Αύριο 3 Μαΐου είναι η τελευταία ημέρα υποβολής αιτήσεων για το Πρόγραμμα του Κοινωνικού Τουρισμού 2026. Η πλατφόρμα αναμένεται να παραμένει ανοιχτή έως και τα μεσάνυχτα της Κυριακής για εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα, ασφαλισμένους στον ΕΦΚΑ και εγγεγραμμένους ανέργους της ΔΥΠΑ.

Σημειώνεται πως είναι η τρίτη παράταση που δόθηκε, καθώς είχαν προηγηθεί τεχνικά προβλήματα στη λειτουργία της πλατφόρμας, λόγω του αυξημένου ενδιαφέροντος από τους πολίτες.

Οι αιτήσεις έχουν ξεπεράσει τις 340.000 με το Πρόγραμμα να προβλέπει τη χορήγηση 300.000 επιταγών (vouchers) για δικαιούχους.

Το Πρόγραμμα του «Κοινωνικού Τουρισμού» δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες να πάνε τις διακοπές τους με επιδότηση σε επιλεγμένους προορισμούς και καταλύματα, για διάστημα 13 μηνών – από τις 18 Μαΐου 2026 έως και το τέλος Ιουνίου 2027.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του gov.gr.