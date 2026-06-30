Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για χιλιάδες ιδιοκτήτες και διαχειριστές ακινήτων, καθώς σήμερα, Τρίτη 30 Ιουνίου, εκπνέει οριστικά η προθεσμία για την υποχρεωτική απογραφή των ανελκυστήρων.

Σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου Ανάπτυξης, το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο είναι ξεκάθαρο και δεν επιτρέπει καμία περαιτέρω παράταση. Υπενθυμίζεται ότι η αρχική προθεσμία είχε λήξει στις 30 Νοεμβρίου, με την κυβέρνηση να δίνει μια τελική εξάμηνη παράταση έως το τέλος Ιουνίου.

Η διαδικασία της απογραφής πραγματοποιείται ψηφιακά, μέσω της ειδικής πλατφόρμας elevator.mindev.gov.gr, με τη χρήση των προσωπικών κωδικών Taxisnet.

Ποιους αφορά η υποχρέωση

Η ρύθμιση είναι οριζόντια και αφορά τη συντριπτική πλειονότητα των κτηρίων της χώρας. Ειδικότερα, υποχρέωση απογραφής έχουν:

Πολυκατοικίες και κτήρια κατοικιών

Κτήρια γραφείων και επαγγελματικοί χώροι

Ξενοδοχειακές μονάδες

Κτήρια μεικτής χρήσης

Η υποχρέωση ισχύει κανονικά για όλους, ακόμη και για περιπτώσεις όπου οι ανελκυστήρες έχουν ήδη πιστοποιηθεί ή είναι καταχωρισμένοι σε κάποιο άλλο παλαιότερο μητρώο.

Τα πρόστιμα για τους παραβάτες

Από αύριο, Τετάρτη 1 Ιουλίου, η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου Αγοράς πιάνει αμέσως δουλειά, ξεκινώντας εντατικούς ελέγχους σε όλη την επικράτεια. Για όσους δεν συμμορφώθηκαν με τη νομοθεσία, προβλέπονται βαριά διοικητικά πρόστιμα, τα οποία επιβάλλονται ανά ανελκυστήρα και κλιμακώνονται ανάλογα με τη χρήση του κτηρίου:

1.000 ευρώ για κτήρια κατοικίας

2.500 ευρώ για επαγγελματικά ή μεικτής χρήσης

5.000 ευρώ για κτήρια προσπελάσιμα από το κοινό

Μπλόκο και στις νόμιμες συντηρήσεις

Πέραν των οικονομικών κυρώσεων, η μη απογραφή φέρνει και λειτουργικό «μπλακάουτ». Ο μοναδικός αριθμός απογραφής θα αποτελεί πλέον το βασικό στοιχείο τεχνικής ταυτοποίησης του ασανσέρ, το οποίο θα πρέπει υποχρεωτικά να επιβεβαιώνεται από τον υπεύθυνο συντηρητή ή εγκαταστάτη.

Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι ανελκυστήρες που δεν έχουν απογραφεί, δεν θα μπορούν πλέον να συντηρούνται νόμιμα, αφήνοντας εκτεθειμένους τους ιδιοκτήτες σε θέματα ασφάλειας και αστικής ευθύνης.