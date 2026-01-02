Επιμέλεια: Στέλιος Βασιλούδης

Οι ΗΠΑ βρίσκονται εδώ και πολύ καιρό στο επίκεντρο του παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού συστήματος, με το δολάριο ΗΠΑ να αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της παγκόσμιας οικονομίας. Οι ιδιώτες επενδυτές βασίζονται στο δολάριο ως μέσο αποταμίευσης αξίας σε περιόδους αβεβαιότητας.

Οι κυβερνήσεις και οι κεντρικές τράπεζες διακρατούν δολάρια για να διαχειρίζονται την αξία των δικών τους νομισμάτων και ως μορφή ασφάλισης έναντι οικονομικών σοκ. Βασικά προϊόντα όπως το πετρέλαιο τιμολογούνται επίσης σε δολάρια. Αυτή η κυρίαρχη θέση, η οποία έχει δώσει στις ΗΠΑ τεράστια προνόμια, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας να δανείζονται χρήματα φθηνά και της δυνατότητας να χρησιμοποιούν το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα ως εργαλείο πολιτικής, εξηγείται συχνά μέσω του μεγέθους και της σταθερότητας των αμερικανικών αγορών και της ισχύος των θεσμών τους. Όμως κάτω από αυτά τα οικονομικά θεμελιώδη στοιχεία κρύβεται κάτι πιο άυλο: η εμπιστοσύνη.

Οι χώρες και τα ιδιωτικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα κατέχουν δολάρια, συναλλάσσονται σε δολάρια και δανείζονται σε δολάρια επειδή εμπιστεύονται τις ΗΠΑ ότι θα διατηρήσουν μια ανοιχτή, βασισμένη σε κανόνες διεθνή τάξη. Εμπιστεύονται επίσης τις ΗΠΑ ότι θα τηρήσουν τις συμβάσεις, θα προστατεύσουν τα δικαιώματα ιδιοκτησίας και θα διαχειριστούν υπεύθυνα τις χρηματοοικονομικές διαδικασίες του κόσμου, ενεργώντας ως διεθνής δανειστής έσχατης ανάγκης σε περιόδους κρίσης.

Το σύστημα του δολαρίου έχει εδώ και καιρό τους επικριτές του. Μετά την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση, η οποία εκδηλώθηκε μεταξύ 2007 και 2009, οι αναδυόμενες οικονομίες αντιμετώπισαν σοβαρές επιπτώσεις από τη νομισματική πολιτική των ΗΠΑ και την αυξανόμενη έκθεση σε χρέος σε δολάρια. Επίσης, έγιναν μάρτυρες της αυξανόμενης χρήσης οικονομικών κυρώσεων ως εργαλείο εξωτερικής πολιτικής των ΗΠΑ.

Η Κίνα, η Ρωσία, η Ινδία και άλλες χώρες εκτός της Δύσης άρχισαν να δημιουργούν εναλλακτικές χρηματοπιστωτικές υποδομές – νέα συστήματα πληρωμών, γραμμές ανταλλαγής νομισμάτων και προσπάθειες διεθνοποίησης των δικών τους νομισμάτων. Αυτό που ξεκίνησε ως σταδιακή αναζήτηση κάποιας μορφής προστασίας από την οικονομική ισχύ των ΗΠΑ δημιούργησε αθόρυβα ρωγμές στα περιθώρια του συστήματος που βασίζεται στο δολάριο.

Ωστόσο, τίποτα δεν ήταν τόσο αποπροσανατολιστικό, όσον αφορά τον παγκόσμιο ρόλο του δολαρίου, όσο οι απροκάλυπτες επιθέσεις της δεύτερης κυβέρνησης Trump στη φιλελεύθερη διεθνή οικονομική τάξη. Η επιβολή σαρωτικών εμπορικών δασμών, καθώς και οι προσπάθειες υπονόμευσης των διεθνών και εγχώριων θεσμών, αντιπροσωπεύουν μια θεμελιώδη ρήξη με την υπόσχεση για υπεύθυνη αμερικανική οικονομική ηγεσία.

Οι προηγούμενες προβλέψεις για την πτώση του δολαρίου αποδείχθηκαν πρόωρες. Όμως η διάβρωση της εμπιστοσύνης στις ΗΠΑ ως διαχειριστές της φιλελεύθερης διεθνούς τάξης θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη. Αυτό που βλέπουμε δεν είναι η άμεση κατάρρευση της οικονομικής ισχύος των ΗΠΑ, αλλά η αρχή μιας αργής μετάβασης προς ένα κατακερματισμένο, πολυπολικό – και λιγότερο προβλέψιμο – παγκόσμιο νομισματικό σύστημα.

Ρήξη εμπιστοσύνης

Τρεις εξελίξεις ξεχωρίζουν:

Πρώτον, η δέσμευση της Ουάσινγκτον στην φιλελεύθερη οικονομική τάξη υπό την ηγεσία του Donald Trump αμφισβητείται ευρέως. Αντί να ενεργεί ως εγγυητής των ανοιχτών αγορών, ο Trump έχει αναδιατυπώσει το παγκόσμιο εμπόριο ως ένα συναλλακτικό σύστημα όπου οι χώρες πρέπει να «αγοράσουν» τους δασμούς των ΗΠΑ. Αυτό σημαίνει ότι άλλες χώρες πρέπει ουσιαστικά τώρα να αγοράζουν αμερικανικά ομόλογα και άλλους τίτλους με αντάλλαγμα την πρόσβαση στην αγορά των ΗΠΑ.

