Παρά την πολεμική σύγκρουση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, η οποία πυροδοτήθηκε στα τέλη Φεβρουαρίου μετά τα αμερικανοϊσραηλινά χτυπήματα στην ιρανική πρωτεύουσα, η Τεχεράνη φέρεται να διατήρησε ανοιχτές τις κάνουλες των εξαγωγών της.

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση που εξέδωσε το Σάββατο, 25 Ιουλίου, το ιρανικό υπουργείο Πετρελαίου, η χώρα κατάφερε να διαθέσει στις διεθνείς αγορές πετρέλαιο συνολικής αξίας 18 δισεκατομμυρίων δολαρίων κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Ο οικονομικός απολογισμός σε δύο φάσεις

Τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο καταγράφουν τα έσοδα σε δύο διακριτές περιόδους, άμεσα συνδεδεμένες με τις εξελίξεις στα μέτωπα.

Από τις 28 Φεβρουαρίου έως τις 8 Απριλίου, οπότε και τέθηκε σε ισχύ η εκεχειρία, τα έσοδα από τις πωλήσεις ανήλθαν σε 11,5 δισ. δολάρια (10 δισ. ευρώ).

Από τις 8 Απριλίου έως τις 7 Ιουλίου, ημερομηνία κατά την οποία αναζωπυρώθηκαν οι εχθροπραξίες, διατέθηκε πετρέλαιο αξίας 6,5 δισ. δολαρίων (5,7 δισ. ευρώ).

Αποτιμώντας τη σημασία αυτών των εσόδων για την οικονομία της χώρας, το ιρανικό υπουργείο διευκρινίζει στην ανακοίνωσή του: «Αυτό αντιπροσωπεύει πάνω από το 60% των εσόδων από τις εξαγωγές πετρελαίου που προβλέπονταν στον ετήσιο προϋπολογισμό, εν μέσω αυτής της κρίσης».

Το παράδοξο με τον ναυτικό αποκλεισμό

Τα επίσημα αυτά στοιχεία, ωστόσο, δημιουργούν ερωτήματα, καθώς φαίνεται να έρχονται σε αντίθεση με πρόσφατες τοποθετήσεις της ιρανικής ηγεσίας.

Στα τέλη του περασμένου μήνα, ο πρόεδρος του κοινοβουλίου και κορυφαίος Ιρανός διαπραγματευτής, Μοχαμάντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ, είχε αναφερθεί στις ασφυκτικές πιέσεις του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού που επιβλήθηκε από τα μέσα Απριλίου έως τα μέσα Ιουνίου. Τότε, ο ίδιος είχε δηλώσει κατηγορηματικά ότι, εξαιτίας αυτού του μπλόκου, το Ιράν δεν κατόρθωσε να εξαγάγει «ούτε ένα βαρέλι» καθ’ όλη τη διάρκεια εκείνης της περιόδου.