Οι πληρωμές με κάρτες Visa και Mastercard θα ανασταλούν στην Κούβα από το προσεχές Σάββατο, καθώς μια ξένη τράπεζα διέκοψε τη συνεργασία της με ένα χρηματοπιστωτικό ίδρυμα της νήσου, εξαιτίας των αμερικανικών κυρώσεων, ανακοίνωσε την Τετάρτη η Κεντρική Τράπεζα της Κούβας.

«Τη 2α Ιουνίου, ελήφθη μια ειδοποίηση εκ μέρους της ξένης τράπεζας, η οποία επεξεργάζεται τις συναλλαγές που πραγματοποιούνται στην Κούβα μέσω των καρτών Visa και Mastercard και ενημέρωνε σχετικά με τη διακοπή της συνεργασίας της με την εταιρεία Fincimex S.A», ανέφερε η Κεντρική Τράπεζα της Κούβας σε ένα δελτίο Τύπου.

Η Fincimex είναι ο χρηματοπιστωτικός βραχίονας της κουβανικής οικονομικό-στρατιωτικής κοινοπραξίας Gaesa, στην οποία έχουν επιβάλει κυρώσεις οι ΗΠΑ.