Δεύτερον, η αύξηση του χρέους των ΗΠΑ αυξάνει τις αμφιβολίες σχετικά με τη δημοσιονομική σταθερότητα των ΗΠΑ. Οι σημαντικές μειώσεις φόρων και τα σχέδια δαπανών της κυβέρνησης Trump προβλέπεται να δημιουργήσουν επίμονα ελλείμματα περίπου 6% του ΑΕΠ. Και το δημόσιο χρέος των ΗΠΑ έχει διογκωθεί σε επίπεδα ρεκόρ. Αυτό έχει ωθήσει τις ξένες κεντρικές τράπεζες να μειώσουν τα αποθέματά τους σε δολάρια.

Τρίτον, η κυβέρνηση Trump επιτίθεται ανοιχτά και υπονομεύει τις κυβερνητικές υπηρεσίες των ΗΠΑ και την κεντρική τράπεζα της χώρας, την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Federal Reserve). Ο Trump έχει επανειλημμένα απειλήσει να αντικαταστήσει τον νυν πρόεδρο της Fed, Jerome Powell, και να απολύσει άλλους αξιωματούχους της κεντρικής τράπεζας από τότε που επέστρεψε στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο.

Η ανεξαρτησία των κεντρικών τραπεζών θεωρείται χαρακτηριστικό γνώρισμα αξιόπιστης νομισματικής διακυβέρνησης και η υπονόμευσή της εγείρει αμφιβολίες για το κατά πόσον οι ΗΠΑ παραμένουν αξιόπιστη βάση για το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Σύμφωνα με το Reuters, Ευρωπαίοι αξιωματούχοι αμφισβητούν πλέον ανοιχτά εάν η Fed θα συνεχίσει να παρέχει δολάρια σε κεντρικές τράπεζες του εξωτερικού σε περιόδους οικονομικών συγκρούσεων.

Συνολικά, αυτές οι ενέργειες πλήττουν τα βασικά θεμέλια της κυριαρχίας του δολαρίου: το αφήγημα ότι οι ΗΠΑ θα συμπεριφερθούν προβλέψιμα, υπεύθυνα και με θεσμική αυτοσυγκράτηση. Παρά την αναταραχή, κανένα ενιαίο νόμισμα δεν είναι έτοιμο να αντικαταστήσει το δολάριο. Το κινεζικό γουάν εξακολουθεί να μην διαθέτει ανοιχτές κεφαλαιαγορές και ισχυρή νομική προστασία, ενώ το ευρώ δεν διαθέτει ενιαία δημοσιονομική αρχή. Οι νέες πλατφόρμες ψηφιακών νομισμάτων παραμένουν πειραματικές ή εικασίες.

Παρόλα αυτά, ο κόσμος κινείται προς ένα πιο κατακερματισμένο νομισματικό τοπίο. Οι χώρες διαφοροποιούν τα αποθεματικά τους σε χρυσό και άλλα περιουσιακά στοιχεία εκτός δολαρίου. Ταυτόχρονα, τα περιφερειακά συστήματα πληρωμών πολλαπλασιάζονται και ο δανεισμός σε δολάρια προς τις αναδυόμενες οικονομίες μειώνεται.

Τα εμπορεύματα τιμολογούνται επίσης ολοένα και περισσότερο σε νομίσματα εκτός του δολαρίου.

Και πλέον δεν αποσύρονται μόνο χώρες όπως η Κίνα από το σύστημα του δολαρίου, αλλά ακόμη και σύμμαχοι των ΗΠΑ στην Ευρώπη ενθαρρύνουν τις τράπεζες να μειώσουν την εξάρτησή τους από τη χρηματοδότηση σε δολάρια.

Η παγκόσμια οικονομία εισέρχεται σε μια χρηματοπιστωτική μεσοβασιλεία – μια περίοδο κατά την οποία η παλιά τάξη πραγμάτων εξασθενεί, αλλά η νέα δεν έχει ακόμη γεννηθεί. Η κυριαρχία του δολαρίου δεν θα εξαφανιστεί από τη μια μέρα στην άλλη, καθώς πάρα πολλά ιδρύματα και δίκτυα εξακολουθούν να βασίζονται σε αυτό. Αλλά η αδιαμφισβήτητη υπεροχή του πλησιάζει στο τέλος της.

Ένα κατακερματισμένο χρηματοπιστωτικό σύστημα θα μειώσει την μόχλευση των ΗΠΑ, ενώ παράλληλα θα καταστήσει την παγκόσμια οικονομία πιο περίπλοκη και ενδεχομένως, πιο επιρρεπή σε κρίσεις. Το δολάριο δεν είναι νεκρό. Αλλά ο κόσμος προετοιμάζεται σιγά – σιγά για μια ζωή πέρα από την ηγεμονία του δολαρίου, και η δεύτερη κυβέρνηση Trump μπορεί να είναι ο καταλύτης που θα μετατρέψει τη μακροχρόνια δυσαρέσκεια σε συστημική αλλαγή.

