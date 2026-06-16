Ο κ. Πιερρακάκης ανακοίνωσε σήμερα,Τρίτη16 Ιουνίου, την επίσημη παράταση της ρύθμισης για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο έως τις 30 Σεπτεμβρίου, προκειμένου να διευκολυνθούν οι πολίτες που δεν έχουν προλάβει να ολοκληρώσουν τις διαδικασίες.

«Έχουμε ήδη 14.000 δανειολήπτες που έχουν προχωρήσει σε αίτηση ένταξης. Η ρύθμιση πιάνει και θα δοθεί μια παράταση με το τρέχον νομοσχέδιο», υπογράμμισε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι η αρχιτεκτονική του μέτρου δεν πρόκειται να τροποποιηθεί.

Ο ίδιος υπενθύμισε ότι η εν λόγω ρύθμιση περιλαμβάνει κούρεμα οφειλής και κλιμακώνεται ανάλογα με το εισόδημα του κάθε δανειολήπτη, αποτελώντας μια δίκαιη λύση σε ένα πρόβλημα που χρόνιζε για πολλά έτη.

Τι αλλάζει στα υβριδικά και Plug-in αυτοκίνητα

Όσον αφορά την αγορά των οχημάτων νέας τεχνολογίας, το Υπουργείο Οικονομικών προχωρά σε ρυθμίσεις δίνοντας 6μηνη Παράταση στο καθεστώς της κλιμακωτής έκπτωσης 50% – 75% στα υβριδικά ΙΧ. Το μέτρο καλύπτει και όσα οχήματα έχουν αγοραστεί το τελευταίο εξάμηνο αλλά δεν έχουν προλάβει να ταξινομηθούν.

Επιπλέον από τις αρχές του 2027 θεσπίζεται σταθερή έκπτωση 50% αποκλειστικά για τα plug-in ηλεκτρικά αυτοκίνητα, με βάση, όπως δήλωσε ο υπουργός, τη «σύνδεση με την κοινή λογική».

Το φθινόπωρο η πρεμιέρα για τον Φορέα Ακινήτων

Αναφερόμενος στην προστασία της πρώτης κατοικίας και τις καθυστερήσεις στην ίδρυση του Φορέα Επαναμίσθωσης Ακινήτων, ο κ. Πιερρακάκης τόνισε ότι το έργο βρίσκεται στο τελικό στάδιο υλοποίησης.

Στις 29 Μαΐου υποβλήθηκαν οι τελικές προσφορές και ήδη τρέχει η αξιολόγησή τους, με ορίζοντα έναρξης λειτουργίας το προσεχές φθινόπωρο.

Ο Φορέας θα επιτρέπει στους μισθωτές να διαμένουν στο ακίνητο για 12 έτη με κρατική επιδότηση ενοικίου και δικαίωμα επαναγοράς.

«Νόμος Κατσέλη» και Ιδιωτικό Χρέος

Απαντώντας στις επικρίσεις της αντιπολίτευσης για την πρόσφατη απόφαση του Αρείου Πάγου σχετικά με τον «Νόμο Κατσέλη», ο υπουργός τη χαρακτήρισε ιδιαίτερα περίπλοκη και σημείωσε ότι οι νομικές υπηρεσίες τη μελετούν σε βάθος λόγω της μεγάλης περιπτωσιολογίας που παρουσιάζει. «Η απόφαση θα εφαρμοστεί και θα βρούμε τον βέλτιστο τρόπο για αυτό», ανέφερε.

Τέλος, ο κ. Πιερρακάκης παρουσίασε τα στοιχεία για το ιδιωτικό χρέος, επισημαίνοντας ότι στην Ελλάδα βρίσκεται στο 94,5% του ΑΕΠ, επίπεδο σημαντικά χαμηλότερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο που αγγίζει το 121%.

«Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν ασχολούμαστε. Είναι χιλιάδες άνθρωποι. Θέλουμε ένα κράτος που δίνει το χέρι και δεν κουνάει το δάχτυλο. Στόχος μας είναι να βγάλουμε “ανθρώπους από το νερό” χωρίς να καταστρέψουμε την κουλτούρα πληρωμών που δημιουργεί τα πρωτογενή πλεονάσματα», κατέληξε.