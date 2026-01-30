Σύνταξη – επιμέλεια: Στέλιος Βασιλούδης

Οι Βρυξέλλες διαφοροποιούνται από τους κινδύνους της Κίνας και των ΗΠΑ, ενώ η συμφωνία καθιστά την Ινδία ένα πιο ελκυστικό μέρος για πωλήσεις ευρωπαϊκών οχημάτων και για τόνωση της ανάπτυξης.

Μετά από σχεδόν δύο δεκαετίες προσπαθειών, η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ινδία ολοκλήρωσαν επίσημα τις διαπραγματεύσεις στο Νέο Δελχί για μια συμφωνία ελεύθερου εμπορίου, ενισχύοντας τις φιλοδοξίες του μπλοκ των 27 μελών να διαφοροποιήσουν τους εμπορικούς τους δεσμούς, ενώ παράλληλα να αντιμετωπίσουν τις δασμολογικές πιέσεις από την Ουάσινγκτον και ένα αυξανόμενο έλλειμμα με το Πεκίνο.

Η συμφωνία, η οποία ανακοινώθηκε την Τρίτη και χαρακτηρίστηκε από την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ursula von der Leyen, ως «η μητέρα όλων των εμπορικών συμφωνιών», πρόκειται να μειώσει ή να καταργήσει τους δασμούς στο 96,6% των εξαγωγών της ΕΕ προς την Ινδία.

Εν αναμονή της επικύρωσης, η συμφωνία θα μπορούσε να πάρει μήνες για να οριστικοποιηθεί και να εφαρμοστεί. Αναμένεται να διπλασιάσει τις εξαγωγές αγαθών της Ένωσης – αξίας 48,8 δισεκατομμυρίων ευρώ το 2024 – προς την πολυπληθέστερη χώρα του κόσμου έως το 2032, σύμφωνα με δήλωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Οι ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες, πολλές από τις οποίες δυσκολεύονται να αναπτυχθούν και να δημιουργήσουν κέρδη στην Κίνα, χρειάζονται μια νέα αγορά και η Ινδία θα μπορούσε να είναι αυτή. Προηγουμένως, η πώληση αυτοκινήτων εκεί ήταν πιο δύσκολη λόγω του φόρου εισαγωγής 110%. Η νέα εμπορική συμφωνία θα μειώσει αυτόν τον φόρο στο 10%, με ποσόστωση εισαγωγής 250.000 οχημάτων ετησίως. Οι τρεις κορυφαίες εξαγωγές της ΕΕ προς την Ινδία – μηχανήματα, αεροσκάφη και ιατρικός εξοπλισμός – θα δουν σε μεγάλο βαθμό τους δασμούς τους να μειώνονται στο μηδέν, πρόσθεσε η επιτροπή.

Η συμφωνία ήρθε εν μέσω εντεινόμενων τριβών στη διατλαντική σχέση μεταξύ ΕΕ και Ηνωμένων Πολιτειών, οι οποίες τροφοδοτήθηκαν από επανειλημμένες απειλές για δασμούς από την κυβέρνηση του Προέδρου Donald Trump, πιο πρόσφατα στην προσπάθειά του να αποκτήσει τη Γροιλανδία.

Οι παρατηρητές θεωρούν τη συμφωνία κρίσιμη για την ενίσχυση της διμερούς εμπιστοσύνης. «Δεδομένου του γεωπολιτικού πλαισίου, είναι σημαντικό να υπάρχουν συμφωνίες που να οικοδομούν εμπιστοσύνη τόσο για τους Ευρωπαίους όσο και για τους Ινδούς», δήλωσε ο Philippe Le Corre, ανώτερος συνεργάτης στο Κέντρο Ανάλυσης της Κίνας, του Ινστιτούτου Πολιτικής της Κοινωνίας της Ασίας στο Παρίσι. «Οι άνθρωποι πρέπει να ακούσουν κάποια καλά νέα και η Ευρώπη πρέπει να δείξει ότι κάνει κάτι και στις άλλες περιοχές του κόσμου», συμπλήρωσε.

Η Hildegard Mueller, πρόεδρος του Γερμανικού Συνδέσμου Αυτοκινητοβιομηχανίας, επαίνεσε τη βελτίωση των δεσμών με την τρίτη μεγαλύτερη ενιαία αγορά επιβατικών αυτοκινήτων στον κόσμο. «Θα επιφέρει την επειγόντως απαραίτητη βελτιωμένη πρόσβαση στην αγορά σε ένα ολοένα και πιο προστατευτικό παγκόσμιο περιβάλλον, ακόμη και αν δεν αρθούν όλα τα εμπόδια», είπε, προσθέτοντας ότι οι Βρυξέλλες πρέπει να επικυρώσουν γρήγορα τη συμφωνία.

