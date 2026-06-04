Με μία καταγγελία – βόμβα αλλά και με πολύ σκληρή γλώσσα στην ανακοίνωσή της, η Ryanair επιτίθεται κατά της Fraport που διαχειρίζεται 14 αεροδρόμια στη χώρα και τώρα αναμένεται να βάλει στη λίστα της ένα ακόμη, αυτό της Καλαμάτας.

Επί της ουσίας, η αεροπορική εταιρεία επιρρίπτει την ευθύνη στην τιμολογιακή πολιτική της Fraport για την απόφασή της πριν ένα μήνα να εγκαταλείψει τη βάση της στη Θεσσαλονίκη, ενώ την ίδια ώρα καλεί την ελληνική κυβέρνηση «να εξηγήσει γιατί συναινεί σε αυτές τις προβληματικές συμβάσεις παραχώρησης».

Η καταγγελία για τα τέλη στο αεροδρόμιο της Καλαμάτας

«Η Fraport Greece προσθέτει τώρα την Καλαμάτα στη λίστα των «θυμάτων» της, αυξάνοντας τα τέλη κατά +390%. Αυτό καθιστά ακόμη ένα ελληνικό περιφερειακό αεροδρόμιο απελπιστικά μη ανταγωνιστικό, γεγονός που αναπόφευκτα θα οδηγήσει σε περαιτέρω μειώσεις της επιβατικής κίνησης και σε χρόνια εποχικότητα στον τουριστικό τομέα».

Εκτός όμως από τον τετραπλασιασμό των τελών στο αεροδρόμιο της Καλαμάτας, η Ryanair καταγγέλλει ότι η Fraport δεν έχει μετακυλίσει στο επιβατικό κοινό τη μείωση κατά 75% στο Τέλος Εκσυγχρονισμού και Ανάπτυξης Αεροδρομίων.

«Η Fraport Greece έχει ήδη αυξήσει τα αεροδρομικά τέλη σε άλλα ελληνικά αεροδρόμια κατά 66% από την περίοδο του Covid και μετά, ενώ παρέλειψε να μετακυλίσει στους επιβάτες τη μείωση κατά 75% του Τέλους Εκσυγχρονισμού και Ανάπτυξης Αεροδρομίων (ΤΕΑΑ / ADF) που θέσπισε η ελληνική κυβέρνηση» αναφέρει η Ryanair στην ανακοίνωσή της, αποδίδοντας στις ενέργειες αυτές την απόφασή της να φύγει από τη Θεσσαλονίκη.

«Ως αποτέλεσμα, η Ryanair αναγκάστηκε να κλείσει τη βάση της στη Θεσσαλονίκη (όπου στάθμευαν τρία αεροσκάφη) και να διακόψει τη λειτουργία της στα Χανιά και το Ηράκλειο για τον χειμώνα του 2026» προσθέτει η αεροπορική εταιρεία.

Να σημειωθεί ότι πριν από ένα μήνα η Ryanair δήλωνε ότι «δεν είχε άλλη επιλογή από το να μεταφέρει τη χωρητικότητά της σε πιο ανταγωνιστικές χώρες, όπως η Αλβανία, η περιφερειακή Ιταλία και η Σουηδία, όπου τα αεροδρόμια μετέφεραν τις φορολογικές μειώσεις της κυβέρνησης στους επιβάτες».

Tο zougla.gr διαπιστώνει από τις οικονομικές καταστάσεις των δύο ανωνύμων εταιρειών μέσω των οποίων η Fraport εκμεταλλεύεται τα 14 ελληνικά περιφερειακά αεροδρόμια, ότι το 2025 παρουσίασαν καθαρά κέρδη 103,9 εκατομμύρια ευρώ, ενώ σε αντίστοιχα επίπεδα ήταν και η κερδοφορία το 2024.

Κάλεσμα προς την Ελληνική Κυβέρνηση

Η Ryanair καλεί την ελληνική κυβέρνηση- η οποία αναμένεται να εισπράξει σημαντικά έσοδα από τη συγκεκριμένη συμφωνία- να εξηγήσει γιατί συναινεί σε αυτές τις προβληματικές συμβάσεις παραχώρησης.

Σύμφωνα με την εταιρεία, οι συμβάσεις αυτές βλάπτουν την ανταγωνιστικότητα της Ελλάδας, τη στιγμή που γεμίζουν τις τσέπες του γερμανικών συμφερόντων διαχειριστή αεροδρομίων.

Σε αυτό το πνεύμα κινείται και η δήλωση του Εμπορικού Διευθυντή της Ryanair, Jason McGuinness: «Είναι απίστευτο το γεγονός ότι το ελεγχόμενο από γερμανικά συμφέροντα μονοπώλιο της Fraport Greece σχεδιάζει να τετραπλασιάσει τα τέλη στο αεροδρόμιο της Καλαμάτας».