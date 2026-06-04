Σημαντική εξέλιξη για χιλιάδες πολίτες που έχουν κόκκινα δάνεια και έχουν ενταχθεί στον νόμο Κατσέλη φέρνει η δημοσίευση της απόφασης της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου.

Η ανώτατη δικαστική αρχή της χώρας δικαίωσε τους δανειολήπτες ως προς τον τρόπο υπολογισμού των τόκων στα κόκκινα δάνεια, κρίνοντας ότι αυτοί θα πρέπει να υπολογίζονται επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί του συνόλου της οφειλής.

Η απόφαση θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς βάζει τέλος σε μια πολυετή δικαστική διαμάχη που είχε ανακύψει λόγω διαφορετικών ερμηνειών από τα Ειρηνοδικεία της χώρας, ενώ επηρεάζει άμεσα το οικονομικό βάρος που καλούνται να σηκώσουν οι δανειολήπτες που προστατεύονται από τις διατάξεις του νόμου Κατσέλη.

Τι αποφάσισε η Ολομέλεια του Άρειου Πάγου για τα κόκκινα δάνεια

Σύμφωνα με την απόφαση που δημοσιεύθηκε σήμερα, η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου έκρινε με ισχυρή πλειοψηφία ότι οι οφειλόμενοι τόκοι για τα δάνεια των υπαγόμενων στον νόμο Κατσέλη πρέπει να υπολογίζονται επί της μηνιαίας καταβολής που ορίζεται από τη δικαστική απόφαση και όχι επί του συνολικού υπολοίπου του δανείου.

Η απόφαση ελήφθη με 35 ψήφους υπέρ και 12 κατά, αποτυπώνοντας την ξεκάθαρη θέση της πλειοψηφίας των ανώτατων δικαστών υπέρ της προστασίας των δανειοληπτών.

Το πλήρες σκεπτικό της απόφασης αναμένεται να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Αρείου Πάγου, δίνοντας περισσότερες λεπτομέρειες για τη νομική τεκμηρίωση της κρίσης της Ολομέλειας.

Η διαμάχη με τα funds

Στο επίκεντρο της υπόθεσης βρέθηκε η ερμηνεία του τρόπου με τον οποίο πρέπει να υπολογίζονται οι τόκοι μετά την ένταξη ενός οφειλέτη στις προστατευτικές διατάξεις του νόμου Κατσέλη.

Οι εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων και τα funds υποστήριζαν ότι οι τόκοι θα έπρεπε να επιβάλλονται επί του συνόλου του οφειλόμενου ποσού. Μια τέτοια προσέγγιση οδηγούσε σε σημαντικά υψηλότερες επιβαρύνσεις για τους δανειολήπτες, αυξάνοντας το συνολικό κόστος εξυπηρέτησης των οφειλών τους.

Αντίθετα, η πλευρά των δανειοληπτών υποστήριζε ότι ο υπολογισμός πρέπει να γίνεται επί των μηνιαίων δόσεων που έχουν καθοριστεί από τα δικαστήρια, ώστε να διασφαλίζεται ο προστατευτικός χαρακτήρας του νόμου.

Η απόφαση της Ολομέλειας υιοθέτησε τελικά αυτή τη θέση, απορρίπτοντας την ερμηνεία που προωθούσαν οι εταιρείες διαχείρισης.

Η υπόθεση έφτασε στην Ολομέλεια μετά από διχογνωμίες

Η υπόθεση συζητήθηκε ενώπιον της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου στις 27 Φεβρουαρίου 2025, καθώς είχαν διαμορφωθεί διαφορετικές δικαστικές κρίσεις σε επίπεδο Ειρηνοδικείων σχετικά με τον υπολογισμό των τόκων.

Η ανάγκη για ενιαία ερμηνεία της νομοθεσίας οδήγησε την υπόθεση στο ανώτατο δικαστήριο, το οποίο πλέον δίνει οριστική κατεύθυνση για την εφαρμογή του νόμου στις συγκεκριμένες περιπτώσεις.

Η απόφαση αναμένεται να επηρεάσει χιλιάδες δανειολήπτες που έχουν υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη, καθώς διαμορφώνει σαφές νομικό πλαίσιο για τον τρόπο υπολογισμού των τόκων στο μέλλον, περιορίζοντας παράλληλα τις πρόσθετες οικονομικές επιβαρύνσεις που θα μπορούσαν να προκύψουν από διαφορετικές ερμηνείες.