Με την ακρίβεια να παραμένει το μεγαλύτερο «αγκάθι» για τον οικογενειακό προϋπολογισμό και την κυρίαρχη αιτία κοινωνικής δυσαρέσκειας στις δημοσκοπήσεις, το Μέγαρο Μαξίμου συγκαλεί σήμερα, Δευτέρα 29 Ιουνίου στις 12:00, μια κρίσιμη σύσκεψη κορυφής.

Στόχος της κυβέρνησης είναι η συγκράτηση των τιμών στα βασικά αγαθά και η αποτροπή ενός νέου πληθωριστικού κύματος, καθώς αύριο εκπνέει το θεσμοθετημένο τετράμηνο πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των σούπερ μάρκετ.

Οι Συμμετέχοντες στη Σύσκεψη

Στη συνάντηση υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη συμμετέχουν οι άμεσα εμπλεκόμενοι θεσμικοί και επιχειρηματικοί φορείς:

Τάκης Θεοδωρικάκος (Υπουργός Ανάπτυξης)

(Υπουργός Ανάπτυξης) Δέσποινας Τσαγγάρη (διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας του Καταναλωτή)

(διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας του Καταναλωτή) Σπύρος Θεοδωρόπουλος (Πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών – ΣΕΒ)

(Πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών – ΣΕΒ) Ιωάννης Γιώτης (Πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων – ΣΕΒΤ)

(Πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων – ΣΕΒΤ) Ιωάννης Μασούτης (Πρόεδρος της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας)

Τα 2 Βασικά Σενάρια στο Τραπέζι

Το οικονομικό επιτελείο αναζητά μια φόρμουλα που θα προστατεύσει τους καταναλωτές χωρίς να προκαλέσει νέες στρεβλώσεις στη λειτουργία της αγοράς. Στο τραπέζι βρίσκονται δύο συγκεκριμένα εναλλακτικά σχέδια:

Σενάριο 1: Άτυπη «Συμφωνία Κυρίων» (Εθελοντικές Μειώσεις) Προβλέπει τη σύναψη μιας εθελοντικής συμφωνίας ανάμεσα στο Υπουργείο Ανάπτυξης, τις βιομηχανίες τροφίμων και τις αλυσίδες λιανεμπορίου. Η αγορά θα δεσμευτεί σε στοχευμένες μειώσεις τιμών σε βασικούς κωδικούς προϊόντων, με αντάλλαγμα την άρση των νομικών περιορισμών στο κέρδος.

Προβλέπει τη σύναψη μιας εθελοντικής συμφωνίας ανάμεσα στο Υπουργείο Ανάπτυξης, τις βιομηχανίες τροφίμων και τις αλυσίδες λιανεμπορίου. Η αγορά θα δεσμευτεί σε στοχευμένες μειώσεις τιμών σε βασικούς κωδικούς προϊόντων, με αντάλλαγμα την άρση των νομικών περιορισμών στο κέρδος. Σενάριο 2: Αναγκαστική Παράταση του Πλαφόν Κέρδους Εφόσον το κυβερνητικό επιτελείο διαπιστώσει ότι οι δεσμεύσεις της αγοράς δεν είναι επαρκείς ή συγκεκριμένες, θα ενεργοποιηθεί η παράταση του υφιστάμενου πλαφόν στο περιθώριο μεικτού κέρδους, ως μέτρο αναγκαστικής συγκράτησης των ανατιμήσεων.

Οι Αντιθέσεις και το Διακύβευμα της Διαπραγμάτευσης

Η κυβέρνηση επιδιώκει να καταστήσει σαφές ότι η μάχη κατά της ακρίβειας αποτελεί την κορυφαία της προτεραιότητα.

Από την άλλη πλευρά, οι εκπρόσωποι των επιχειρήσεων, της βιομηχανίας και των σούπερ μάρκετ αναμένεται να θέσουν στο τραπέζι τις δικές τους πιέσεις, οι οποίες επηρεάζουν την τελική τιμή στο ράφι και αφορούν το συνεχιζόμενο αυξημένο κόστος παραγωγής, τις αστάθμητες διεθνείς τιμές των πρώτων υλών και τις επιβαρύνσεις και τα προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα.

Το αποτέλεσμα της σημερινής σύσκεψης κρίνεται ιδιαίτερα καθοριστικό για την πορεία της αγοράς τους επόμενους μήνες. Στο Μέγαρο Μαξίμου ξεκαθαρίζουν ότι, σε περίπτωση που δεν βρεθεί κοινός τόπος, η Πολιτεία είναι έτοιμη να προχωρήσει σε ακόμη πιο αυστηρές και παρεμβατικές ρυθμίσεις για την προστασία των νοικοκυριών.