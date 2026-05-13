Η Γερουσία των Ηνωμένων Πολιτειών ενέκρινε τον διορισμό του Κέβιν Γουόρς στο διοικητικό συμβούλιο της ομοσπονδιακής τράπεζας (Fed), το τελευταίο στάδιο προτού επικυρωθεί ο διορισμός του ως επικεφαλής αυτού του ιδρύματος, εν μέσω ενός νέου άλματος του πληθωρισμού στις ΗΠΑ.

Ο Γουόρς προτάθηκε από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ για να διαδεχθεί τον Τζερόμ Πάουελ, του οποίου η θητεία λήγει την Παρασκευή.

Ο Γουόρς επωφελήθηκε από την πλειοψηφία που έχουν οι Ρεπουμπλικάνοι στη Γερουσία, αφού οι Δημοκρατικοί, που τον χαρακτηρίζουν «αχυράνθρωπο του Τραμπ», αρνήθηκαν να εγκρίνουν τον διορισμό. Μέχρι να αναλάβει και επισήμως την ηγεσία, θα είναι ένα από τα επτά μέλη του συμβουλίου των διοικητών της Fed, στην οποία ήταν μέλος και στο παρελθόν, μεταξύ 2006-11. Ως απλό μέλος της μπορεί να παραμείνει για 14 χρόνια.

Οι διοικητές της Fed έχουν πάντα μακρά θητεία, με στόχο να διαφυλάσσουν τη νομισματική πολιτική από τις πιέσεις και τις εναλλαγές κυβερνήσεων.

Ο Τραμπ πιέζει συνεχώς την ομοσπονδιακή τράπεζα και τα στελέχη της να μειώσουν τα επιτόκια. Πολλοί παρατηρητές προλέγουν ότι ο Γουόρς θα έχει την ίδια τύχη με τον προκάτοχό του, τον Τζερόμ Πάουελ, εάν δεν μειώσει τα επιτόκια, όπως επιθυμεί ο πρόεδρος. Για να γίνει αυτό ωστόσο, θα πρέπει να πείσει την πλειοψηφία των μελών της επιτροπής που αποφαίνεται επί της νομισματικής πολιτικής (δώδεκα μέλη, συμπεριλαμβανομένου και του ιδίου), σε μια περίοδο που ο πληθωρισμός αυξάνεται. Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία, που δόθηκαν στη δημοσιότητα σήμερα, ο δείκτης τιμών καταναλωτή έφτασε τον Απρίλιο το 3,8% σε ετήσια βάση, στο υψηλότερο επίπεδο από τον Μάιο του 2023. Η βασική αιτία ήταν η εκτόξευση της τιμής των καυσίμων, λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή, όμως οι τιμές και άλλων προϊόντων, κυρίως των τροφίμων, αυξάνονται γρηγορότερα από το προβλεπόμενο.

Ο Κέβιν Χάσετ, οικονομικός σύμβουλος του Τραμπ, δήλωσε την Κυριακή ότι είναι βέβαιος «100%» ότι ο Γουόρς θα είναι ο επόμενος πρόεδρος της Fed και ότι οι αγορές αισθάνονται «ανακούφιση» που θα αναλάβει εκείνος επικεφαλής. «Αναμένουν ότι η νέα διοίκηση θα συμβάλει στη μείωση των επιτοκίων, ασφαλώς σε συνάρτηση με τα οικονομικά δεδομένα. Δεν ασκώ καμία πίεση στον Κέβιν Γουόρς αλλά γνωρίζουμε ότι είναι ένας άνθρωπος εξαιρετικά έξυπνος και ικανός να πείθει όταν απευθύνεται στους συναδέλφους του», πρόσθεσε.