Σταθερά πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο διατηρείται η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης βενζίνης, φτάνοντας τα 2,20 ευρώ, ενώ το πετρέλαιο κίνησης διαμορφώνεται στα 2,18 ευρώ το λίτρο, επηρεασμένο άμεσα από τις διακυμάνσεις της διεθνούς τιμής του πετρελαίου Brent.

Οι αυξομειώσεις του Brent στις διεθνείς αγορές, το οποίο τον Σεπτέμβριο ξεπέρασε εκ νέου τα 100 δολάρια το βαρέλι, επηρεάζουν άμεσα τους καταναλωτές.

Την ίδια ώρα, το ενδιαφέρον εστιάζεται στη 14η Οκτωβρίου, οπότε και αναμένονται οι ανακοινώσεις για τις νέες επιδοτήσεις στα καύσιμα κίνησης και το πετρέλαιο θέρμανσης, η διάθεση του οποίου ξεκινά στις 15 Οκτωβρίου.

Η πορεία του πετρελαίου Brent

Η πορεία των διεθνών τιμών του πετρελαίου συνεχίζει να καθορίζει την εικόνα στην ελληνική αγορά καυσίμων, με τη μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης βενζίνης να βρίσκεται στα 2,20 ευρώ το λίτρο, ενώ στα νησιά καταγράφονται ακόμη υψηλότερες τιμές.

Η διαμόρφωση αυτή αποτυπώνει την έντονη μεταβλητότητα της διεθνούς τιμής του πετρελαίου Brent κατά τους τελευταίους μήνες:

Ιανουάριος: 66 δολάρια το βαρέλι.

66 δολάρια το βαρέλι. Μάρτιος: 103 δολάρια το βαρέλι.

103 δολάρια το βαρέλι. Απρίλιος: 120 δολάρια το βαρέλι, στον απόηχο της έναρξης των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή στα τέλη Φεβρουαρίου.

120 δολάρια το βαρέλι, στον απόηχο της έναρξης των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή στα τέλη Φεβρουαρίου. Ιούνιος και Ιούλιος: Υποχώρηση στα 85 και 83 δολάρια το βαρέλι αντίστοιχα, λόγω προσδοκιών για αποκλιμάκωση.

Υποχώρηση στα 85 και 83 δολάρια το βαρέλι αντίστοιχα, λόγω προσδοκιών για αποκλιμάκωση. Αύγουστος: 90,9 δολάρια το βαρέλι.

90,9 δολάρια το βαρέλι. Σεπτέμβριος: Νέα αύξηση και διαμόρφωση εκ νέου πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι.

Η αγορά του πετρελαίου κίνησης στην Αττική

Στο πετρέλαιο κίνησης, η μέση πανελλαδική τιμή διαμορφώνεται περίπου στα 2,18 ευρώ το λίτρο, ενσωματώνοντας την πρόσθετη επιδότηση των 5 λεπτών.

Ωστόσο, στην περιοχή της Αττικής παρατηρούνται αποκλίσεις, καθώς υπάρχουν πρατήρια όπου το πετρέλαιο κίνησης πωλείται χαμηλότερα, στη ζώνη των 2,13-2,14 ευρώ το λίτρο, ενώ σε ελάχιστες περιπτώσεις η τιμή υποχωρεί κάτω από το όριο των 2,10 ευρώ.

Ορόσημο η 14η Οκτωβρίου

Η εξέλιξη των τιμών το αμέσως επόμενο διάστημα εξαρτάται από την πορεία του Brent στις διεθνείς αγορές και το αν θα υπάρξει αποκλιμάκωση.

Παράλληλα, κομβικής σημασίας θεωρείται η 14η Οκτωβρίου, ημερομηνία κατά την οποία αναμένεται να ανακοινωθούν οι νέες κυβερνητικές επιδοτήσεις που θα αφορούν:

Την αμόλυβδη βενζίνη. Το πετρέλαιο κίνησης. Το πετρέλαιο θέρμανσης, η περίοδος διάθεσης του οποίου ξεκινά επίσημα στις 15 Οκτωβρίου.

Στα 73 ευρώ το φυσικό αέριο

Στο πεδίο της ευρύτερης αγοράς ενέργειας, η τιμή του φυσικού αερίου διαμορφώθηκε χθες το βράδυ (05/10) στα 73 ευρώ ανά μεγαβατώρα.

Η πορεία του φυσικού αερίου παρακολουθείται στενά από τους αναλυτές της αγοράς, καθώς επηρεάζει άμεσα και διαμορφώνει σε μεγάλο βαθμό τις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας.