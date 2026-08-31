Με τον πήχη των προσδοκιών να παραμένει χαμηλά και τα οικονομικά αποτελέσματα να επιβεβαιώνουν την έντονη πίεση στα νοικοκυριά, ολοκληρώνεται σήμερα, Δευτέρα 31 Αυγούστου, η θερινή εκπτωτική περίοδος.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των εμπορικών φορέων, ο συνολικός τζίρος αναμένεται να διαμορφωθεί κοντά στα 7 δισ. ευρώ, απέχοντας αισθητά από το αρχικό αισιόδοξο σενάριο των 7,4 δισ. ευρώ.

Η «επόμενη μέρα» βρίσκει τον εμπορικό κόσμο να ζητά επιτακτικά την αλλαγή του θεσμικού πλαισίου για τις διαρκείς προσφορές, οι οποίες ευνοούν τις πολυεθνικές και τις ψηφιακές πλατφόρμες, υπονομεύοντας τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Τα οικονομικά μεγέθη

Σύμφωνα με τις αναλυτικές εκτιμήσεις του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς (ΕΒΕΠ), ο συνολικός τζίρος της θερινής εκπτωτικής περιόδου εκτιμάται ότι θα κινηθεί τελικά τελικώς κοντά στα 7 δισ. ευρώ.

Ακόμη και στην περίπτωση ενός ιδιαίτερα ισχυρού κλεισίματος τις τελευταίες ώρες, ο τζίρος ενδέχεται να προσεγγίσει οριακά τα 7,1 δισ. ευρώ. Το αποτέλεσμα αυτό ακυρώνει οριστικά το αρχικό αισιόδοξο σενάριο της αγοράς που έθετε τον πήχη στα 7,4 δισ. ευρώ.

Η εικόνα που καταγράφεται στις ειδικές έρευνες των δύο μεγαλύτερων εμπορικών συλλόγων της χώρας αποτυπώνει το μέγεθος της πίεσης.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, στον Εμπορικό Σύλλογο Αθηνών, έρευνα που διενεργήθηκε σε δείγμα 409 μικρομεσαίων λιανεμπορικών επιχειρήσεων αποκαλύπτει ότι το 71,3% των καταστημάτων κατέγραψε χειρότερο τζίρο σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Αντίστοιχα, στον Εμπορικό Σύλλογο Πειραιώς, το 55% των επιχειρήσεων δήλωσε πτώση τζίρου, το 33% κινήθηκε στα ίδια ακριβώς επίπεδα και μόλις το 12% σημείωσε αύξηση.

Παράλληλα, το 73% των εμπόρων του Πειραιά απέδωσε την αδυναμία της αγοράς αποκλειστικά στην περιορισμένη αγοραστική δύναμη των καταναλωτών.

Αίτημα για μπλόκο στις «συνεχείς προσφορές»

Η λήξη της επίσημης εκπτωτικής περιόδου φέρνει ξανά στο προσκήνιο μια μεγάλη θεσμική συζήτηση για το μοντέλο των προσφορών.

Η διαρκής παρουσία εκπτώσεων και προωθητικών ενεργειών καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους υπονομεύει, σύμφωνα με τους εκπροσώπους της αγοράς, τον θεσμό των θεσμοθετημένων εκπτωτικών περιόδων.

Τα στοιχεία της έρευνας του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών είναι αποκαλυπτικά, καθώς το 98% των επιχειρήσεων που συμμετείχαν ζητεί την άμεση τροποποίηση του θεσμικού πλαισίου για προσφορές και εκπτώσεις.

Επιπλέον, το 93,4% των εμπόρων θεωρεί ότι το καθεστώς των διαρκών προσφορών ευνοεί αποκλειστικά τις μεγάλες αλυσίδες, τις πολυεθνικές και τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες εις βάρος των μικρομεσαίων.

Το ίδιο σχεδόν καθολικό ποσοστό εκτιμά ότι η επιβολή αυστηρότερων κανόνων στις προσφορές θα αποκαταστήσει την εμπορική αξία και το ενδιαφέρον των θεσμοθετημένων εκπτώσεων.

Ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών, Θάνος Τσαγγάρης, υπογράμμισε σε δηλώσεις του ότι οι εκπτώσεις ήταν και πρέπει να παραμείνουν το τελευταίο εργαλείο ρευστοποίησης των αποθεμάτων της σεζόν για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Πρόσθεσε δε ότι σήμερα ο θεσμός έχει ουσιαστικά υπονομευθεί, καθώς οι προσφορές διενεργούνται ανεξέλεγκτα και διαρκώς. Παράλληλα, επισήμανε ότι η ακρίβεια και η στεγαστική επιβάρυνση έχουν μεταβάλει άρδην τις προτεραιότητες και τις καταναλωτικές συνήθειες, την ώρα που οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν αυξημένο λειτουργικό κόστος και εντεινόμενο ανταγωνισμό από μεγάλες αλυσίδες και διεθνείς πλατφόρμες.

