Ιστορική διοικητική αλλαγή σηματοδοτείται στη LAMDA Development, καθώς ο Οδυσσέας Αθανασίου αποχωρεί από τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου στις 31 Δεκεμβρίου 2026, ολοκληρώνοντας μια μακρά και επιδραστική διαδρομή 18 ετών στην ηγεσία και 21 ετών συνολικά στην εταιρεία.

Το Διοικητικό Συμβούλιο επέλεξε για τη θέση της νέας Διευθύνουσας Συμβούλου την Εύη Κωστάκη, η οποία αναλαμβάνει επίσημα τα καθήκοντά της την 1η Ιανουαρίου 2027. Πρόκειται για ένα ανώτατο στέλεχος διεθνούς βεληνεκούς με περισσότερα από 25 χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας, το οποίο διετέλεσε πιο πρόσφατα Group CFO και μέλος του Executive Board του ελβετικού τραπεζικού ομίλου Julius Baer, διαθέτοντας βαθιά εξειδίκευση στη χρηματοοικονομική στρατηγική, τις εξαγορές και συγχωνεύσεις, καθώς και στον επιχειρηματικό μετασχηματισμό.

Η επόμενη ημέρα στην CLH

Κατά τη διάρκεια της θητείας του κ. Αθανασίου, η οποία ξεκίνησε στην κορύφωση της χρηματοπιστωτικής κρίσης, η LAMDA Development μετεξελίχθηκε σε έναν από τους ισχυρότερους ομίλους ανάπτυξης και διαχείρισης ακινήτων στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Στο διάστημα αυτό το συνολικό ενεργητικό της πενταπλασιάστηκε φτάνοντας περίπου τα 5 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ η Καθαρή Αξία Ενεργητικού τετραπλασιάστηκε στα επίπεδα των 1,5 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Κομβική υπήρξε η συμβολή του στην υπέρβαση των σύνθετων θεσμικών, αδειοδοτικών και χρηματοδοτικών εμποδίων για την έναρξη του εμβληματικού έργου ανάπλασης στο Ελληνικό, παράλληλα με την ισχυροποίηση της ηγετικής θέσης του ομίλου στα εμπορικά κέντρα και τις μαρίνες. Από την 1η Ιανουαρίου 2027, ο κ. Αθανασίου θα συνεχίσει την πορεία του ως Σύμβουλος στην Consolidated Lamda Holdings, εστιάζοντας στις σχέσεις με θεσμικούς φορείς και κρατικές αρχές, ενώ διατηρεί ακέραιη τη μετοχική του συμμετοχή στην εταιρεία.

Μηνύματα εμπιστοσύνης από τη διοίκηση και τους μετόχους

Ο βασικός μέτοχος της LAMDA, Δρ. Σπύρος Λάτσης, εξήρε τη συμβολή του απερχόμενου CEO υπογραμμίζοντας ότι διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της σημερινής LAMDA μέσα από εξαιρετικά απαιτητικές περιόδους, εκφράζοντας παράλληλα τη βεβαιότητά του ότι η εμπειρία της Εύης Κωστάκη θα ενισχύσει τη νέα αναπτυξιακή φάση.

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Στέφανος Κοτσώλης ευχαρίστησε τον κ. Αθανασίου για τη θεμελίωση των ισχυρών βάσεων της εταιρείας και καλωσόρισε τη νέα CEO. Από την πλευρά του, ο Οδυσσέας Αθανασίου χαρακτήρισε τη διαδρομή του ως αποστολή ζωής, σημειώνοντας ότι το Ελληνικό πέρασε πλέον από την υπόσχεση στην πράξη, καθιστώντας τη συγκυρία ιδανική για τη διαδοχή.

Οι άμεσες προτεραιότητες στο Ελληνικό

Η νέα Διευθύνουσα Σύμβουλος Εύη Κωστάκη έθεσε το στίγμα της στρατηγικής της, τονίζοντας ότι το έργο του Ελληνικού μεταβαίνει πλέον από τη φάση της κατασκευής στη φάση των παραδόσεων, με τους πρώτους κατοίκους να αναμένονται εντός των επόμενων δύο ετών. Βασικές προτεραιότητες της νέας ηγεσίας αποτελούν η εκπλήρωση των δεσμεύσεων προς το κοινό, την Πολιτεία και τις τοπικές κοινωνίες, η περαιτέρω αύξηση των εσόδων από τα εμπορικά κέντρα και τις μαρίνες, καθώς και η διατήρηση της αυστηρής χρηματοοικονομικής πειθαρχίας που εγγυάται την επενδυτική εμπιστοσύνη.

Η διεθνής διαδρομή της νέας επικεφαλής

Πριν από την ανάληψη των νέων της καθηκόντων, η κα Κωστάκη υπηρέτησε ως Group CFO της Julius Baer από τον Ιούλιο του 2022 έως τον Αύγουστο του 2026, έχοντας διατελέσει νωρίτερα Deputy CFO, επικεφαλής εναλλακτικών επενδύσεων και αναπληρώτρια επικεφαλής εταιρικής ανάπτυξης και στρατηγικής στον ίδιο όμιλο από το 2013.

Στο παρελθόν κατείχε διευθυντική θέση στον τομέα Corporate Finance & Business Development της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, ενώ έχει εργαστεί σε χρηματοοικονομικούς οργανισμούς διεθνούς κύρους όπως οι Morgan Stanley Asset Management, Merrill Lynch Investment Managers, Eurobank EFG, Webster Financial Advisors και Beltest Shipping.

Παράλληλα, συμμετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο της Titan America, ενώ έχει διατελέσει μέλος διοικητικών συμβουλίων σε οργανισμούς όπως η ελβετική Amina Bank AG, η ιρλανδική Three Rock Capital Management και η μεξικανική NSC Asesores. Είναι κάτοχος πτυχίου Οικονομικών από το London School of Economics, μεταπτυχιακού στη Δημόσια Πολιτική και Χρηματοοικονομική από το University of Chicago και πιστοποιημένη χρηματοοικονομική αναλύτρια με τον τίτλο CFA.