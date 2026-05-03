Σήμερα 3 Μαΐου είναι η τελευταία ημέρα υποβολής αιτήσεων για το Πρόγραμμα του Κοινωνικού Τουρισμού 2026. Η πλατφόρμα αναμένεται να παραμένει ανοιχτή έως και τα μεσάνυχτα για εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα, ασφαλισμένους στον ΕΦΚΑ και εγγεγραμμένους ανέργους της ΔΥΠΑ.

Σημειώνεται πως οι αιτήσεις έχουν ξεπεράσει τις 340.000 με το Πρόγραμμα να προβλέπει τη χορήγηση 300.000 επιταγών (vouchers) για δικαιούχους.

Το Πρόγραμμα του «Κοινωνικού Τουρισμού» δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες να πάνε τις διακοπές τους με επιδότηση σε επιλεγμένους προορισμούς και καταλύματα, για διάστημα 13 μηνών – από τις 18 Μαΐου 2026 έως και το τέλος Ιουνίου 2027.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του gov.gr.

Αύριο η διαδικασία για συνταξιούχους ελεύθερους επαγγελματίες

Τη Δευτέρα, 4 Μαΐου και ώρα 08:00, ξεκινά η υποβολή αιτήσεων δικαιούχων και παρόχων για το πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού της ΔΥΠΑ που απευθύνεται αποκλειστικά σε συνταξιούχους πρώην ελεύθερους επαγγελματίες (τ. ΟΑΕΕ).

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων των ενδιαφερόμενων δικαιούχων γίνεται εδώ: https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/apozemioseis-kai-parokhes/programmata-koinonikou-tourismou-gia-suntaxioukhous-eephka-proen-oaee και ως ημερομηνία ολοκλήρωσης των αιτήσεων έχει οριστεί η 13η Μαΐου.

Το πρόγραμμα θα έχει διάρκεια 13 μήνες, με προβλεπόμενη ημερομηνία έναρξης τη 01.06.2026.