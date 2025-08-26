Η αρμόδια Επιτροπή του Υπουργείου Δικαιοσύνης, υπό τον καθηγητή Απόστολο Γεωργιάδη, πλησιάζει στην ολοκλήρωση της πρότασης για την αναμόρφωση του Κληρονομικού Δικαίου, η οποία αναμένεται να παραδοθεί τον Σεπτέμβριο.

Η πρόταση περιλαμβάνει ουσιαστικές αλλαγές, με πιο σημαντική, την αύξηση του ποσοστού της κληρονομιάς, που θα λαμβάνει ο επιζών σύζυγος, από 25% σε 33,3%.

Σε ό,τι αφορά τα χρέη της κληρονομιάς, παραμένει ανοιχτό το θέμα της ευθύνης του κληρονόμου για τα χρέη του αποβιώσαντος.

Η επιτροπή προτείνει να διαχωριστεί η κληρονομιά από τα προσωπικά χρέη του κληρονομουμένου, αλλά η προτεινόμενη αλλαγή αντιμετωπίζει αντιδράσεις από μέλη της επιτροπής, λόγω του κινδύνου απώλειας δικαιωμάτων των δανειστών.

Αναμένονται επίσης νέες ρυθμίσεις για τη νόμιμη μοίρα, με την πρόβλεψη ότι ο κληρονόμος που παραλείπεται από τη Διαθήκη, δεν θα έχει δικαίωμα στην κινητή ή ακίνητη περιουσία του κληρονομουμένου, αλλά θα δικαιούται αποζημίωση.

Επιπλέον, εισάγεται η θεσμοθέτηση των κληρονομικών συμβάσεων, επιτρέποντας στον διαθέτη να συμφωνεί με τους κληρονόμους του για την κατανομή της περιουσίας, ενισχύοντας την ελευθερία διάθεσης της περιουσίας του και αποφεύγοντας κληρονομικά αδιέξοδα.

Οι προτεινόμενες αλλαγές αναμένεται να διευκολύνουν τη διαχείριση της κληρονομιάς και να μειώσουν τις νομικές αντιφάσεις που προκύπτουν από το ισχύον πλαίσιο.