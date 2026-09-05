Σε μια νέα στοχευμένη σύμπραξη με τη Discover Airlines προχωρά ο Δήμος Σκιάθου, εγκρίνοντας κοινή καμπάνια τουριστικής προβολής ύψους 40.000 ευρώ με επίκεντρο τη γερμανική αγορά.

Η συμφωνία συνδέεται άμεσα με τη νέα απευθείας αεροπορική σύνδεση Μονάχου – Σκιάθου, η οποία εγκαινιάστηκε τον Μάιο του 2026 από τη θυγατρική αναψυχής του Lufthansa Group.

Κεντρικός στόχος της πρωτοβουλίας δεν είναι μόνο η ενίσχυση των κρατήσεων κατά την περίοδο αιχμής, αλλά η δημιουργία σταθερής τουριστικής ροής στις αρχές (Μάιος – Ιούνιος) και στο τέλος (Σεπτέμβριος – Οκτώβριος) της θερινής περιόδου.

Ισόποση συμμετοχή Δήμου και Discover Airlines

Η προωθητική καμπάνια διαθέτει συνολικό προϋπολογισμό 40.000 ευρώ, ο οποίος καλύπτεται ισόποσα με τη συμμετοχή 20.000 ευρώ από τον Δήμο Σκιάθου και 20.000 ευρώ από τη Discover Airlines.

Οι δράσεις επικεντρώνονται στο Μόναχο και την ευρύτερη περιοχή της Βαυαρίας, ενώ τμήμα της ψηφιακής προβολής απευθύνεται στο σύνολο της γερμανικής επικράτειας.

Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει:

Display banners σε υψηλής επισκεψιμότητας ταξιδιωτικά μέσα.

σε υψηλής επισκεψιμότητας ταξιδιωτικά μέσα. Στοχευμένη παρουσία στην πλατφόρμα αναζήτησης και σύγκρισης πτήσεων Skyscanner .

στην πλατφόρμα αναζήτησης και σύγκρισης πτήσεων . Προβολή σε συνεργαζόμενα ψηφιακά δίκτυα, προσεγγίζοντας χρήστες που βρίσκονται σε ενεργό στάδιο αναζήτησης ταξιδιού ώστε η προβολή να μετατρέπεται άμεσα σε πρόθεση κράτησης.

Η νέα απευθείας γραμμή Μόναχο – Σκιάθος

Η Discover Airlines, η εταιρεία αναψυχής (leisure carrier) του Lufthansa Group, εγκαινίασε την απευθείας σύνδεση Μονάχου – Σκιάθου στις 14 Μαΐου 2026.

Το δρομολόγιο εκτελείται σε εβδομαδιαία βάση (κάθε Πέμπτη) με την πτήση 4Y1298 (και επιστροφή 4Y1299), διάρκειας περίπου δύο ωρών και δέκα λεπτών, με αεροσκάφη τύπου Airbus A320.

Η προσθήκη αυτή αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα για τη στρατηγική επιμήκυνσης της σεζόν, καθώς η γραμμή ξεκίνησε τη λειτουργία της στα μέσα Μαΐου και προγραμματίζεται να συνεχιστεί έως και τον Οκτώβριο, συνδέοντας το νησί με έναν αεροπορικό κολοσσό που διαθέτει στόλο 30 αεροσκαφών και εξυπηρετεί πάνω από 60 προορισμούς.

Η συμφωνία συνδιαφήμισης αποτελεί καρπό συστηματικών διπλωματικών και επιχειρηματικών επαφών της δημοτικής αρχής:

WTM London (4–6 Νοεμβρίου 2025): Πραγματοποιήθηκαν οι πρώτες διερευνητικές επαφές στο ExCeL London από τον Δήμαρχο Σκιάθου Θοδωρή Τζούμα και τον Αντιδήμαρχο Τουρισμού Αλέξανδρο Ευσταθίου. ITB Berlin (3–5 Μαρτίου 2026): Οριστικοποιήθηκε το deal με την Katharina Tschipper, Manager Network & Airport Relations της Discover Airlines. 14 Μαΐου 2026: Προσγειώθηκε η πρώτη απευθείας πτήση στη Σκιάθο, με τον Δήμο να ενεργοποιεί το πλάνο συνδιαφήμισης για τη στήριξη της γραμμής.

Η σημασία της γερμανικής αγοράς

Η επιλογή της γερμανικής αγοράς βασίζεται σε ισχυρά οικονομικά και τουριστικά δεδομένα. Σύμφωνα με τα τελικά στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος για το 2025, 5,95 εκατομμύρια επισκέπτες ταξίδεψαν στην Ελλάδα από τη Γερμανία (αύξηση +10,2% σε σχέση με το 2024), ενώ οι ταξιδιωτικές εισπράξεις ανήλθαν σε 3,785 δισ. ευρώ (αύξηση +2,2%).

Για τη Σκιάθο, το Μόναχο προσφέρει απευθείας πρόσβαση σε μια οικονομικά εύρωστη μητροπολιτική αγορά και στο κοινό της νότιας Γερμανίας.

Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα συνδιαφήμισης του Δήμου Σκιάθου για το 2026, το οποίο περιλαμβάνει αντίστοιχες συνεργασίες με αεροπορικούς κολοσσούς όπως η easyJet και η Jet2, μετατρέποντας τις αεροπορικές συνδέσεις σε σταθερούς διαύλους τουριστικής ανάπτυξης.