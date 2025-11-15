Γράφει ο πολιτικός αναλυτής και στατιστικολόγος Νίκος Καρδούλας, σε ανάρτησή του στο Facebook:

Σε πρόσφατη έρευνά μου με τίτλο «Θα μειωθούν τα δημοτικά τέλη που αυξήθηκαν το 2025, μετά την επιστροφή των τελών ταφής;», πρότεινα να μειωθούν τα δημοτικά τέλη στους δήμους που τα αύξησαν υπερβολικά το 2025, διότι ένας από τους λόγους αύξησης, που ήταν τα τέλη ταφής απορριμμάτων, δεν υφίσταται πλέον.

Λαμβάνοντας από επίσημες πηγές στοιχεία για τους επτά μεγαλύτερους δήμους της χώρας, όπως τα εγκεκριμένα δημοτικά τέλη 2025 στους αντίστοιχους προϋπολογισμούς, τον αριθμό νοικοκυριών (ΕΛΣΤΑΤ) και το μέσο καθαρό εισόδημα ανά νοικοκυριό (ΑΑΔΕ), συντάχθηκε ο παρακάτω πίνακας, με στόχο τον εντοπισμό του ακριβότερου δήμου για τους δημότες του, δηλαδή σε ποιο από τους επτά δήμους, οι δημότες πληρώνουν περισσότερο για δημοτικά τέλη.

Ανάλυση

Στον πίνακα που ακολουθεί απεικονίζονται τα εγκεκριμένα δημοτικά τέλη 2025 (προϋπολογισμοί δήμων), ο αριθμός νοικοκυριών (ΕΛΣΤΑΤ απογραφή 2021), τα δημοτικά τέλη ανά νοικοκυριό, το μέσο καθαρό εισόδημα ανά νοικοκυριό (ΑΑΔΕ) και τα δημοτικά τέλη ανά νοικοκυριό ανάλογα με το καθαρό εισόδημα, στους επτά μεγαλύτερους δήμους της χώρας.

Τα συμπεράσματα που απορρέουν για τους επτά μεγαλύτερους δήμους της χώρας είναι:

Ο ακριβότερος δήμος για τους δημότες του είναι ο δήμος Λαρισαίων , όπου το κάθε νοικοκυριό πληρώνει κατά μέσο όρο για δημοτικά τέλη 353 € ετησίως και ακολουθούν οι δήμοι Ηρακλείου (301 €), Πειραιώς (292 €), Αθηναίων (267 €), Βόλου (258 €) και Θεσσαλονίκης (255 €), ενώ ο φθηνότερος δήμος και επομένως ο περισσότερο κοινωνικά ευαίσθητος είναι ο δήμος Πατρέων (165 €).

Για να φθάσουν στα επίπεδα του δήμου Πατρέων, οι υπόλοιποι έξι δήμοι θα πρέπει να μειώσουν αρκετά τα δημοτικά τέλη. Συγκεκριμένα ο δήμος Λαρισαίων θα πρέπει να τα μειώσει κατά 114%, ο δήμος Ηρακλείου κατά 82%, ο δήμος Πειραιώς κατά 77%, ο δήμος Αθηναίων κατά 62%, ο δήμος Βόλου κατά 56% και ο δήμος Θεσσαλονίκης κατά 55%.

Για να φθάσει ο δήμος Λαρισαίων στα σημερινά επίπεδα του μέσου όρου των υπόλοιπων έξι δήμων, θα πρέπει να μειώσει τα δημοτικά τέλη κατά 38%.

Ο δήμος Λαρισαίων που αύξησε τα δημοτικά τέλη κατά 35% το 2025, πήρε επιχορήγηση 1.636.204 € από την κυβέρνηση μέσα στο 2025 για κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών και στον προϋπολογισμό του 2025 μέχρι τον Οκτώβριο του 2025, φαίνεται σαν έσοδο ένα ποσό 453.315 € για τέλη ταφής αποβλήτων (ΚΑ 4124.001), που μάλλον είναι ένα μέρος του 85% της επιστροφής του τέλους ταφής αποβλήτων από την κυβέρνηση. Συνολικά μέχρι τον Οκτώβριο του 2025 ο δήμος Λαρισαίων εισέπραξε από την κυβέρνηση 2.089.519 €.

Επομένως στο δήμο Λαρισαίων, ένας από τους λόγους αύξησης των δημοτικών τελών το 2025 (τέλη ταφής απορριμμάτων) δεν υφίσταται πλέον και πρέπει αυτά να μειωθούν το 2026.

Προτάσεις

Σήμερα, που οι τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας είναι ακόμα πολύ υψηλές, όπου ο μέσος όρος της κιλοβατώρας τον περασμένο μήνα για τα νοικοκυριά ήταν 23,57 € (χρεώσεις προμήθειας, ρυθμιζόμενες χρεώσεις, διάφοροι φόροι όπως ΦΠΑ, ΕΦΚ και ειδικό τέλος, χωρίς δημοτικά τέλη και ΕΡΤ) και που η ακρίβεια διαρκείας ροκανίζει μισθούς και συντάξεις, πριν συμπληρωθεί καν το 20ήμερο του μήνα, οι δήμοι θα πρέπει να δείξουν μία κοινωνική ευαισθησία και να απονέμουν ισοδύναμη κοινωνική δικαιοσύνη για την ελάφρυνση των πολιτών. Για τους λόγους αυτούς προτείνεται:

Ο δήμος Λαρισαίων να μειώσει τα δημοτικά τέλη κατά 40% για το 2026, ώστε να συμβαδίζει με το μέσο όρο των υπόλοιπων 6 δήμων και τα επόμενα χρόνια με σταδιακές μειώσεις να φθάσει στο επίπεδο του δήμου Πατρέων.

για το 2026, ώστε να συμβαδίζει με το μέσο όρο των υπόλοιπων 6 δήμων και τα επόμενα χρόνια με σταδιακές μειώσεις να φθάσει στο επίπεδο του δήμου Πατρέων. Οι υπόλοιποι πέντε δήμοι πλην του δήμου Πατρέων, να μειώσουν αρκετά τα δημοτικά τέλη το 2026 και στα επόμενα χρόνια σταδιακά να φθάσουν στο επίπεδο του δήμου Πατρέων.

Ο Νίκος Καρδούλας είναι Τοπογράφος Μηχανικός του Ε.Μ.Π., MSc στην Αγγλία, πρώην καθηγητής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Στατιστικολόγος, Πολιτικός Αναλυτής, Συνταγματάρχης ε.α. και υποψήφιος βουλευτής της ΝΔ το 2023 στην Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας