Η Ισπανία απηύθυνε μήνυμα προς τον Ντόναλντ Τραμπ, καλώντας τις Ηνωμένες Πολιτείες να «σεβαστούν το Διεθνές Δίκαιο και τις διμερείς εμπορικές συμφωνίες Ευρωπαϊκής Ένωσης – ΗΠΑ».

Συγκεκριμένα σε ανακοίνωσή της, η Κυβέρνηση της Ισπανίας επισημαίνει ότι «οι ΗΠΑ πρέπει να συμμορφωθούν με το Διεθνές Δίκαιο και τις διμερείς εμπορικές συμφωνίες Ευρωπαϊκής Ένωσης – ΗΠΑ».

Η ανακοίνωση αυτή δίνεται στη δημοσιότητα έπειτα από τη δήλωση του Αμερικανού Προέδρου ότι διακόπτεται το εμπόριο με την Ισπανία.

Παράλληλα, σύμφωνα με το Πρακτορείο Reuters, η Ισπανική Κυβέρνηση ανέφερε ότι «διαθέτουμε τα απαραίτητα εργαλεία για να αντιμετωπίσουμε τις πιθανές επιπτώσεις του εμπορικού εμπάργκο των ΗΠΑ», αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο λήψης αντίμετρων.