Συνολικά καθαρά κέρδη 2,513 δισ. ευρώ, παρουσίασαν στο α’ εξάμηνο του 2026 οι τέσσερις συστημικές τράπεζες, ποσοστό αυξημένο κατά 1,6%. Την ίδια ώρα, εκτιμάται ότι μπορεί να καταγράψουν πιστωτική επέκταση που να φτάσει τα 15 δισ. ευρώ.

Στο πρώτο εξάμηνο του 2026 η πιστωτική επέκταση για τις τέσσερις συστημικές τράπεζες ανήλθε στα 8,8 δισ. ευρώ.

Η καθαρή πιστωτική επέκταση για την Eurobank ανήλθε στα 2,7 δισ. ευρώ, για την Εθνική στα 2,1 δισ. ευρώ, για την Πειραιώς στα 1,8 δισ. ευρώ και για την Alpha Bank στα 2,2 δισ. ευρώ.

Εάν συμπεριληφθούν και η Optima Bank (2 δισ. ευρώ), η Κύπρου (1,6 δισ. ευρώ ) και η Credia Bank (841 εκατ. ευρώ), τότε η πιστωτική επέκταση στο πρώτο εξάμηνο του 2026 διαμορφώνεται πάνω από 13 δισ. ευρώ.

Για το σύνολο του 2026, η Εθνική στοχεύει σε πιστωτική επέκταση άνω του 3 δισ. ευρώ, η Eurobank 4,5 δισ. ευρώ, η Πειραιώς άνω του 3 δισ. ευρώ, η Alpha Bank 2,5 δισ. ευρώ.

Ποιες δραστηριότητες δίνουν ώθηση στις ελληνικές τράπεζες

Οι ελληνικές τράπεζες εμφανίζουν «ένα από τα ισχυρότερα προφίλ πιστωτικής επέκτασης στην Ευρώπη» σύμφωνα με την DBRS, το οποίο υποστηρίζεται από τις επιχειρηματικές χορηγήσεις για επενδυτικά, έργα που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις ευνοϊκές εγχώριες οικονομικές συνθήκες.

Η αύξηση των επιχειρηματικών δανείων παρέμεινε ισχυρή, στο 11% τον Ιούνιο, σημαντικά υψηλότερα από τον μέσο όρο της ζώνης του ευρώ(4%).

Ανακάμπτει η χρηματοδότηση των νοικοκυριών

Η χρηματοδότηση των νοικοκυριών συνέχισε επίσης να ανακάμπτει, αυξανόμενη κατά 2,8% και ευθυγραμμιζόμενη σε γενικές γραμμές με τον μέσο όρο της ζώνης του ευρώ (2,9%).

Η ανάκαμψη αντανακλά τη βελτίωση της πιστωτικής ζήτησης, αν και ο δανεισμός των νοικοκυριών εξακολουθεί να περιορίζεται από την κληρονομιά της παρατεταμένης περιόδου απομόχλευσης της οικονομίας και από την υποτονική δραστηριότητα στην αγορά στεγαστικών δανείων.

Η Ελλάδα στην τρίτη θέση της Ευρωζώνης στην αύξηση του ιδιωτικού δανεισμού

Σύμφωνα με έκθεση της Morgan Stanley, η Ελλάδα βρίσκεται στην τρίτη θέση της Ευρωζώνης στην αύξηση του ιδιωτικού δανεισμού, πίσω μόνο από την Πορτογαλία και την Ολλανδία.

Οι ελληνικές τράπεζες εξακολουθούν να βρίσκονται σε τροχιά ισχυρής ανάπτυξης, με βασικούς μοχλούς την ανθεκτική κερδοφορία, τη συνεχιζόμενη πιστωτική επέκταση, την ενίσχυση των εσόδων από προμήθειες και την ισχυρή κεφαλαιακή τους θέση.

Η Scope Ratings εκτιμά ότι ανεβάζουν τον πήχη για το 2026 με όπλα τα δάνεια και τις προμήθειες. Η DBRS εκτιμά ότι οι ελληνικές τράπεζες εισέρχονται στο δεύτερο εξάμηνο του 2026 με ισχυρά θεμελιώδη μεγέθη, γεγονός που τις καθιστά καλύτερα προετοιμασμένες να αντιμετωπίσουν πιθανές εξωτερικές αναταράξεις, διατηρώντας παράλληλα τις προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης και τονίζει την ανθεκτική κερδοφορία, την ισχυρή πιστωτική επέκταση και την υψηλή κεφαλαιακή επάρκεια, παρά τους αυξημένους γεωπολιτικούς κινδύνους.

