Ρεπορτάζ: Χρήστος Μαζάνης

Βίντεο – φωτογραφίες: Νίκος Χριστοφάκης

Σοβαρό πρόβλημα με τις τιμές στις λαϊκές αγορές καταγράφει το ρεπορτάζ της «Ζούγκλας». Από τη μια πλευρά οι παραγωγοί, οι οποίοι αναφέρουν πως τα προϊόντα κοστίζουν ακριβότερα λόγω αύξησης του κόστους παραγωγής και της έλλειψης, και από την άλλη, οι καταναλωτές, που βλέπουν το πορτοφόλι τους να αδειάζει, χωρίς να έχουν πάρει τα απαραίτητα.

Η ηλεκτρονική μας εφημερίδα βρέθηκε στην λαϊκή αγορά του Νέου Κόσμου προκειμένου να διαπιστώσει από κοντά όλα όσα εκτυλίσσονται καθημερινά τις τελευταίες ημέρες, κι ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη μια πρωτοφανής παγκόσμια ενεργειακή κρίση.

Όσους καταναλωτές κι αν συναντήσαμε, δεν υπήρχε ούτε ένας, να μας πει πως οι τιμές έχουν παραμείνει ίδιες. Αυτό όμως που έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον είναι ότι οι άνθρωποι της καθημερινότητας είναι πολύ προβληματισμένοι για το γεγονός ότι έχουν παρατηρήσει πως τις τελευταίες 20 ημέρες, κάποια προϊόντα τα οποία ψωνίζανε φθηνότερα, έχουν πάρει την ανιούσα. Μερικά από αυτά, όπως λένε στην κάμερα, οι ντομάτες, οι μελιτζάνες, τα φασολάκια, τα παντζάρια, οι πιπεριές αλλά και τα αγγούρια.

Το γεγονός αυτό τους έχει προβληματίσει και παράλληλα τους έχει εξοργίσει, αφού όπως δηλώνουν, εάν η κατάσταση συνεχιστεί έτσι, σε λίγο καιρό δεν θα μπορούν να πάρουν τα απαραίτητα.

Δείτε τι λένε οι καταναλωτές:

Η ηλεκτρονική μας εφημερίδα απευθύνθηκε και σε παραγωγούς, οι οποίοι πουλούν τα προϊόντα τους στον πάγκο, προκειμένου να πάρει απαντήσεις για ποιο λόγο παρατηρείται αυτή η αύξηση των τιμών τις τελευταίες ημέρες, αφού κάποιοι υποστηρίζουν πως σε πολλά προϊόντα είναι υπερβολική.

Όπως λένε οι ίδιοι, αφενός ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή έχει επηρεάσει, αλλά η αύξηση της τιμής στον πάγκο, έχει να κάνει και με άλλους παράγοντες. Κάποιοι δηλώνουν ότι έχουν αυξηθεί οι τιμές των λιπασμάτων, του πετρελαίου και του ρεύματος, με αποτέλεσμα το κόστος παραγωγής των προϊόντων, αλλά και της μεταφοράς, να ανεβαίνει, άρα ανεβαίνει και η τιμή. Υπάρχει όμως και η πλευρά που δικαιολογεί αυτή την αύξηση, λόγω της έλλειψης κάποιων ειδών, τα οποία χαρακτηρίζονται εκτός εποχής ή θερμοκηπίου και δηλώνουν πως τις πραγματικές αυξήσεις, δεν τις έχουμε δει ακόμα.

Αυτός ο συνδυασμός έλλειψης και ακρίβειας κόστους παραγωγής, φαίνεται πως δημιουργεί ένα εκρηκτικό μείγμα. Οι παραγωγοί, όπως προκύπτει από το επιτόπιο ρεπορτάζ, εμφανίζονται και εκείνοι προβληματισμένοι, αφού δεν είναι λίγοι εκείνοι που υποστηρίζουν πως εάν τα πράγματα συνεχίσουν έτσι, θα αναγκαστούν να κλείσουν τους πάγκους, αφού θα είναι ασύμφορο για τους ίδιους να πουλάνε σε τέτοιες τιμές.

Δείτε τι λένε οι παραγωγοί και οι πωλητές:

Εξαιρετικό ενδιαφέρον έχει και το δελτίο τιμών χονδρικής του Οργανισμού Κεντρικών Αγορών και Αλιείας της 23ης Μαρτίου, το οποίο καταγράφει τις τρέχουσες, διαμορφωμένες τιμές πώλησης προϊόντων από παραγωγούς ή χονδρέμπορους προς εμπόρους, λαχαναγορές ή μεγάλες επιχειρήσεις. Όπως θα δείτε παρακάτω είναι άκρως αποκαλυπτικό για το τι συμβαίνει στην αγορά.

Σύμφωνα με ανθρώπους της αγοράς, η αύξηση στην τιμή της ντομάτας σε σχέση με πέρυσι αγγίζει το 150%. Τα κολοκύθια πωλούνται τουλάχιστον προς 1,50 ευρώ μέση τιμή από 1 ευρώ (+50%), ενώ το κουνουπίδι μπορεί να φτάσει και το 1,40 ευρώ από 0,60 ευρώ, με άνοδο περίπου 133%.

Αυξημένες εμφανίζονται και οι τιμές σε άλλα βασικά λαχανικά. Τα φρέσκα κρεμμύδια διαμορφώνονται στο 1,50 ευρώ από 1,20 ευρώ, ενώ τα μαρούλια πωλούνται περίπου 0,60 ευρώ το τεμάχιο από 0,40 ευρώ πέρυσι. Οι μελιτζάνες φτάνουν τα 2,50 ευρώ και τα ξεπερνούν άνετα από 1,50 ευρώ πέρυσι και τα μπρόκολα αγγίζουν τα 2,20 ευρώ από 1,10 ευρώ το κιλό πέρυσι. Σημαντική αύξηση καταγράφεται και στα λεμόνια, των οποίων η τιμή χονδρικής έχει σχεδόν διπλασιαστεί σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Αξίζει να αναφερθεί το ρεπορτάζ της «Ζούγκλας» με τίτλο «Οι πύραυλοι» των τιμών σε λαχανικά και φρούτα» εντός του οποίου υπάρχουν αναλυτικοί πίνακες με τις διαφορές των τιμών τις τελευταίες ημέρες.