Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε το νέο νομοθετικό πλαίσιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, το οποίο περιλαμβάνει μια σειρά από κρίσιμες ρυθμίσεις. Η διαδικασία θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι τις 22 Οκτωβρίου, γεγονός που ανοίγει τον δρόμο για την άμεση ψήφιση του νομοσχεδίου και την εφαρμογή των διατάξεών του εντός του ίδιου μήνα.

Επιστροφή ΕΦΚ στο αγροτικό πετρέλαιο

Μία από τις βασικότερες παρεμβάσεις αφορά τον αγροτικό κόσμο και συγκεκριμένα την επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) στο αγροτικό πετρέλαιο. Η επιστροφή των χρημάτων στους δικαιούχους αναμένεται να ολοκληρωθεί έως τις 31 Οκτωβρίου, προσφέροντας σημαντική οικονομική ανάσα και ενισχύοντας την ευρύτερη προσπάθεια μείωσης του ενεργειακού κόστους στην αγροτική παραγωγή.

Υποχρεωτικές ηλεκτρονικές πληρωμές στα courier

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η αλλαγή στον τρόπο συναλλαγών κατά την παράδοση δεμάτων από τις εταιρείες courier. Το νέο πλαίσιο θεσπίζει αυστηρότερους κανόνες, καθιστώντας υποχρεωτική τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής, όπως οι τραπεζικές κάρτες και το e-banking, αντί για την παραδοσιακή αντικαταβολή με μετρητά. Η κίνηση αυτή εντάσσεται στην ευρύτερη στρατηγική για τον περιορισμό της χρήσης μετρητών και την ενίσχυση της διαφάνειας μέσω των ψηφιακών πληρωμών.

Νέα δεδομένα για το επίδομα θέρμανσης

Παράλληλα, κατατέθηκε τροπολογία που θέτει στο επίκεντρο το επίδομα θέρμανσης και την τιμή του πετρελαίου στην αντλία. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, η επιδότηση στην αντλία θα ακολουθήσει τη λογική της αντίστοιχης παρέμβασης στο πετρέλαιο κίνησης.

Το αμέσως επόμενο διάστημα αναμένονται οι τελικές λεπτομέρειες που θα καθορίσουν το ακριβές ύψος της επιδότησης και τα κριτήρια των δικαιούχων. Μετά την ολοκλήρωση της διαβούλευσης, το νομοσχέδιο θα εισαχθεί άμεσα στη Βουλή, καθιστώντας τις επόμενες ημέρες καθοριστικές για την τελική μορφή των μέτρων.