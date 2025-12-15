Ακολουθεί ανάρτηση στο Facebook του τοπογράφου μηχανικού Νίκου Καρδούλα, σχετικά με τα δημοτικά τέλη στο Δήμο Λάρισας:

«Σε πρόσφατη δημοσιευμένη έρευνά μου με θέμα: «Θα μειωθούν τα δημοτικά τέλη που αυξήθηκαν το 2025, μετά την επιστροφή των τελών ταφής; – Τι έγινε στο Δ. Λαρισαίων», πρότεινα τη μείωση των ανταποδοτικών τελών τόσο στο Δ. Λαρισαίων για το 2026, όσο και τη μείωση αυτών στους άλλους 58 δήμους που προχώρησαν σε αύξηση των δημοτικών τελών το 2025 και βρέθηκαν με έρευνα στο διαδίκτυο.

Ιστορικό

Ο δήμος Λαρισαίων ανακοίνωσε την αύξηση των δημοτικών τελών κατά 35% από 1/1/2025, κατόπιν απόφασης του δημοτικού συμβουλίου στις 24/10/2024.

Στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου στις 24/10/2024 ο δήμαρχος Λαρισαίων δήλωσε σύμφωνα με το onlarissa.gr: «Εφόσον τα έσοδα είναι περισσότερα από τα έξοδα θα προχωρήσουμε άμεσα σε μείωση των τελών. Δεν μπορείς να εισπράττεις περισσότερα απ’ όσα χρειάζεσαι. Πρέπει όμως να εξασφαλίσεις πως θα έχεις αυτά που χρειάζεσαι». (https://www.onlarissa.gr/2024/10/25/yperpsifistike-apo-to-dimotiko-symvoulio-larisas-i-afxisi-sta-dimotika-teli-anapofefkti-eipe-i-dimotiki-archi-boreite-na-tin-apofygete-ypostirixe-i-antipolitefsi/).

Στο βίντεο επίσης της συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου στις 24/10/2024 που αναρτήθηκε στο YouTube και φαίνεται παρακάτω, ο δήμαρχος αναφέρει:

«Η πρότασή μας λοιπόν αποσκοπεί στην εξασφάλιση της βιωσιμότητας του δήμου, για όλη αυτή τη θητεία της δημοτικής αρχής. Με αυτή τη λογική λοιπόν επεξεργασθήκαμε το σενάριο όλης της θητείας για να εξασφαλίσουμε ότι δεν θα υπάρξει άλλη αύξηση μέσα σε αυτή τη θητεία και εννοείται ότι αν μεταβληθούν οι συνθήκες που επιβάλλουν τη σημερινή αναπροσαρμογή, να προχωρήσουμε σε μειώσεις όπως πρέπει να γίνει και με βάση την κοινή λογική, αλλά και με βάση το νόμο».

Δείτε το βίντεο: https://youtu.be/FdbSG_w3cas

Με την απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών Αρ.Πρωτ.:32585/12 Ιουνίου 2025, δόθηκε στο Δ, Λαρισαίων έκτακτη επιχορήγηση 1.636.204,21 €, λαμβάνοντας υπόψη το κόστος τέλους ταφής του δήμου, για το β΄ εξάμηνο έτους 2023 και το α΄ εξάμηνο έτους 2024, υπολογιζόμενο με ποσότητες αποβλήτων έτους 2022.

Ανάλυση

Στην ΚΥΑ 41522/30-07-2025 (ΦΕΚ B’ 4157/30.07.2025) «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2026”, άρθρο 3 Ειδικές οδηγίες κατάρτισης του προϋπολογισμού έτους 2025» αναφέρεται ότι:

Οι υπηρεσίες στις οποίες κατανέμονται τα έσοδα και τα έξοδα του προϋπολογισμού για τις υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού χαρακτηρίζονται με τον τριψήφιο κωδικό Χ20.

Εάν μετά το κλείσιμο του έτους 2025, η διαφορά εσόδων – εξόδων είτε από αρνητική γίνει θετική, είτε το ποσό της θετικής διαφοράς αυξηθεί, τα ποσά που εγγράφηκαν στον προϋπολογισμό έτους 2026 δύναται να αυξηθούν κατά τα ως άνω οριζόμενα και με ανάλογη αναμόρφωσή του.

Στις 11 Δεκεμβρίου 2025 δημοσιεύθηκε από το Δ. Λαρισαίων η εκτέλεση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2025 από 01/01/2025 έως 30/11/2025 (Ν 4305/2014 άρθρο 15).

Για τα έσοδα και έξοδα του Δ. Λαρισαίων για τις υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού του 11μηνου του 2025, που σύμφωνα με την παραπάνω ΚΥΑ χαρακτηρίζονται με τον τριψήφιο κωδικό Χ20, υπολογίσθηκε το σύνολο των κωδικών Χ20 και φαίνονται στον παρακάτω πίνακα.

Από τον πίνακα προκύπτει:

Η διαφορά εσόδων – εξόδων για το 11μηνο του 2025 είναι θετική και ο Δ. Λαρισαίων παρουσιάζει πλεόνασμα 3.077.225,35 €.

Αν σε αυτό το πλεόνασμα προσθέσουμε και την παραπάνω έκτακτη επιχορήγηση, το συνολικό πλεόνασμα είναι 4.713.429,56 €, που αντιστοιχεί σε ποσοστό πλεονάσματος 29,4%, μεταξύ εσόδων και εξόδων .

. Δεδομένου ότι με το κλείσιμο του 2025 (απομένει ένας μήνας ακόμη), το πλεόνασμα θα είναι μεγαλύτερο, λόγω των αυξημένων ανταποδοτικών τελών του 2025, προτείνεται η μείωση των ανταποδοτικών τελών κατά 30% για το 2026.

Το ίδιο πιθανώς να ισχύει και για τους άλλους 58 δήμους που αύξησαν τα ανταποδοτικά τέλη το 2025.

Ερώτημα

Τώρα λοιπόν που μεταβλήθηκαν οι συνθήκες που επέβαλλαν τη αύξηση των ανταποδοτικών τελών κατά 35% το 2025, θα προχωρήσει σε ανάλογες μειώσεις (30%) ο Δήμαρχος Λαρισαίων, όπως υποσχέθηκε;

Δείτε την ανάρτηση:

https://www.facebook.com/NikolaosKardoulas/posts/pfbid0v7JJ1Cm1nJY1vrjgrwULACCLzfgAnshtC8KUhz4SLScySNDDpLpmSfc2WGVjnQmNl»

Ο Νίκος Καρδούλας είναι Τοπογράφος Μηχανικός του Ε.Μ.Π., MSc στην Αγγλία, πρώην καθηγητής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Στατιστικολόγος, Πολιτικός Αναλυτής, Συνταγματάρχης ε.α. και υποψήφιος βουλευτής της ΝΔ το 2023 στην Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας