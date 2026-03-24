Σε λειτουργία τίθεται από την επόμενη εβδομάδα η ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή για το Fuel pass, προκειμένου οι δικαιούχοι, που πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια, να υποβάλουν αίτηση για να λάβουν την οικονομική επιδότηση πριν το Πάσχα.

Η κυβέρνηση δια στόματος του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη ανακοίνωσε χθες 4 μέτρα συνολικού κόστους 300 εκατ. ευρώ, με βασικό στόχο την συγκράτηση των τιμών των καυσίμων, οι οποίες επηρεάζουν καθοριστικά το σύνολο της οικονομίας, με απρόβλεπτες ακόμα επιπτώσεις στις τιμές προϊόντων και υπηρεσιών, στον πληθωρισμό και την ανάπτυξη.

Για να συγκρατηθούν οι τιμές στην εφοδιαστική αλυσίδα, επιδοτείται στην αντλία το πετρέλαιο κίνησης, ενώ χορηγείται ψηφιακή κάρτα για την αγορά βενζίνης (Fuel pass). Επιλέξιμα είναι φυσικά πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων ελευθέρων επαγγελματιών, φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος με οικογενειακό εισόδημα ως 25.000 ευρώ για τους άγαμους και 35.000 ευρώ για τους έγγαμους, προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε τέκνο. Ειδικά για μονογονεϊκές οικογένειες, το εισοδηματικό όριο ανέρχεται σε 39.000 ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον τέκνο. Είναι τα διευρυμένα όρια που έχουν χρησιμοποιηθεί πρόσφατα και στο πρόγραμμα «Σπίτι μου ΙΙ».

Η επιδότηση, συνολικού κόστους 130 εκατ. ευρώ, θα δοθεί με τη μορφή ηλεκτρονικής κάρτας στο κινητό, η οποία μπορεί να χρησιμοποιείται στα πρατήρια βενζίνης, τα μέσα μαζικής μεταφοράς και στα ταξί. Για τους πολίτες που δεν έχουν δυνατότητα χρήσης smartphone, το ποσό που θα είναι μειωμένο κατά 10 ευρώ, θα κατατεθεί σε τραπεζικό λογαριασμό της επιλογής τους.

Για να δοθεί η ενίσχυση, το φυσικό πρόσωπο θα δηλώσει σε σχετική πλατφόρμα στο gov.gr το όχημα για το οποίο λαμβάνει την ενίσχυση και επί του οποίου πρέπει να έχει κάποιο ποσοστό συνιδιοκτησίας, ή συμβόλαιο μακροχρόνιας μίσθωσης. Κάθε όχημα μπορεί να δηλωθεί από ένα μόνο φυσικό πρόσωπο και κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί να δηλώσει μόνο ένα όχημα. Απαραίτητη προϋπόθεση το όχημα να είναι σε κυκλοφορία, να είναι ασφαλισμένο και να μην οφείλονται τέλη κυκλοφορίας, όπως είχε γίνει και στα προηγούμενα Fuel Pass.

Σε περίπτωση που ένα ζευγάρι πληροί τα κριτήρια με την κοινή φορολογική του δήλωση, δικαιούνται και οι δύο την ενίσχυση σε περίπτωση κατοχής δύο ξεχωριστών οχημάτων. Κάθε μέλος θα πρέπει να κάνει χωριστή αίτηση και να περιλάβει το δικό του όχημα στην αίτησή του. Το μέλος που κάνει το αίτημα θα πρέπει να έχει την ιδιοκτησία ή τη συνιδιοκτησία του οχήματος.

Τα ποσά και η διαδικασία

Η επιδότηση για αυτοκίνητο σε ηπειρωτική περιοχή ανέρχεται σε 50 ευρώ για το δίμηνο με χρήση ψηφιακής κάρτας και 40 ευρώ χωρίς κάρτα. Για πολίτες που έχουν κύρια κατοικία σε νησιωτική περιοχή, η επιδότηση ανέρχεται σε 60 ευρώ με χρήση ψηφιακής κάρτας και 50 ευρώ χωρίς κάρτα. Για ιδιοκτήτες μοτοσικλετών, η επιδότηση ανέρχεται σε 30 ευρώ με χρήση ψηφιακής κάρτας, 25 ευρώ χωρίς κάρτα σε ηπειρωτική χώρα και 35 ευρώ με χρήση ψηφιακής κάρτας και 30 ευρώ χωρίς κάρτα σε νησιωτική περιοχή.

Η επιδότηση έχει υπολογιστεί για 70 λίτρα βενζίνη, που είναι η μέση πανελλαδική κατανάλωση με βάση τα επίσημα δεδομένα της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ). Σύμφωνα με αυτά τα στοιχεία, αντιστοιχούν περίπου 240 εκατομμύρια λίτρα αμόλυβδης σε περίπου 3,4 εκατομμύρια ιδιοκτήτες ΙΧ. Δηλαδή περίπου 70 λίτρα το μήνα μέση κατανάλωση πανελλαδικά.

Τα 50 ευρώ αντιστοιχούν σε περίπου 36 λεπτά το λίτρο επιδότηση για την ηπειρωτική Ελλάδα και τα 60 ευρώ αντιστοιχούν σε 43 λεπτά το λίτρο επιδότηση για τη νησιωτική Ελλάδα.

Τα ποσά θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν εντός τριών έως τεσσάρων μηνών από την καταβολή τους.

Ο πολίτης εισέρχεται στο Fuel Pass χρησιμοποιώντας τους κωδικούς Taxisnet από το gov.gr. Όλα τα στοιχεία του πολίτη αντλούνται αυτόματα, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων.

Η οικονομική ενίσχυση μπορεί να γίνει κατ’ επιλογή κάθε δικαιούχου με δυο τρόπους:

-Είτε εκδίδοντας άυλη ψηφιακή κάρτα την οποία οι δικαιούχοι χρησιμοποιούν για να πληρώνουν μέσω του έξυπνου κινητού τους την αγορά υγρού καυσίμου.

-Είτε μέσω απευθείας καταβολής του ποσού επιδότησης σε IBAN του δικαιούχου, για όσους δεν διαθέτουν έξυπνη συσκευή ή δεν επιθυμούν να τη χρησιμοποιήσουν σε αυτή τη διαδικασία.

Για την υποβολή της αίτησης οι φορολογούμενοι θα χρειαστούν:

-Τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης στο TAXISnet.

-Να συμπληρώσουν στοιχεία επικοινωνίας, και ειδικότερα τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου.

-Εφόσον επιλέξουν ως μέθοδο χορήγησης την «κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό», απαιτείται και η συμπλήρωση του IBAN του προσωπικού τραπεζικού τους λογαριασμού ή λογαριασμού που είναι συνδικαιούχοι.

H καταβολή του ποσού γίνεται με δύο μεθόδους:

-Μέσω έκδοσης άυλης ψηφιακής κάρτας που χρησιμοποιείται με κατάλληλο smartphone που υποστηρίζει απαραιτήτως την τεχνολογία ανέπαφων συναλλαγών NFC.

-Μέσω κατάθεσης σε προσωπικό τραπεζικό λογαριασμό που κατέχει ο δικαιούχος ή σε λογαριασμό στον οποίο ο δικαιούχος είναι συνδικαιούχος.

Το πετρέλαιο κίνησης

Με βασικό στόχο την συγκράτηση των τιμών στην εφοδιαστική αλυσίδα, το ντίζελ επιδοτείται με 16 λεπτά ανά λίτρο, υπολογιζόμενο επί της αξίας των τιμολογίων πώλησης προ ΦΠΑ, έτσι ώστε το όφελος στην τελική τιμή να ανέλθει σε 20 λεπτά το λίτρο.

Το κόστος επιδότησης για το μήνα Απρίλιο εκτιμάται σε περίπου 51 εκατ. ευρώ (με βάση τα στοιχεία εσόδων ΕΦΚ του Απριλίου του 2025 με τις αναγωγές για φέτος). Αν το μέτρο επεκταθεί και τον Μάιο, το κόστος θα ανέλθει συνολικά σε 106 εκατ. ευρώ.

Η επιδότηση στην αντλία, επιλέχθηκε αντί της μείωσης του Ε.Φ.Κ., καθώς πέρα από την ευελιξία που παρέχει, προσφέρει μεγαλύτερο όφελος στον καταναλωτή.

Ειδικότερα αναφέρθηκε από την ηγεσία του ΥΠΕΘΟ, ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης στο ντίζελ στην Ελλάδα είναι 41 λεπτά. Είναι κάτω από τον μέσο ευρωπαϊκό όρο (47 λεπτά) και δεν επιτρέπεται να μειωθεί κάτω από τα 33 λεπτά. «Άρα αν πηγαίναμε με ειδικό φόρο κατανάλωσης, η μέγιστη μείωση θα ήταν 8 λεπτά. Εδώ δίνουμε 16 λεπτά συν ΦΠΑ, 20 λεπτά μείωση της τιμής στην αντλία».

Διπλό όφελος

Αξίζει να σημειωθεί ότι το μέτρο της επιδότησης στο ντίζελ κίνησης είναι καθολικό και θα εφαρμόζεται απευθείας στην αντλία. Αυτό σημαίνει ότι επαγγελματίες οδηγοί, αγρότες και ιδιοκτήτες οχημάτων ιδιωτικής χρήσης δεν θα χρειαστεί να προβούν σε καμία ενέργεια. Σημειώνεται ότι περίπου το 13% των οχημάτων ιδιωτικής χρήσης χρησιμοποιούν πετρέλαιο, πράγμα που σημαίνει ότι ορισμένοι δικαιούχοι που πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια του Fuel pass να ωφελούνται διπλά.

Λιπάσματα

Για την ανακούφιση των αγροτών από απότομες αυξήσεις στα λιπάσματα, επιχορηγείται από τον κρατικό προϋπολογισμό το 15% του κόστους των παραστατικών για την αγορά λιπασμάτων (υπολογιζόμενο επί της τελικής αξίας του τιμολογίου μετά Φ.Π.Α.) για τους επόμενους δύο μήνες.

Δικαιούχοι είναι φυσικά πρόσωπα επαγγελματίες αγρότες και νομικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στον πρωτογενή τομέα. Το κόστος είναι 15 εκατ.

Ακτοπλοΐα

Θεσπίζεται αποζημίωση προς τις ακτοπλοϊκές εταιρίες που θα συνδέεται με υποχρεωτικές εκπτώσεις στα εισιτήρια, ώστε να συγκρατηθούν οι τιμές στα περσινά επίπεδα.

Οι ακτοπλοϊκές εταιρείες παρέχουν, βάσει του παρόντος νομοθετικού πλαισίου, υποχρεωτικές εκπτώσεις σε διάφορες κατηγορίες επιβατών (φοιτητές, ανήλικα τέκνα, άτομα με αναπηρία κ.τ.λ.), το κόστος των οποίων σήμερα δεν αποζημιώνεται.

Λαμβάνοντας υπόψη τη σημαντική αύξηση των καυσίμων και προκειμένου να συγκρατηθούν οι τιμές των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων του γενικού πληθυσμού, οι εκπτώσεις αυτές θα αποζημιώνονται από τον κρατικό προϋπολογισμό. Το κόστος ανέρχεται σε 56 εκατομμύρια ευρώ.

Διαδικτυακά τυχερά παιχνίδια

Δοθείσης της …ευκαιρίας που παρέχει η δρομολογηθείσα νομοθετική παρέμβαση για την αναμόρφωση του καθεστώτος που διέπει τα τυχερά παιχνίδια, η κυβέρνηση- προκειμένου να χρηματοδοτήσει με περίπου 100 εκατ. ευρώ τα μέτρα στήριξης των πολιτών- προχωράει στην αύξηση της φορολογίας των διαδικτυακών παιγνίων τύπου καζίνο.

Πιο συγκεκριμένα, η νέα κλίμακα φορολόγησης αφορά στα διαδικτυακά παίγνια τύπου καζίνο, φρουτάκια, πόκερ, και όχι στα πρακτορεία του ΟΠΑΠ. Σήμερα ισχύει μηδενική φορολόγηση για κέρδη έως 100 ευρώ, 15% για κέρδη από 100 ως 500 και 20% για κέρδη άνω των 500.

Από την 1η Ιουλίου ο συντελεστής φορολόγησης από το 15% στο 20% για κέρδη 100 ως 500 ευρώ και από το 20% στο 30% για κέρδη άνω των 500 ευρώ.

Πράξη νομοθετικού περιεχομένου σήμερα στη Βουλή

Οι έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις για την αντιμετώπιση της ενεργειακής ακρίβειας θα περιλαμβάνονται σε πράξη νομοθετικού περιεχομένου που θα κατατεθεί σήμερα στη Βουλή, ενώ με υπουργική απόφαση θα υπάρχει δυνατότητα επέκτασης της επιδότησης στο diesel κίνησης και για τον μήνα Μάιο.