Σε πονοκέφαλο για την κυβένρηση της Μελόνι έχει εξελιχθεί η απεργία των οδηγών φορτηγών η οποία επεκτείνεται σε όλη την Ιταλία και προκαλεί ελλείψεις στα σουπερμάρκετ, στα πρατήρια καυσίμων και στα εργοστάσια.

Οι διαμαρτυρίες του κλάδου ενάντια στην αύξηση του πετρελαίου κίνησης έχουν προκαλέσει προβλήματα τροφοδοσίας σε διάφορες περιοχές της χώρας, ιδιαίτερα στον νότο, ενώ η Κυβέρνηση της Τζόρτζια Μελόνι προσπαθεί να συγκρατήσει μια κινητοποίηση που απειλεί να επεκτείνει τις συνέπειές της σε ολόκληρη την ιταλική οικονομία.

Η κατάσταση είναι ιδιαίτερα περίπλοκη στη Νάπολη και στη Σικελία, όπου η διακοπή των παραδόσεων έχει αφήσει χωρίς αποθέματα πολυπληθή καταστήματα. Οι αγορές πανικού και η συσσώρευση βασικών προϊόντων από ορισμένους καταναλωτές έχουν επιδεινώσει την έλλειψη, η οποία επηρεάζει κυρίως φρέσκα τρόφιμα, ζυμαρικά, κρέας, τυριά και λαχανικά.

Οι κινητοποιήσεις ξεκίνησαν την προηγούμενη εβδομάδα στο νότιο τμήμα της χώρας και επεκτάθηκαν και σε άλλες περιοχές. Οι οδηγοί φορτηγών καταγγέλλουν ότι η αύξηση της τιμής των καυσίμων, που πυροδοτήθηκε από τον πόλεμο στο Ιράν, καθιστά μη βιώσιμη τη δραστηριότητά τους. Το πετρέλαιο κίνησης κοστίζει περίπου ένα τρίτο περισσότερο σε σχέση με πριν από τη σύγκρουση, παρά τα φορολογικά μέτρα που εγκρίθηκαν από την ιταλική Κυβέρνηση.

Κλειστοί δρόμοι και σουπερμάρκετ χωρίς προμήθειες

Τα προβλήματα τροφοδοσίας συγκεντρώνονται στην Καμπανία, την Καλαβρία, την Πούλια, τη Σικελία και άλλες περιοχές του νότου. Οι οδηγοί φορτηγών έχουν μπλοκάρει τις πρόσβασεις σε κέντρα διανομής, δρόμους και στρατηγικά σημεία για τη μεταφορά εμπορευμάτων, εμποδίζοντας την άφιξη προϊόντων σε πολλούς χώρους.

Σε ορισμένα σουπερμάρκετ της Νάπολης έχουν αναρτηθεί ειδοποιήσεις για να ενημερωθούν οι πελάτες ότι ορισμένα προϊόντα ενδέχεται να μην είναι προσωρινά διαθέσιμα. Στη Σικελία υπάρχουν επίσης πολλά άδεια ράφια και δυσκολίες στον ανεφοδιασμό τροφίμων, μια κατάσταση που επιδεινώνεται από την αύξηση των αγορών λόγω του φόβου να συνεχιστούν τα μπλόκα.

Η κρίση επηρεάζει επίσης τα αεροδρόμια του Κροτόνε και του Ρέτζιο Καλαβρία, τα οποία αντιμετώπισαν προβλήματα ανεφοδιασμού καυσίμων για αεροσκάφη. Η ιταλική υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας ENAV προειδοποίησε ότι τα αεροσκάφη πρέπει να προβλέπουν τον ανεφοδιασμό σε άλλα αεροδρόμια λόγω της έλλειψης αποθεμάτων.

Η απεργία απειλεί την παραγωγή ζυμαρικών και μοτσαρέλας

Οι συνέπειες των διαμαρτυριών επηρεάζουν ήδη δύο από τα πιο αντιπροσωπευτικά προϊόντα της ιταλικής βιομηχανίας τροφίμων: τα ζυμαρικά και τη μοτσαρέλα.

Εταιρείες όπως η Rummo στην Καμπανία και η La Molisana στο Μόλιζε αναγκάστηκαν να μειώσουν ή να διακόψουν μέρος της δραστηριότητάς τους λόγω των δυσκολιών στην παραλαβή πρώτων υλών. Τα μπλόκα εμποδίζουν επίσης τη διανομή των τελικών προϊόντων, με τον αντίστοιχο οικονομικό αντίκτυπο για παραγωγούς και προμηθευτές.

Η παραγωγή βουβαλίσιας μοτσαρέλας της Καμπανίας (Mozzarella di Bufala Campana) έχει υποστεί σοβαρή διαταραχή. Σύμφωνα με την κοινοπραξία που εκπροσωπεί τους παραγωγούς της, η διακοπή των παραδόσεων γάλακτος προκάλεσε στάσεις εργασίας και ζημίες που εκτιμώνται σε τρία εκατομμύρια ευρώ την ημέρα.

Οι εμπορικές ενώσεις προειδοποιούν επίσης ότι μεγάλες ποσότητες φρούτων, λαχανικών, γάλακτος και κρέατος παραμένουν ακινητοποιημένες σε φορτηγά και αποθήκες, με τον κίνδυνο να αλλοιωθούν πριν φτάσουν στους καταναλωτές.

Η Μελόνι ετοιμάζει νέες ενισχύσεις για να σταματήσει τις διαμαρτυρίες

Η Κυβέρνηση της Τζόρτζια Μελόνι έχει εντείνει τις επαφές με τους εκπροσώπους των μεταφορών για να προσπαθήσει να δώσει τέλος στα μπλόκα. Ο αντιπρόεδρος και υπουργός Μεταφορών, Ματέο Σαλβίνι, πρότεινε νέα μέτρα οικονομικής στήριξης, μεταξύ των οποίων φορολογικές ελαφρύνσεις για την αντιστάθμιση της αύξησης του πετρελαίου κίνησης.

Σύμφωνα με τον Ιταλικό Τύπο, η Κυβέρνηση διαθέτει περίπου ένα δις ευρώ προοριζόμενα για τη στήριξη των οδικών μεταφορών, συμπεριλαμβανομένων μέτρων κατά της αύξησης του κόστους και ενισχύσεων για την αντικατάσταση παλαιότερων οχημάτων. Η Μελόνι συγκάλεσε την Πέμπτη Υπουργικό Συμβούλιο με στόχο την έγκριση νέων δράσεων που προορίζονται επίσης για τον αγροτικό τομέα.

Ωστόσο, οι οργανώσεις των μεταφορέων εμφανίζονται διχασμένες. Ενώ ορισμένες ενώσεις αξιολόγησαν θετικά τις δεσμεύσεις της Κυβέρνησης και ζητούν την άρση των μπλόκων, άλλες ομάδες διατηρούν τις κινητοποιήσεις και απειλούν να τις παρατείνουν έως τις 27 Οκτωβρίου.

Η κρίση αποτελεί μια νέα πρόκληση για την ιταλική Κυβέρνηση, η οποία καλείται να ανταποκριθεί στη δυσαρέσκεια των μεταφορέων χωρίς να θέσει σε κίνδυνο την τροφοδοσία τροφίμων και καυσίμων.