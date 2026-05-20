Σε τροχιά νέων ανατιμήσεων βρίσκονται τα καύσιμα, με το κόστος μετακίνησης να γίνεται πλέον δυσβάστακτο για νοικοκυριά και επαγγελματίες.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης βενζίνης 95 οκτανίων έχει εκτιναχθεί στα 2,12 ευρώ ανά λίτρο , ενώ το πετρέλαιο κίνησης (diesel) ακολουθεί εξίσου ανοδική πορεία, αγγίζοντας τα 1,84 ευρώ το λίτρο.

Η κατάσταση στις νησιωτικές περιοχές και την επαρχία είναι ακόμη πιο δραματική, καθώς λόγω του κόστους μεταφοράς οι τιμές στην αντλία ξεπερνούν κατά πολύ τον πανελλαδικό μέσο όρο, καθιστώντας τις καθημερινές μετακινήσεις είδος πολυτελείας.

Μέσα σε 2,5 μήνες η τιμή της αμόλυβδης ακρίβυνε κατά 21%, ενώ του πετρελαίου κίνησης κατά 15,5%, παρά την επιδότηση των 20 λεπτών, που δόθηκε από το κράτος.

Παγκόσμια ανησυχία για τις τιμές του Brent

Η ρίζα των ανατιμήσεων εντοπίζεται για ακόμα μια φορά στις διεθνείς αγορές ενέργειας και στις γεωπολιτικές ισορροπίες. Η τιμή του «μαύρου χρυσού» τύπου Brent παρουσιάζει ξέφρενο ράλι, έχοντας σταθεροποιηθεί πάνω από τα 110 δολάρια ανά βαρέλι, καταγράφοντας εβδομαδιαία άνοδο της τάξης του 4% (από τα 106 δολάρια όπου βρισκόταν λίγες ημέρες νωρίτερα).

Αυτή η διεθνής πίεση μετακυλίεται άμεσα στη χονδρική αγορά και στα διυλιστήρια. Είναι ενδεικτικό ότι η τιμή της αμόλυβδης βενζίνης προ φόρων (χωρίς ΦΠΑ και ΕΦΚ) διαμορφώνεται στα διυλιστήρια περίπου στα 1,60 ευρώ το λίτρο, ενώ το πετρέλαιο κίνησης κινείται κοντά στο 1,30 ευρώ. Πάνω σε αυτές τις τιμές έρχονται να προστεθούν οι φόροι, που φτάνούν την τιμή στο τελικό κόστος που αντικρίζουν οι οδηγοί στα πρατήρια.

Συναγερμός για «ντόμινο» ανατιμήσεων στην αγορά

Η κατακόρυφη άνοδος των καυσίμων δεν πλήττει μόνο τους οδηγούς ΙΧ, αλλά απειλεί να πυροδοτήσει ένα νέο κύμα ανατιμήσεων σε βασικά αγαθά και υπηρεσίες, λόγω της αύξησης του μεταφορικού κόστους.

Οι εκπρόσωποι των πρατηριούχων εκφράζουν την έντονη ανησυχία τους για τη βιωσιμότητα του κλάδου, καθώς η ακρίβεια οδηγεί τους καταναλωτές σε δραστική μείωση των λίτρων που βάζουν στα οχήματά τους. Φορείς της αγοράς και ενώσεις καταναλωτών επαναφέρουν μετ’ επιτάσεως το αίτημα για τη λήψη θεσμοθετημένων μέτρων προκειμένου να συγκρατηθούν οι τιμές, εστιάζοντας κυρίως στην ανάγκη μείωσης του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) ή του ΦΠΑ στα καύσιμα.

Με βάση τα τρέχοντα δεδομένα της χονδρικής και τη σταθερά υψηλή τροχιά του διεθνούς πετρελαίου, οι αναλυτές εκτιμούν ότι οι επόμενες ημέρες θα παραμείνουν δύσκολες, με νέες αυξήσεις να βρίσκονται προ των πυλών, εκτός εάν υπάρξει άμεση αποκλιμάκωση στο διεθνές γεωπολιτικό σκηνικό.