Ανάλυση ΕΣΕΕ: Πτώση του πραγματικού τζίρου λόγω πληθωρισμού

Τα στοιχεία του Ινστιτούτου της ΕΣΕΕ (ΙΝ.ΕΜ.Υ.) αναδεικνύουν την καταλυτική επίδραση των πληθωριστικών πιέσεων στην αγορά.

Κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2026, ο κύκλος εργασιών στο λιανικό εμπόριο, εξαιρουμένων των τροφίμων, των καυσίμων και των οχημάτων, μειώθηκε κατά 3,7% σε πραγματικές τιμές σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025, παρά το γεγονός ότι σε ονομαστικές τιμές καταγράφηκε αύξηση 1,2%.

Η σημαντική αυτή απόκλιση επιβεβαιώνει ότι η ονομαστική άνοδος δεν προήλθε από αύξηση του όγκου των πωλήσεων, αλλά από τις πληθωριστικές ανατιμήσεις των προϊόντων.

Στο σύνολο του πρώτου εξαμήνου του 2026, ο πραγματικός κύκλος εργασιών του λιανικού εμπορίου στις συγκεκριμένες κατηγορίες συρρικνώθηκε κατά 2,3%.

Οι πολύ μικρές επιχειρήσεις δέχθηκαν τη μεγαλύτερη πίεση καταγράφοντας πτώση 3,4%, ενώ οι μικρές επιχειρήσεις σημείωσαν υποχώρηση 1,7%.

Αντίθετα, οι μεσαίες επιχειρήσεις εμφανίστηκαν πιο ανθεκτικές, καταγράφοντας αύξηση του πραγματικού τους τζίρου κατά 3,7%.

Όσον αφορά την εξέλιξη ανά κλάδο στο πρώτο εξάμηνο του 2026 σε πραγματικούς όρους, τις μεγαλύτερες αυξήσεις σημείωσαν τα ιατρικά και ορθοπεδικά είδη, τα ρολόγια και κοσμήματα, τα σιδηρικά και χρώματα, καθώς και οι ηλεκτρικές οικιακές συσκευές.

Στον αντίποδα, σημαντικές απώλειες κατέγραψαν τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα, τα βιβλία, τα έπιπλα και τα φωτιστικά, ενώ οι πωλήσεις υποδημάτων παρέμειναν σχεδόν στάσιμες.

Ο γρίφος του τουρισμού

Τα ευρήματα της ΕΣΕΕ ενισχύουν την εικόνα μιας αγοράς χωρισμένης στα δύο. Οι μικρότερες και μεμονωμένες επιχειρήσεις, ιδιαίτερα στα μεγάλα αστικά κέντρα, φαίνεται να δέχονται τη μεγαλύτερη πίεση, ενώ μεγαλύτερη αντοχή εμφανίζουν τα οργανωμένα δίκτυα, οι τουριστικές περιοχές και το ηλεκτρονικό εμπόριο.

Την ίδια στιγμή, παρατηρείται το παράδοξο φαινόμενο η αυξημένη τουριστική κίνηση να μην μεταφράζεται στον βαθμό που αναμενόταν σε ενίσχυση του εμπορικού τζίρου. Στο πρώτο εξάμηνο του 2026, η εισερχόμενη τουριστική κίνηση αυξήθηκε κατά 15,4% και οι εισπράξεις κατά 14,8%, χωρίς ωστόσο οι επιδόσεις αυτές να αποτυπωθούν αντίστοιχα στα μεγέθη της λιανικής.

Ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ, Σταύρος Καφούνης, απέδωσε την πίεση στο εμπόριο στη μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος, στο αυξημένο κόστος διατροφής, στέγασης και ενέργειας, αλλά και στην απορρόφηση σημαντικού τζίρου από διεθνείς ψηφιακές πλατφόρμες. Σε αυτό το πλαίσιο, η ΕΣΕΕ θέτει ως κρίσιμη προτεραιότητα τη λήψη μέτρων για την ελάφρυνση φορολογικών και ασφαλιστικών βαρών, την ενίσχυση του υγιούς ανταγωνισμού και τη στήριξη της επιχειρηματικότητας.