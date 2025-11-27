Γράφει ο πολιτικός αναλυτής και στατιστικολόγος Νίκος Καρδούλας, σε ανάρτησή του στο Facebook:

«Σε πρόσφατη έρευνά μου (15/11/2025) με τίτλο «Ποιος είναι ο ακριβότερος δήμος για τους δημότες, ανάμεσα στους επτά μεγαλύτερους δήμους της χώρας», ο ακριβότερος ήταν ο Δήμος Λαρισαίων και ο φθηνότερος ήταν ο Δήμος Πατρέων και αυτό αποτέλεσε αφορμή περαιτέρω διερεύνησης των δημοτικών τελών (ΔΤ) για κατοικίες, στους 16 μεγαλύτερους δήμους με πληθυσμό έως και 100.000 κατοίκους και με τα ονομαστικά πλέον δημοτικά τέλη σε ευρώ ανά τ.μ.

Τα συμπεράσματα για τα ΔΤ στους 16 μεγαλύτερους δήμους της χώρας με πληθυσμό έως και 100.000 κατοίκους είναι:

• Ο ακριβότερος δήμος στα δημοτικά τέλη σε ευρώ ανά τ.μ. για κατοικίες, είναι και πάλι σε αυτή την έρευνα και με διαφορά από τους υπόλοιπους 15 δήμους, ο Δ. Λαρισαίων με 2,47 €/τ.μ. και ακολουθούν οι δήμοι Βόλου (2,14), Περιστερίου (2,01), Χανίων (1,97), Ιωαννιτών (1,95) , Θεσσαλονίκης (1,91), Χαλκιδέων(1,90) και Αχαρνών (1,69).

• Ο φθηνότερος δήμος σε ευρώ ανά τ.μ. για κατοικίες, είναι και σε αυτή την έρευνα ο Δ. Πατρέων με 1 €/τ.μ. και ακολουθούν οι δήμοι Ρόδου (1,33), Αθηναίων (1,40), Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη (1,40), Κορδελιού – Ευόσμου (1,42), Παύλου Μελά (1,47), Ηρακλείου (1,50), και Πειραιώς (1,59).

• Τα ΔΤ στο Δ. Λαρισαίων είναι κατά 41,5% ακριβότερα από το μέσο όρο των υπόλοιπων 15 μεγάλων δήμων.

Μήπως ήρθε η ώρα κ. Δήμαρχε Λαρισαίων να μειώσετε κατά 40% τα ΔΤ, για να αποκατασταθεί η αδικία σε βάρος των Λαρισαίων Δημοτών, σε σχέση με τους υπόλοιπους 15 μεγάλους δήμους;».

Ο Νίκος Καρδούλας είναι Τοπογράφος Μηχανικός του Ε.Μ.Π., MSc στην Αγγλία, πρώην καθηγητής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Στατιστικολόγος, Πολιτικός Αναλυτής, Συνταγματάρχης ε.α. και υποψήφιος βουλευτής της ΝΔ το 2023 στην Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας