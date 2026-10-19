Η οικονομική ανάπτυξη της Κίνας ανέκαμψε σε ετήσιο ποσοστό 4,5% στο τρίτο τρίμηνο του έτους, ξεπερνώντας τις προβλέψεις και χαλαρώνοντας την πίεση στους σχεδιαστές πολιτικής του Πεκίνου, για την κατάρτιση πιο επιθετικών μέτρων υποστήριξης για την επίτευξη του ετήσιου στόχου οικονομικής ανάπτυξης.

Οι αναλυτές που συμμετείχαν σε μία έρευνα του Reuters προέβλεπαν μία αύξηση του ΑΕΠ κατά 4,4% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, έναντι ποσοστού του ΑΕΠ στο 4,3% για περισσότερα από τρία χρόνια στην περίοδο Απριλίου – Ιουνίου.