Οι Γερμανοί κατασκευαστές αυτοκινήτων ελπίζουν εδώ και καιρό σε μεγαλύτερη ανάπτυξη στην ινδική αγορά. Παρά το γεγονός ότι είναι ηγέτης της αγοράς στην Ινδία στην κατηγορία premium πολυτελών αυτοκινήτων και έχει πουλήσει περίπου 20.000 αυτοκίνητα το 2024, η Mercedes-Benz θα πρέπει να είναι σε θέση να τα πάει καλύτερα στην αγορά, δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος Ola Kallenius κατά τη διάρκεια της περσινής έκθεσης αυτοκινήτου του Μονάχου.

«Η Ινδία έχει 1,4 δισεκατομμύρια κατοίκους, η Σουηδία έχει 9,5 εκατομμύρια κατοίκους και πουλάμε περίπου 20.000 αυτοκίνητα σε κάθε μια χώρα. Αυτό δεν μου φαίνεται σωστό», είπε και εξέφρασε την ελπίδα ότι το Νέο Δελχί θα μειώσει τους δασμούς.

Ο γεωργικός τομέας της Ευρώπης θα μπορούσε επίσης να επωφεληθεί από τη συμφωνία. Οι δασμοί στο ευρωπαϊκό κρασί θα μειωθούν από 150% σε 75% και τελικά σε μόλις 20%, ανάλογα με την ποιότητα. Ομοίως, οι δασμοί στα ευρωπαϊκά οινοπνευματώδη ποτά θα μειωθούν από 150% σε 40% – μια μείωση που χαιρετίστηκε από τον εμπορικό όμιλο spiritsEUROPE ως «αλλαγή των όρων του παιχνιδιού».

Η Ινδία είναι η δεύτερη μεγαλύτερη αγορά οινοπνευματωδών ποτών σε όγκο παγκοσμίως μετά την Κίνα, και τα οινοπνευματώδη ποτά της ΕΕ θα ωφεληθούν από τη συμφωνία, ανέφερε ανακοίνωση του ομίλου. Ο πρόεδρος της Γαλλικής Ομοσπονδίας Εξαγωγέων Οίνου και Οινοπνευματωδών Ποτών, Gabriel Picard, τόνισε τη σημασία της συμφωνίας, σημειώνοντας σε δήλωσή του ότι «για μήνες, οι εξαγωγές μας έχουν διαταραχθεί τόσο προς την Ανατολή όσο και προς τη Δύση».

Το εμπόριο με τις ΗΠΑ και την Κίνα, δύο κύριους προορισμούς εξαγωγής ευρωπαϊκού κρασιού και οινοπνευματωδών ποτών, έχει δεχθεί γεωπολιτικές πιέσεις. Παρά το συμφιλιωτικό κλίμα, οι ενέργειες αντιντάμπινγκ της Κίνας κατά του ευρωπαϊκού κονιάκ προκάλεσαν εντάσεις, ενώ η κυβέρνηση Trump επέβαλε δασμό 15% στο ευρωπαϊκό κρασί και τα οινοπνευματώδη ποτά και απείλησε επανειλημμένα με δασμούς 200% στο γαλλικό και ευρωπαϊκό κρασί.

Ο Le Corre προειδοποίησε ότι αυτό δεν σημαίνει πως η Ευρώπη μπορεί ή θα γυρίσει εντελώς την πλάτη της στην Κίνα ή οποία θα παραμείνει μια βασική αγορά. «Η Ινδία αντιμετωπίζει επίσης προκλήσεις για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένου ενός πολύπλοκου εγχώριου περιβάλλοντος και μιας αργής γραφειοκρατίας, αλλά είναι μια καλή αρχή», είπε.

Σε αντίθεση με την αδιέξοδη συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών με τη Mercosur – ένα νοτιοαμερικανικό εμπορικό μπλοκ που περιλαμβάνει τη Βραζιλία και την Αργεντινή – η συμφωνία με την Ινδία δεν ανοίγει την ευρωπαϊκή γεωργική αγορά στις ινδικές εισαγωγές. Το σύμφωνο της Mercosur έχει αντιμετωπίσει έντονη αντίθεση από Γάλλους αγρότες που είναι επιφυλακτικοί απέναντι στον φθηνό ανταγωνισμό από χώρες με χαλαρότερους κανονισμούς, γεγονός που οδήγησε σε καθυστέρηση της έγκρισης από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την περασμένη εβδομάδα.

Η απουσία ευαισθησιών στον γεωργικό τομέα θα πρέπει να διευκολύνει την ολοκλήρωση της διαδικασίας επικύρωσης της εμπορικής συμφωνίας με την Ινδία, σύμφωνα με τον Ignacio Garcia Bercero, ανώτερο συνεργάτη στο think tank Bruegel με έδρα τις Βρυξέλλες.

Πηγή: South China Morning Post