Ρεπορτάζ – Επιμέλεια: Αντώνης Ζήβας

Οι ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες εκπέμπουν κατεπείγουσα προειδοποίηση, υποστηρίζοντας ότι βρίσκονται «μόλις λίγες ημέρες μακριά» από το ενδεχόμενο να σταματήσουν πλήρως τις γραμμές παραγωγής τους. Η δραματική αυτή ανακοίνωση έρχεται στο φόντο της επιδεινούμενης κρίσης στην προμήθεια μικροτσίπ από την Κίνα.

Την Τετάρτη, η Ευρωπαϊκή Ένωση Κατασκευαστών Αυτοκινήτων (ACEA) τόνισε ότι τα μέλη της —μεταξύ των οποίων οι Volkswagen, Fiat, Peugeot και BMW— λειτουργούν πλέον με «αποθέματα ασφαλείας που όμως λιγοστεύουν επικίνδυνα».

Η γενική διευθύντρια της ACEA, Σίγκριντ ντε Φρις, προειδοποίησε ότι «οι διακοπές στις γραμμές συναρμολόγησης μπορεί να σημειωθούν μέσα σε λίγες ημέρες», και κάλεσε όλους τους εμπλεκόμενους να εντείνουν τις προσπάθειες για μια διπλωματική επίλυση της κρίσης.

Σύμφωνα με τον Guardian, η Mercedes —άλλο μέλος της ACEA— αναζητά πλέον σε παγκόσμιο επίπεδο εναλλακτικούς προμηθευτές για τα κρίσιμα ημιαγωγά, όπως επιβεβαίωσε ο Διευθύνων Σύμβουλός της, Όλα Κάλενιους.

Παράλληλα, η Ιαπωνία αντιμετωπίζει επίσης σοβαρά προβλήματα: ο επικεφαλής επιδόσεων της Nissan, Γκιγιόμ Καρτιέ, δήλωσε σε έκθεση αυτοκινήτου στο Τόκιο ότι τα αποθέματα της εταιρείας επαρκούν «μόνο έως την πρώτη εβδομάδα του Νοεμβρίου».

Η Κίνα είχε απαγορεύσει τις εξαγωγές τσιπ στις αρχές του μήνα, σε αντίποινα για την απόφαση της ολλανδικής κυβέρνησης να ελέγξει την Nexperia και να αποπέμψει τον Κινέζο διευθύνοντά της στις 30 Σεπτεμβρίου, ακολουθώντας προειδοποιήσεις των ΗΠΑ για θέματα ασφάλειας.

Την προηγούμενη εβδομάδα, αυτοκινητοβιομηχανίες στο Ηνωμένο Βασίλειο, την ΕΕ και την Ιαπωνία —όπως οι Volvo, Volkswagen, Honda και Nissan— προειδοποίησαν ότι η απαγόρευση εξαγωγών από τα εργοστάσια της Nexperia θα μπορούσε να προκαλέσει πλήρη διακοπή παραγωγής.

«Η βιομηχανία λειτουργεί προς το παρόν με αποθέματα ασφαλείας, αλλά αυτά τελειώνουν γρήγορα. Από τις έρευνές μας, μερικά μέλη μας ήδη προετοιμάζονται για επικείμενες διακοπές στις γραμμές παραγωγής», επεσήμανε η ντε Φρις.

Η απαγόρευση από την Nexperia αποτελεί μεγάλο πλήγμα για τον ευρωπαϊκό τομέα αυτοκινήτων, ήδη επιβαρυμένο από τους περιορισμούς εξαγωγών σπάνιων γαιών που επέβαλε ο Πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ εν μέσω εμπορικής έντασης με τις ΗΠΑ.

Σε συνέχεια της εμπορικής έντασης, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και ο Κινέζος ομόλογός του, Σι Τζινπίνγκ, κατέληξαν σε συμφωνία κατά τη συνάντησή τους στη Νότια Κορέα. Σύμφωνα με το Υπουργείο Εμπορίου της Κίνας, η χώρα θα αναστείλει για τουλάχιστον ένα έτος, τα νέα μέτρα για την αδειοδότηση εξαγωγών σπανίων γαιών.

Οι σπάνιες γαίες —ιδίως οι μαγνήτες— χρησιμοποιούνται ευρέως στα παράθυρα, τις πόρτες και τα πορτμπαγκάζ των οχημάτων, ενώ τα τσιπ είναι κρίσιμα για όλα τα ηλεκτρονικά συστήματα, από τον πίνακα οργάνων έως την ανάφλεξη και τη μετάδοση.

Η ντε Φρις τόνισε ότι, αν και υπάρχουν εναλλακτικοί προμηθευτές για τα τσιπ, η ανάπτυξη νέας παραγωγικής ικανότητας μπορεί να πάρει «μήνες» και η βιομηχανία δεν διαθέτει αυτό το περιθώριο πριν γίνουν εμφανείς οι σοβαρές συνέπειες. Μια υψηλόβαθμη κινεζική αντιπροσωπεία πρόκειται να φτάσει στις Βρυξέλλες για συνομιλίες, αλλά υπάρχουν ανησυχίες ότι οι διπλωματικές μέθοδοι της ΕΕ ίσως να μην είναι τόσο αποτελεσματικές, όσο η σκληρή προσέγγιση ΗΠΑ-Κίνας.

«Ξέρουμε ότι όλα τα μέρη προσπαθούν να βρουν λύση, αλλά ήδη βλέπουμε διακοπές στις προμήθειες», πρόσθεσε η ντε Φρις. Η ολλανδική κυβέρνηση είχε καταλάβει τον έλεγχο της Nexperia στις 30 Σεπτεμβρίου, επικαλούμενη θέματα διακυβέρνησης, και στις 4 Οκτωβρίου το κινεζικό Υπουργείο Εμπορίου μπλόκαρε τις εξαγωγές.

Παρότι τα περισσότερα τσιπ παράγονται στην Ευρώπη, περίπου το 70% συσκευάζεται στην Κίνα πριν διανεμηθεί.

Ο κινεζικός βραχίονας της εταιρείας έχει κάνει βήματα για ανεξαρτητοποίηση και συνεχίζει τις πωλήσεις σε εγχώριους πελάτες. Σύμφωνα με πηγές, η ολλανδική κυβέρνηση πιστεύει ότι μπορεί να διαπραγματευτεί μια λύση που θα επαναφέρει την εταιρεία σε ενιαία ολλανδο-κινεζική δομή.