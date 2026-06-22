Η μεταφορά χρημάτων από κοινό λογαριασμό σε ατομικό ή σε έτερο κοινό ενδέχεται να χαρακτηριστεί ως άτυπη δωρεά από την Εφορία. Κάτι τέτοιο, ενεργοποιεί τις διαδικασίες ελέγχου και τον καταλογισμό φόρου δωρεάς, ειδικά αν ο φορολογούμενος δεν έχει ενισχύσει με χρήματα τον αρχικό κοινό του λογαριασμό.

Αυτή η απόφαση προέκυψε από την Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών (ΔΕΔ) μετά από μια προσφυγή φορολογούμενου, ο οποίος ζητούσε την ακύρωση του φόρου που του επιβλήθηκε για μεταφορά ποσού ύψους 240.000 ευρώ από κοινό οικογενειακό λογαριασμό, στον οποίο βρίσκονταν πατέρας, μητέρα, κόρη και γιος σε νέο κοινό λογαριασμό της μητέρας και του γιού του.

Ειδικότερα, η απόφαση ορίζει ότι το ποσό που μεταφέρθηκε είναι δωρεά, καθώς ο πατέρας δεν είχε αποδεδειγμένα συμβάλει στην τροφοδότηση του αρχικού κοινού λογαριασμού της οικογένειας.

Η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών δεν δέχτηκε την προσφυγή του φορολογούμενου, γιατί επισημαίνεται ότι αν συνδικαιούχος ενός κοινού λογαριασμού αποδειχθεί ότι δεν πρόσθεσε χρήματα στον πρώτο λογαριασμό και μεταφέρει σε άλλον, προκύπτει φορολογικά άτυπη δωρεά.

Το νομοθετικό καθεστώς προβλέπει ότι όταν συνδιακαιούχος δεν έχει συμβάλλει στη δημιουργία του υπόλοιπου και μεταφέρει χρήματα για προσωπική του χρήση ή πράξη μπορεί να θεωρηθεί δωρεά.

Σημειώνεται πως εκατοντάδες τέτοιες υποθέσεις έχουν φτάσει στην ΔΕΔ με τους φορολογούμενους να κάνουν προσφυγή για να κάνουν ένσταση για τους φόρους και τα πρόστιμα.

Σε πολλές περιπτώσεις, οι γονείς μετέφεραν χρήματα με μετρητά και όχι μέσω τραπεζικού λογαριασμού ενώ υπήρχαν και φορές που γονείς παρείχαν χρηματικά ποσά σε πρόσωπα τα οποία δεν δικαιούνται το αφορολόγητο των 800.000 ευρώ.

Τα πέντε σημεία που απαιτούν προσοχή

Αφορολόγητες δωρεές έως 800.000 ευρώ

Οι δωρεές ή γονικές παροχές ως 800.000 ευρώ απαλλάσσονται από τον φόρο, αν πραγματοποιούνται μέσω τραπεζικού συστήματος και δηλώνονται κανονικά.

Μετρητά χωρίς φόρους

Όταν η μεταφορά χρηματικού ποσού γίνεται με μετρητά, επιβάλλεται φόρος 10% χωρίς καμία αφορολόγητη παραλλαγή.

IRIS

Η αποστολή μικρών ποσών από γονείς προς παιδιά μέσω συστημάτων άμεσων πληρωμών, όπως το IRIS δεν θεωρείται δωρεά και δεν απαιτεί υποβολή δήλωσης.

Διαδοχικές μεταφορές χρηματικών ποσών

Εξετάζονται προσεκτικά από την Εφορία οι περιπτώσεις που τα χρήματα μεταφέρονται διαδοχικά μεταξύ συγγενών. Αυτό γίνεται για να διαπιστωθεί αν επιχειρείται η αξιοποίηση του αφορολόγητου από πρόσωπα που δεν το δικαιούνται. Αν κάτι τέτοιο αποδειχθεί, επιβάλλεται φόρος 20% χωρίς αφορολόγητο.

Μεταφορές χρημάτων σε άλλους κοινούς λογαριασμούς

Απαιτείται μεγάλη προσοχή όταν το χρηματικό ποσό καταλήγει σε άλλο κοινό λογαριασμό με τρίτο πρόσωπο. Οι αρμόδιες Αρχές ελέγχουν ποιος έκανε τη χρήση των χρημάτων και, αν διαπιστωθεί ότι ωφελήθηκε το τρίτο πρόσωπο, καταλογίζουν φόρο δωρεάς.

Αξίζει να σημειωθεί πως όσοι δεν δικαιούνται το αφορολόγητο όριο των 800.000 ευρώ στις γονικές παροχές και τις δωρεές χάνουν και το δικαίωμα μηδενικής φορολόγησης με βάση των βαθμό συγγένειας ή την μεταφορά χρημάτων, ακόμη και από το πρώτο ευρώ.

Ποιοι βρίσκονται στο στόχαστρο

Πολύ αυστηρά ελέγχει πλέον η ΑΑΔΕ τις περιπτώσεις, στις οποίες γίνεται χρήση του αφορολογήτου των 800.000 ευρώ. Πιο συγκεκριμένα, αναμένεται να εξεταστούν 1.080 υποθέσεις που σχετίζονται με χρηματικές γονικές παροχές και δωρεές.

Στο στόχαστρο των ελεγκτικών Αρχών βρίσκονται περιπτώσεις όπου υπάρχουν ενδείξεις καταστρατήγησης του αφορολόγητου. Οι δηλώσεις που υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας myProperty, στην συνέχεια διασταυρώνονται από την ΑΑΔΕ με τις πληροφορίες που αποστέλλουν τα τραπεζικά ιδρύματα.

Αν η τράπεζα δεν επιβεβαιώσει την μεταφορά και ο φορολογούμενος δεν φέρει τα απαραίτητα δικαιολογητικά, επιβάλλεται φόρος.