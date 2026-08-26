Πτωτικά έκλεισαν οι δείκτες στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, καθώς το επενδυτικό κλίμα επηρεάστηκε άμεσα από τα φρέσκα δεδομένα για την πορεία των τιμών στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι νέοι δείκτες του πληθωρισμού ξεπέρασαν ελαφρώς τις αρχικές εκτιμήσεις των αναλυτών, προκαλώντας επιφυλακτικότητα στις τάξεις των συναλλασσομένων.

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 113,52 μονάδων (–0,21%), στις 53.463,88 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με πτώση 21,10 μονάδων (–0,08%), στις 26.130,19 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με οριακή πτώση 1,58 μονάδων (–0,02%), στις 7.675,70 μονάδες.