Η αύξηση των εσόδων υποστηρίχθηκε από την ανθεκτικότητα των καθαρών εσόδων από τόκους (NII), την ισχυρή πιστωτική επέκταση και την αύξηση των εσόδων από προμήθειες, γεγονός που αντανακλά τη βελτιούμενη διαφοροποίηση των πηγών εσόδων.

Καθαρά κέρδη 2,513 δισ.

Στο πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους οι τέσσερις συστημικές τράπεζες παρουσίασαν συνολικά καθαρά κέρδη 2,513 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 1,6%.

Η Eurobank εμφάνισε κέρδη 738 εκατ. ευρώ (+6,8%), η Εθνική εμφάνισε κέρδη 567 εκατ. ευρώ(-5,8%), η Πειραιώς παρουσίασε κέρδη 617 εκατ ευρώ (+10,4%) και η Alpha bank κέρδη 497,2 εκατ ευρώ (-4,8%)

Εάν συμπεριληφθούν και η Κύπρου, Optima και Credia τα συνολικά καθαρά κέρδη στο α΄6μηνο 2026 ανήλθε στα 2,89 δισ. ευρώ.

Η Optima bank εμφάνισε κέρδη 104,3 εκατ ευρώ(+29%), η Κύπρου κέρδη 252,3 εκατ. ευρώ (+7,00%) και η CrediaBank παρουσίασε κερδοφορία 23 εκατ. ευρώ (+368%).

Τα καθαρά έσοδα από τόκους αποδεικνύονται ανθεκτικότερα από τις προβλέψεις και εξελίσσονται σε ολοένα σημαντικότερο πυλώνα κερδοφορίας.

Τα συνολικά καθαρά έσοδα από τόκους αυξήθηκαν κατά 5% σε ετήσια βάση. Την άνοδο υποστήριξαν η συνεχιζόμενη επέκταση των χορηγήσεων, οι υψηλότερες αποδόσεις από τα χαρτοφυλάκια ομολόγων και η αύξηση των επιτοκίων νομισματικής πολιτικής κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2026.

Οι παράγοντες αυτοί περιόρισαν τις επιπτώσεις από το χαμηλότερο επιτοκιακό περιβάλλον και τη συμπίεση των περιθωρίων σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2025.

Τα καθαρά έσοδα από τόκους συνολικά για τις τέσσερις συστημικές τράπεζες ανήλθε στα 4,3 δισ. ευρώ (+4,6%).

Η Εθνική κατέγραψε έσοδα από τόκους 1,10 δισ. ευρώ (+1,5%), η Eurobank 1,3 δισ. ευρώ (+6,1%), η Πειραιώς 990 εκατ. ευρώ (+3,7%) και η Alpha Bank 852,7 εκατ. ευρώ (+7,3%).

Η Κύπρου κατέγραψε έσοδα από τόκους 418, 86 εκατ. ευρώ, η Optima Bank 129,3 εκατ. ευρώ (+28%) και η CrediaBank 98,2 εκατ. ευρώ (+25,8%).

Αύξηση 20% στα καθαρά έσοδα από προμήθειες

Ιδιαίτερα έντονη ήταν και η άνοδος στα καθαρά έσοδα από προμήθειες, τα οποία αυξήθηκαν κατά 20% σε ετήσια βάση. Η αύξηση προήλθε κυρίως από τη διαχείριση περιουσίας, τις υπηρεσίες συναλλαγών, τις ασφαλιστικές δραστηριότητες και τις εργασίες στις κεφαλαιαγορές.

Οι παράγοντες αυτοί περιόρισαν τις επιπτώσεις από το χαμηλότερο επιτοκιακό περιβάλλον και τη συμπίεση των περιθωρίων σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2025.

Οι ελληνικές τράπεζες συνεχίζουν να στρέφουν μεγαλύτερο μέρος της δραστηριότητάς τους σε εργασίες που παράγουν έσοδα από προμήθειες, περιορίζοντας σταδιακά την εξάρτησή τους από τα επιτοκιακά έσοδα.

Οι προμήθειες αντιστοιχούσαν περίπου στο 23% των συνολικών εσόδων κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, έναντι 20% την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Τα έσοδα από τις προμήθειες για τις τέσσερις συστημικές τράπεζες αυξήθηκαν κατά 25,2% στα 1,4 δισ. ευρώ. Η Εθνική παρουσίασε έσοδα από προμήθειες 243 εκατ. ευρώ (+10%), η Πειραιώς 462 εκατ. ευρώ (+42%), η Eurobank 414 εκατ. ευρώ (+13,5%). Η Κύπρου παρουσίασε έσοδα από προμήθειες 94,3 εκατ. ευρώ, η Optima Bank 41,6 εκατ. ευρώ (+63%) και η CrediaBank 22,7 εκατ. ευρώ (+33,8%).