Τεράστια «θηλιά» ρευστότητας για την αγορά αποτελούν οι αυξανόμενες οφειλές του Δημοσίου προς τους ιδιώτες, οι οποίες κατέγραψαν εκρηκτική άνοδο τον Αύγουστο, φτάνοντας τα 3,82 δισ. ευρώ (συμπεριλαμβανομένων των εκκρεμών επιστροφών φόρων).

Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, αντί για αποκλιμάκωση, παρατηρείται συνεχής αύξηση. Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του κράτους προς επιχειρήσεις, προμηθευτές, συνταξιούχους και φορολογούμενους «σκαρφάλωσαν» στα 2,8 δισ. ευρώ (από 2,642 δισ. τον Ιούλιο).

Παράλληλα, οι εκκρεμείς επιστροφές φόρων κατέγραψαν άλμα 62%, ξεπερνώντας για πρώτη φορά το 1 δισ. ευρώ (1,023 δισ. έναντι 629 εκατ. τον Ιούλιο).

Ο «χάρτης» των ληξιπρόθεσμων χρεών

Η εικόνα ανά φορέα του Δημοσίου επιβεβαιώνει το πρόβλημα καθώς:

Τα Νοσοκομεία: Οφείλουν 1,331 δισ. ευρώ σε προμηθευτές (αύξηση 93 εκατ. από τον Ιούλιο).

σε προμηθευτές (αύξηση 93 εκατ. από τον Ιούλιο). Τα Ασφαλιστικά Ταμεία (e-ΕΦΚΑ): Τα χρέη ανήλθαν στα 733 εκατ. ευρώ (αύξηση 52 εκατ.), λόγω εκκρεμοτήτων, κυρίως σε διαδοχικές ή παράλληλες ασφαλίσεις και επικουρικές συντάξεις.

(αύξηση 52 εκατ.), λόγω εκκρεμοτήτων, κυρίως σε διαδοχικές ή παράλληλες ασφαλίσεις και επικουρικές συντάξεις. Οι ΟΤΑ (Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης): Οι οφειλές έφτασαν τα 329 εκατ. ευρώ (από 314 εκατ.).

(από 314 εκατ.). Ο ΕΟΠΥΥ: Οι οφειλές διαμορφώθηκαν στα 280 εκατ. ευρώ .

. Τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου: Τα χρέη ανήλθαν στα 250 εκατ. ευρώ .

. Τα Υπουργεία: Οι οφειλές διαμορφώθηκαν στα 150 εκατ. ευρώ, με το Υπ. Μετανάστευσης (61 εκατ.) και το Υπ. Ναυτιλίας (36 εκατ.) να έχουν τη μερίδα του λέοντος.

Στη δημοσιότητα οι ασυνεπείς φορείς με νέα πλατφόρμα

Παρά τις συστάσεις από το οικονομικό επιτελείο για επιτάχυνση των πληρωμών, οι καθυστερήσεις διαιωνίζονται. Σε απάντηση, το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ενεργοποιεί από τον Δεκέμβριο τη νέα πλατφόρμα «Συνέπεια».

Η πλατφόρμα θα καταγράφει δημόσια και σε πραγματικό χρόνο τις οφειλές των κρατικών φορέων προς την αγορά. Θα εκθέτει άμεσα στη «μαύρη λίστα» (δημοσιεύοντας ποιος φορέας χρωστάει και τι ποσά) εκείνους που εμφανίζουν συστηματικές καθυστερήσεις στις πληρωμές των τιμολογίων, τα οποία από τις αρχές του έτους έχουν ήδη ανέλθει σε αξία στα 22,6 δισ. ευρώ.