Το νόμισμα του Ιράν κατρακύλησε σε ιστορικό χαμηλό σήμερα, Σάββατο 28 Νοεμβρίου, πλησιάζοντας το ψυχολογικό όριο των 3 εκατομμυρίων ριάλ ανά δολάριο ΗΠΑ, εν μέσω αυξανόμενου πληθωρισμού, αυστηρότερων αμερικανικών κυρώσεων και διευρυνόμενου εμπάργκο.

Το αμερικανικό δολάριο πωλούνταν περίπου στα 2.990.000 ριάλ, έναντι 2.938.000 την Παρασκευή, σύμφωνα με τον ιστότοπο παρακολούθησης της ελεύθερης αγοράς bon-bast.com, ενώ το alanchand.com κατέγραψε ισοτιμία 2.997.000 ριάλ ανά δολάριο, σημειώνοντας άνοδο 1,77%.

Μια από τις χειρότερες εκρήξεις πληθωρισμού στο Ιράν

Το Ιράν αντιμετωπίζει μία από τις χειρότερες εκρήξεις πληθωρισμού των τελευταίων δεκαετιών, λόγω του πολέμου, με ιδιαίτερα απότομη αύξηση στις τιμές των τροφίμων.

Οι ΗΠΑ επανέφεραν τον ναυτικό αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια τον Ιούλιο, ενώ νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ανακοίνωσαν τη σύσταση της ειδικής ομάδας δράσης «Iron Gate» για τον περιορισμό της διακίνησης όπλων και υλικών που υπόκεινται σε κυρώσεις μέσω των χερσαίων συνόρων του Ιράν και της Κασπίας Θάλασσας.

«Η οικονομία του Ιράν έχει βυθιστεί και οι ηγέτες του βρίσκονται σε πανικό», δήλωσε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ο Υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, μετά την επιβολή νέων κυρώσεων με στόχο την απομόνωση του Ιράν από την παγκόσμια οικονομία και τη διατάραξη των σκιωδών τραπεζικών του δικτύων.

Ο Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας του Ιράν, Αμπντολνασέρ Χεματί, δήλωσε σήμερα ότι η χώρα διαθέτει επαρκές σκληρό συνάλλαγμα για την πληρωμή βασικών αγαθών και φαρμάκων για τους επόμενους μήνες, πρόσθεσε ωστόσο ότι η αγορά συναλλάγματος δεν επηρεάζεται μόνο από τα θεμελιώδη οικονομικά μεγέθη, αλλά και από ψυχολογικούς παράγοντες.

«Το συνάλλαγμα επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες, όπως η οικονομία, οι προσδοκίες και η πολιτική… Προσπαθούμε να σταθεροποιήσουμε την αγορά όσο το δυνατόν περισσότερο», ανέφερε ο Χεματί στην κρατική τηλεόραση.

Πολλοί Ιρανοί στρέφονται στην αγορά δολαρίων

Πολλοί Ιρανοί, αναζητώντας ασφαλή καταφύγια για τις αποταμιεύσεις τους, στρέφονται στην αγορά δολαρίων, άλλων σκληρών νομισμάτων, ή χρυσού.

Οι τιμές καταναλωτή στο Ιράν τον Οκτώβριο ήταν κατά 88,7% υψηλότερες σε σύγκριση με έναν χρόνο νωρίτερα, ενώ ο μέσος ετήσιος πληθωρισμός επιταχύνθηκε στο 76,8%, σύμφωνα με το Στατιστικό Κέντρο του Ιράν. Οι τιμές τροφίμων και ποτών αυξήθηκαν κατά 112,6% σε ετήσια βάση.

Το ιρανικό νόμισμα είχε σημειώσει προηγούμενο ιστορικό χαμηλό τον Αύγουστο, ξεπερνώντας το όριο των 2 εκατομμυρίων ριάλ ανά δολάριο ΗΠΑ, ενώ ο ετήσιος πληθωρισμός είχε φτάσει τον Ιούλιο, το 66%.

Πηγή: Reuters