Σε μια ιστορική συμφωνία ύψους 110 δισ. δολαρίων που αναμορφώνει ριζικά το τοπίο στη βιομηχανία του κινηματογράφου, των μέσων ενημέρωσης και του streaming, η Paramount Skydance ολοκλήρωσε επισήμως την εξαγορά της Warner Bros Discovery.

Ο νέος ενοποιημένος όμιλος θα φέρει την ονομασία Skydance Corporation, συγκεντρώνοντας υπό τη σκέπη του ονόματα όπως τα HBO, CBS, CNN, Nickelodeon, DC Studios, καθώς και θρυλικά franchises όπως τα Harry Potter, Game of Thrones και Mission: Impossible.

Η ολοκλήρωση της συμφωνίας επιτεύχθηκε μετά από δικαστικό συμβιβασμό με αμερικανικές πολιτείες και τη δέσμευση για τη δημιουργία συμβουλίου συντακτικής ανεξαρτησίας.

Η ιστορική συμφωνία των 110 δισεκατομμυρίων δολαρίων

Η ολοκλήρωση της εξαγοράς της Warner Bros Discovery από την Paramount Skydance έναντι 110 δισεκατομμυρίων δολαρίων σηματοδοτεί τη μεγαλύτερη αναδιάταξη δυνάμεων στο Χόλιγουντ τα τελευταία χρόνια.

Η συμφωνία συνενώνει δύο από τα πλέον ιστορικά και ισχυρά κινηματογραφικά και τηλεοπτικά στούντιο του Λος Άντζελες.

Ο νέος εταιρικός όμιλος θα ονομάζεται Skydance Corporation, λαμβάνοντας το όνομα της εταιρείας που ίδρυσε ο Ντέιβιντ Έλισον, ο οποίος απέκτησε τον έλεγχο τόσο της Paramount, όσο και της Warner Bros Discovery.

Η διοικητική δομή και τα ισχυρά Brands του νέου Κολοσσού

Στη νέα εταιρική δομή της Skydance Corporation εντάσσονται κορυφαία τηλεοπτικά δίκτυα, πλατφόρμες και στούντιο παραγωγής:

Τηλεόραση και streaming: HBO, CBS, CNN, Nickelodeon, Showtime, Comedy Central και Food Network.

HBO, CBS, CNN, Nickelodeon, Showtime, Comedy Central και Food Network. Κινηματογραφικά στούντιο και προγράμματα: DC Studios.

DC Studios. Παγκόσμια franchises: Harry Potter, Game of Thrones, The Lord of the Rings και Mission: Impossible.

Όσον αφορά τη διοικητική πυραμίδα, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Skydance, Ντέιβιντ Έλισον, χαρακτήρισε τη συμφωνία «ιστορική», επισημαίνοντας ότι στόχος είναι η δημιουργία ενός ισχυρότερου ανταγωνιστή με μεγαλύτερη πρόσβαση σε δημιουργικό ταλέντο, πόρους και διεθνές κοινό.

Παράλληλα, ανακοινώθηκε η τοποθέτηση του απερχόμενου Διευθύνοντος Συμβούλου της Mattel, Ίνον Κράιζ, στη θέση του συνδιευθύνοντος συμβούλου. Ο κ. Κράιζ θα αναλάβει την καθημερινή λειτουργία και την ενοποίηση των δύο επιχειρήσεων, ενώ ο κ. Έλισον θα επικεντρωθεί στη στρατηγική και την τεχνολογία.

Το παρασκήνιο, οι δικαστικές διαμάχες και ο συμβιβασμός

Η διαδικασία της εξαγοράς υπήρξε μακρά και συνοδεύτηκε από έντονες παρασκηνιακές και νομικές διαμάχες.

Αρχικά, η πλατφόρμα του Netflix είχε συμφωνήσει για την εξαγορά μέρους της Warner Bros Discovery, ωστόσο αποχώρησε όταν η Paramount Skydance κατέθεσε ανταγωνιστική προσφορά.

Στη συνέχεια, περίπου 12 αμερικανικές πολιτείες, με επικεφαλής την Καλιφόρνια, προσέφυγαν δικαστικά ζητώντας να μπλοκαριστεί η συγχώνευση. Οι πολιτείες υποστήριζαν ότι η συμφωνία:

Θα περιόριζε τον ανταγωνισμό στην αγορά. Θα οδηγούσε σε αυξήσεις τιμών για τους καταναλωτές. Θα προκαλούσε σημαντική ζημιά στις κινηματογραφικές αίθουσες, τους παρόχους καλωδιακής τηλεόρασης και το κοινό.

Τον περασμένο μήνα, οι εμπλεκόμενες πολιτείες κατέληξαν σε συμβιβασμό με την Paramount και τον Ντέιβιντ Έλισον, αφότου η συμφωνία έλαβε ομόφωνη έγκριση από τις αρμόδιες αρχές ανταγωνισμού διεθνώς.

Δέσμευση για συντακτική ανεξαρτησία σε CNN και CBS

Στο πλαίσιο των δεσμεύσεων που αναλήφθηκαν για την έγκριση της συγχώνευσης, η Paramount συμφώνησε στη δημιουργία ενός «συμβουλίου συντακτικής ανεξαρτησίας».

Στόχος του εν λόγω συμβουλίου είναι η εξασφάλιση ανεξάρτητης, αντικειμενικής και βασισμένης σε γεγονότα δημοσιογραφικής κάλυψης στα ειδησεογραφικά δίκτυα CNN και CBS, η τύχη των οποίων βρισκόταν στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος καθ’ όλη τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων.