Με δύο διαφορετικές «ταχύτητες» αντιμετωπίζει η Ευρώπη την άνοδο στις τιμές των καυσίμων. Αναγνώστης της «Ζούγκλας» έστειλε χθεσινή εικόνα από τις τιμές των καυσίμων σε πρατήριο της Μάλτας, όπου η αμόλυβδη είναι στο 1,34 ευρώ το λίτρο.

Σύμφωνα με το διεθνές παρατηρητήριο τιμών για τα καύσιμα, πράγματι η Μάλτα έχει από τις χαμηλότερες τιμές στην Ευρώπη, καθώς οι φόροι που τα βαρύνουν είναι ελάχιστοι.

Στον αντίποδα στην Ελλάδα οι τιμές… καλπάζουν, με την αμόλυβδη στην Αττική να φτάνει τα 2,4 ευρώ το λίτρο ενώ στις Κυκλάδες η τιμή ξεπέρασε τα 2,6 ευρώ. Το διεθνές παρατηρητήριο στην καταγραφή κατά την αρχή της εβδομάδας έχει ακόμη τιμή στα 2,197 ευρώ.

Την ίδια ώρα οι τιμές των καυσίμων στην Γερμανία και την Ολλανδία έχουν … ξεφύγει πάνω από τα 2,2 και τα 2,4 ευρώ ανά λίτρο αντίστοιχα.

Στην Κύπρο οι τιμές παραμένουν σχετικά χαμηλές, με την βενζίνη στα 1,696 ευρώ το λίτρο:

Ανάλογα είναι τα κόστη και στην γειτονική μας Βουλγαρία που η τιμή δεν ξεπερνά τα 1,6 ευρώ ανά λίτρο για την αμόλυβδη:

Δείτε τις τιμές των καυσίμων την περασμένη Δευτέρα σε Ιταλία, Πορτογαλία, Ισπανία, Αυστρία, Λουξεμβούργο, Κροατία και Βέλγιο.