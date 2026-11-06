Σε καθεστώς ελεύθερης πτώσης βρέθηκε η Wall Street, παρασύροντας στη συνέχεια σε καθοδική δίνη και τα ασιατικά χρηματιστήρια. Το εκτεταμένο κύμα μαζικών ρευστοποιήσεων στον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης και των ημιαγωγών εξαΰλωσε τα ισχυρά μετεκλογικά κέρδη, με τις απώλειες να μεταδίδονται τάχιστα στο σύνολο της παγκόσμιας οικονομίας.

Βίαιη διόρθωση και ιστορικές απώλειες

Οι πιέσεις επικεντρώθηκαν στην υψηλή τεχνολογία, με τους επενδυτές να επιταχύνουν την έξοδό τους από το επενδυτικό στοίχημα του AI.

Nasdaq: Υποχώρησε κατά 5,52% (24.315 μονάδες), περνώντας επίσημα σε έδαφος διόρθωσης, καθώς απέχει πλέον πάνω από 10% από το πρόσφατο ιστορικό υψηλό του.

Nasdaq 100: Έχασε 6,4%, εξανεμίζοντας κεφαλαιοποίηση ύψους 2,3 τρισεκατομμυρίων δολαρίων στη χειρότερη συνεδρίασή του από τον Μάρτιο του 2020.

S&P 500 & Dow Jones: Ο S&P 500 κατέγραψε πτώση 4,36% (7.353,73 μονάδες), ενώ ο βιομηχανικός Dow Jones κατακρημνίστηκε κατά 1.833,06 μονάδες (-3,44%, στις 51.523,06 μονάδες), διαγράφοντας πλήρως το ράλι της Τετάρτης.

Russell 2000: Ο δείκτης μικρής κεφαλαιοποίησης υποχώρησε κατά 4,45%, διολισθαίνοντας επίσης σε περιοχή διόρθωσης.

Και για τους τρεις βασικούς δείκτες των ΗΠΑ, η συνεδρίαση ήταν η χειρότερη σε ημερήσια βάση από τον Απρίλιο του 2025.

Ντόμινο μαζικών πωλήσεων στην Ασία

Το sell-off πέρασε άμεσα στην Ασία. Στην Ιαπωνία, ο Nikkei 225 σημείωσε βουτιά άνω του 6%, περνώντας επίσημα σε έδαφος bear market με συνολικές απώλειες που ξεπερνούν το 20% από τα υψηλά του.

Στη Νότια Κορέα, ο δείκτης Kospi κατέγραψε απώλειες σχεδόν 6%, αφού νωρίτερα είχε αγγίξει το -8,5%, ενεργοποιώντας προσωρινή αναστολή των συναλλαγών (circuit breaker) για 20 λεπτά.

Στο στόχαστρο τα μικροτσίπ και τα data centers

Η αναδίπλωση των επενδυτών πυροδοτήθηκε από τις ανησυχίες ότι η ευρεία επικράτηση των Δημοκρατικών και στα δύο σώματα του Κογκρέσου —καθώς και σε κρίσιμες εκλογές κυβερνητών— θα φέρει ρυθμιστικά εμπόδια στην ανάπτυξη των ενεργοβόρων κέντρων δεδομένων (data centers).

Τους φόβους επέτεινε η δημόσια παρέμβαση του γερουσιαστή Bernie Sanders, ο οποίος ζήτησε εθνικό μορατόριουμ στην κατασκευή νέων κέντρων δεδομένων, κατηγορώντας τους «ολιγάρχες της μεγάλης τεχνολογίας» για επιβάρυνση του περιβάλλοντος και απειλή στις θέσεις εργασίας.

Στο ταμπλό, οι απώλειες ήταν συντριπτικές:

Broadcom και Nvidia κατέγραψαν πτώση 10% και 9% αντίστοιχα.

Η Qualcomm έχασε 9% παρά τα θετικά τριμηνιαία αποτελέσματα, λόγω αδύναμων προβλέψεων για τη μελλοντική κερδοφορία.

Το διαπραγματεύσιμο αμοιβαίο κεφάλαιο ημιαγωγών iShares Semiconductor ETF (SOXX) κατρακύλησε πάνω από 12%, στη μεγαλύτερη ημερήσια πτώση του από το ξέσπασμα της πανδημίας το 2020.

Εταιρείες neocloud και υποδομών δέχθηκαν ισχυρό πλήγμα: CoreWeave (-10%), Nebius (-15%) και Iren (-17%).

Σταδιακά, οι πιέσεις διαχύθηκαν στην ευρύτερη αγορά, παρασύροντας τίτλους όπως η Caterpillar (-6%), η JPMorgan (-4%), η Boeing (-2%) και η Nike (-2%).

Τραμπ: «Φταίνε τα εκλογικά αποτελέσματα»

Στην πτώση των αγορών παρενέβη ο Donald Trump, αποδίδοντας την ευθύνη αποκλειστικά στην εκλογική επικράτηση των Δημοκρατικών.

Μέσω της πλατφόρμας Truth Social, ο Trump χαρακτήρισε τη συνεδρίαση ως «μία από τις χειρότερες ημέρες στην Ιστορία εξαιτίας των αποτελεσμάτων των εκλογών», κάνοντας λόγο για «λυπηρό» θέαμα, ενώ κατέληξε λέγοντας: «Μη φοβάστε όμως, σύντομα, με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, θα είμαστε μεγαλύτεροι και ισχυρότεροι παρά ποτέ».