Σημαντικές αλλαγές σε διαθήκες και κληρονομιές φέρνει ο νέος νόμος για το κληρονομικό δίκαιο που εισάγεται αύριο Τρίτη 19 Μαΐου για συζήτηση στη Βουλή.

Μετά από πολλές δεκαετίες, έρχονται αλλαγές που έχουν ως στόχο τη διαμόρφωση ενός νέου πλαισίου που σκοπό έχει να λύσει ζητήματα τα οποία προέκυπταν από το υφιστάμενο πλαίσιο, τα οποία συχνά οδηγούσαν σε δικαστήρια συγγενείς, κληρονόμους κ.α.

Ιδού μερικές από τις πιο σημαντικές αλλαγές:

«Μπλόκο» στη μεταφορά χρεών στους κληρονόμους

Μια σημαντική ανατροπή που φέρνει το νέο νομοθετικό πλαίσιο για τις κληρονομιές, είναι ο πλήρης διαχωρισμός της κληρονομιαίας και της ατομικής περιουσίας. Στο εξής, τα χρέη του αποβιώσαντος θα καλύπτονται αποκλειστικά από τα δικά του περιουσιακά στοιχεία, προστατεύοντας τα προσωπικά περιουσιακά στοιχεία του κληρονόμου. Η μεταρρύθμιση αυτή εκτιμάται ότι θα περιορίσει δραστικά το κύμα αποποιήσεων κληρονομιάς, το οποίο μέχρι σήμερα στερούσε από τους πολίτες, ακόμη και ακίνητα μεγάλης αξίας. Πλέον, τα στοιχεία αυτά θα μπορούν να αξιοποιηθούν, αποφέροντας έσοδα τόσο στους δικαιούχους, όσο και στα Δημόσια Ταμεία μέσω της φορολογίας.

Αναγνωρίζονται δικαιώματα για ομόφυλα ζευγάρια και Σύμφωνα Συμβίωσης

Η νέα νομική μεταρρύθμιση αναδιαμορφώνει την έννοια του «κληρονόμου», ευθυγραμμιζόμενη με τις σύγχρονες κοινωνικές ανακατατάξεις. Το νέο πλαίσιο διευρύνει την προστασία του νόμου, χορηγώντας κληρονομικά δικαιώματα σε ανθρώπους που, αν και δεν θεωρούνταν «συγγενείς» με την παραδοσιακή έννοια, αποτελούσαν ουσιαστικό κομμάτι της καθημερινότητας και της οικογένειας του θανόντος. Με αυτόν τον τρόπο, το δίκαιο προσαρμόζεται επιτέλους στις νέες οικογενειακές δομές, όπως ο γάμος ομόφυλων ζευγαριών και η ελεύθερη συμβίωση.

Επιτρέπονται για πρώτη φορά οι κληρονομικές συμβάσεις

Η μέχρι τώρα απαγόρευση των κληρονομικών συμφωνιών δημιουργούσε μεγάλα προβλήματα σε όσους ήθελαν να αφήσουν κάπου την επιχείρησή τους ή τα ακίνητά τους. Πλέον, ο διαθέτης μπορεί να συμφωνήσει από πριν ποιος από τους κληρονόμους του θα αναλάβει την περιουσία —γιατί, για παράδειγμα, έχει τις γνώσεις και το μεράκι— χωρίς να φοβάται ότι οι υπόλοιποι θα μπλοκάρουν τη διαδικασία διεκδικώντας τη νόμιμη μοίρα. Με τον τρόπο αυτό, η περιουσία δεν κομματιάζεται, η επιχείρηση συνεχίζει να λειτουργεί και αποφεύγονται οι πολύχρονοι δικαστικοί αγώνες μεταξύ συγγενών. Οι συμφωνίες αυτές θα γίνονται αποκλειστικά σε συμβολαιογράφο, ώστε όλα να είναι απολύτως νόμιμα και ξεκάθαρα.

Με το νέο νόμο εισάγεται για πρώτη φορά η δυνατότητα κατάρτισης κληρονομικών συμβάσεων. Η ανάγκη για αυτόν τον εκσυγχρονισμό ήταν επιτακτική, καθώς οι κληρονομικές συμβάσεις αναγνωρίζονται ήδη ρητά από τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό για τη Διαδοχή (650/2012), επιτρέποντας τη διασυνοριακή τους λειτουργία, ακόμη και σε χώρες που παραδοσιακά τις απαγόρευαν, όπως η Ελλάδα.

Πώς θα γίνεται η εκ των προτέρων παραίτηση από δικαιώματα

Το νέο δίκαιο ανοίγει τον δρόμο για συμφωνίες όπου ένας κληρονόμος θα μπορεί να παραιτηθεί από τα μελλοντικά κληρονομικά του δικαιώματα, ακόμη και παίρνοντας κάποιο αντάλλαγμα, όσο ο κληρονομούμενος βρίσκεται εν ζωή. Ο παλιός νόμος απαγόρευε αυτές τις συμβάσεις για να προστατεύσει τους πολίτες από επιπόλαιες συμφωνίες, αφού κανείς δεν ήξερε την ακριβή αξία της περιουσίας στο μέλλον. Σήμερα όμως, που οι περισσότερες οικονομικές πράξεις γίνονται με μεγάλες ταχύτητες και ρίσκο, η απαγόρευση αυτή καταργείται, δίνοντας μεγαλύτερη ελευθερία και ευελιξία στις οικογενειακές και περιουσιακές ρυθμίσεις.