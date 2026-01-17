Μελέτη του ΙΟΒΕ αναδεικνύει την αδήριτη ανάγκη παρέμβασης και συγκράτησης των αυξήσεων στα ενοίκια.

Η στεγαστική κρίση στην Ελλάδα είναι ένα πρόβλημα που πλήττει και αποδυναμώνει τα νοικοκυριά. Δεν οφείλεται σε έναν μόνο παράγοντα η κρίση αυτή, όμως αποτελεί απόρροια μακροχρόνιων προβλημάτων.

Σύμφωνα με τα δεδομένα της πρόσφατης μελέτη της διαΝΕΟσις, που εκπονήθηκε σε συνεργασία με το ΙΟΒΕ και με συντονιστή τον γενικό διευθυντή του Ιδρύματος και καθηγητή στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Νίκο Βέττα, η εικόνα της ελληνικής αγοράς κατοικίας σήμερα αποτελείται από ένα «παζλ»παραγόντων που λειτουργούν σωρευτικά.

Στην ελληνική αγορά κατοικίας υπάρχει περιορισμένη προσιτότητα εξαιτίας της αυξημένης διεθνούς ζήτησης, του μεγάλου αριθμού κενών κατοικιών, της υποχώρησης της στεγαστικής πίστης, του αυξημένου κόστους παραγωγής, της φορολογίας και της ενέργειας.

Το πρόβλημα, όπως φαίνεται είναι πολυπαραγοντικό.

Τα ελληνικά νοικοκυριά δαπανούν πλέον εξαιρετικά υψηλό ποσοστό του εισοδήματός τους για τη στέγη. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, το κόστος στέγασης –που περιλαμβάνει ενοίκια, δόσεις στεγαστικών δανείων, φόρους ακίνητης περιουσίας και έξοδα ενέργειας– υπερβαίνει διαχρονικά τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Το 2024, τα ελληνικά νοικοκυριά διέθεσαν το 35,5% του διαθέσιμου εισοδήματός τους για τη στέγαση, έναντι 19,2% στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Οι ομάδες που πλήττονται περισσότερο

Δεν επηρεάζονται όλες οι κοινωνικές ομάδες με τον ίδιο τρόπο.

Οι ενοικιαστές δέχονται τη μεγαλύτερη πίεση, καθώς έξι στα δέκα νοικοκυριά που νοικιάζουν δαπανούν πάνω από το 40% του εισοδήματός τους για στέγαση.

Η επιβάρυνση είναι σημαντική και στα νοικοκυριά με στεγαστικό δάνειο, περίπου τα μισά από τα οποία ξεπερνούν το ίδιο όριο.

Οι νεότεροι ηλικιακά αντιμετωπίζουν ιδιαίτερο μεγάλο πρόβλημα, καθώς διαθέτουν χαμηλότερα εισοδήματα και περιορισμένη περιουσία. Το ίδιο ισχύει και για τα μονοπρόσωπα και μονογονεϊκά νοικοκυριά. Σχεδόν δύο στα τρία μονογονεϊκά νοικοκυριά δαπανούν πάνω από το 40% του εισοδήματός τους για τη στέγη.

Τι προτείνει η μελέτη της ΙΟΒΕ

Η μελέτη προτείνει τη δημιουργία ενός κεντρικού κρατικού φορέα για την εφαρμογή Εθνικής Στρατηγικής Στέγασης. Παράλληλα, απαραίτητη είναι η βελτίωση των μέτρων στήριξης ενοικιαστών, οι παρεμβάσεις για τη συγκράτηση των αυξήσεων στα ενοίκια, καθώς και η αναβάθμιση προγραμμάτων αξιοποίησης κενών κατοικιών.

Η ανάγκη για την μείωση της γραφειοκρατείας, την ενίσχυση της ρευστότητας στην αγορά ακινήτων και στοχευμένες επενδύσεις σε υποδομές είναι τεράστια στην Ελλάδα του σήμερα, όπου τα νοικοκυριά πλήττονται όσο ποτέ άλλοτε.

Αναλυτικά οι προτάσεις: