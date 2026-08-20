Το χρέος του αμερικανικού δημοσίου ξεπέρασε για πρώτη φορά τα 40 τρισεκατομμύρια δολάρια, αποκαλύπτουν δεδομένα που δημοσιοποιήθηκαν χθες Τετάρτη από το υπουργείο Οικονομικών, ενώ τα επιτόκια δανεισμού αυξάνονται.

Μετά την τελευταία έκδοση αξιόγραφων, την Τρίτη, το χρέος του ομοσπονδιακού κράτους των ΗΠΑ είναι πλέον 40,047 τρισεκ. δολάρια, εξαιτίας της αύξησης του δανεισμού που συνδέεται με δαπάνες για την υγεία και την κοινωνική ασφάλιση, καθώς επίσης και του κόστους εξυπηρέτησης του δανεισμού.

Πρόκειται για ταχύτερη αύξηση της αναμενομένης. Η υπηρεσία του Κογκρέσου για τον προϋπολογισμό (CBO) ανέμενε ως πρότινος ότι το αμερικανικό δημόσιο χρέος θα έφτανε τα 39,4 τρισεκ. ως το τέλος του τρέχοντος έτους.

Η επιστροφή των χρημάτων που εισπράχτηκαν από τελωνειακούς δασμούς σε εταιρείες, μετά την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου που ακύρωσε μεγάλο μέρος τους τον Φεβρουάριο, βάθυνε περαιτέρω το έλλειμμα.

Ο λόγος του χρέους προς ΑΕΠ αγγίζει το 125% και δεν σταματά να μεγεθύνεται παρά την ανάπτυξη, που συνεχίζεται στη μεγαλύτερη οικονομία του πλανήτη.

Η συνεχιζόμενη αύξηση του δημοσίου χρέους των ΗΠΑ σημειώνεται καθώς το κόστος δανεισμού τα τελευταία χρόνια έφτασε σε επίπεδα που είχαν να καταγραφούν από τη χρηματοπιστωτική κρίση.

Την εποχή το αμερικανικό χρέος βρισκόταν λίγο πάνω από το 64% του ΑΕΠ, σύμφωνα με δεδομένα της ομοσπονδιακής κεντρικής τράπεζας (Fed).

Η αμερικανική κυβέρνηση δεν έχει παρουσιάσει ισοσκελισμένο προϋπολογισμό από την αρχή του αιώνα και το έλλειμμα κυμάνθηκε μεταξύ 5,2 και 6,2% του ΑΕΠ τα τελευταία τέσσερα χρόνια, ενώ είχε φτάσει ως ακόμη και στο 15% το 2020, τη χρονιά της πανδημίας του νέου κορωνοϊού, πάντα σύμφωνα με τα στοιχεία της Fed.

Το ομοσπονδιακό κράτος των ΗΠΑ πλέον έχει ρυθμό αύξησης του ελλείμματος που «δεν είναι βιώσιμος», σύμφωνα με την Τζέσικα Ριντλ, ειδική σε ζητήματα προϋπολογισμού στο Brookings Institution, που υπολογίζει ότι το ετήσιο έλλειμμα φτάνει τα 2 τρισεκ. δολάρια τα τελευταία χρόνια.