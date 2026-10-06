Νέο αυστηρό πλαίσιο για τις χώρες που πρόκειται να ενταχθούν μελλοντικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εισάγοντας τη δυνατότητα αναστολής του δικαιώματος ψήφου τους για τα πρώτα 15 χρόνια μετά την ένταξη, σε περίπτωση που καταγραφεί οπισθοδρόμηση ως προς τις ευρωπαϊκές αξίες.

Η πρόταση της Κομισιόν, η οποία παρουσιάστηκε στο πλαίσιο της προετοιμασίας της ΕΕ για την πιθανή διεύρυνση προς χώρες όπως η Ουκρανία, η Μολδαβία, η Αλβανία και το Μαυροβούνιο, περιλαμβάνει επίσης ειδικές ρυθμίσεις και περιορισμούς στην οικονομική στήριξη του τεράστιου ουκρανικού αγροτικού τομέα, προκειμένου να προστατευθούν οι Ευρωπαίοι αγρότες.

Η πρωτοβουλία αυτή αποσκοπεί στο να καθησυχάσει τα σημερινά κράτη-μέλη για το ενδεχόμενο πολιτικό κόστος και τις πιθανές θεσμικές δυσλειτουργίες από την είσοδο νέων χωρών, όπως το Μαυροβούνιο, η Αλβανία, η Ουκρανία και η Μολδαβία.

Ειδικές ρυθμίσεις και περιορισμοί για τον αγροτικό τομέα της Ουκρανίας

Παράλληλα με τις θεσμικές αλλαγές, η Κομισιόν παρουσίασε ένα εξειδικευμένο σχέδιο για τον περιορισμό της οικονομικής στήριξης και της πρόσβασης στην αγορά για τον ουκρανικό αγροτικό τομέα.

Η Ουκρανία διαθέτει περίπου 41 εκατομμύρια εκτάρια γεωργικής γης, την μεγαλύτερη καλλιεργήσιμη έκταση στην Ευρώπη, με τον πρωτογενή τομέα να αντιπροσωπεύει περίπου το 20% του ΑΕΠ της χώρας.

Η πλήρης και ανεξέλεγκτη ένταξή της στην Ενιαία Αγορά έχει προκαλέσει ανησυχίες σε χώρες όπως η Πολωνία και η Γαλλία για αθέμιτο ανταγωνισμό προς τους ντόπιους παραγωγούς.

Σε δηλώσεις της πριν από τη συνεδρίαση των επιτρόπων, η επίτροπος Διεύρυνσης της ΕΕ, Μάρτα Κος, σημείωσε:

«Η δομή και το μέγεθος του αγροτικού τομέα της Ουκρανίας είναι πραγματικά μοναδικά. Γι’ αυτό προτείνουμε ειδικές ρυθμίσεις που θα περιορίζουν την οικονομική στήριξη και την πρόσβαση στην αγορά για ορισμένα ουκρανικά αγροτικά προϊόντα, όχι για όλα. Η μερική ενσωμάτωση θα είναι δυνατή και η Ουκρανία θα γίνει μέλος της ΕΕ. Με αυτό όμως που προτείνουμε τώρα, προστατεύουμε τους Ευρωπαίους αγρότες».

Το ιστορικό της ενταξιακής πορείας

Η στροφή της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τη διεύρυνση, αναζωπυρώθηκε έντονα μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022.

Το Κίεβο υπέβαλε αίτηση ένταξης λίγες ημέρες μετά την έναρξη του πολέμου και ξεκίνησε επισήμως τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις τον Ιούνιο του 2024. Παρά την πολιτική βούληση για στήριξη της Ουκρανίας, η ΕΕ υπογραμμίζει ότι η ενταξιακή πορεία όλων των υποψήφιων χωρών θα συνεχίσει να εξαρτάται αυστηρά από την πλήρη εκπλήρωση των απαιτούμενων κριτηρίων.