Όπως τόνισε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, η δυνατότητα για τις νέες παρεμβάσεις προκύπτει από την πορεία της ελληνικής οικονομίας, καθώς η ανάπτυξη, η αύξηση της απασχόλησης, η ενίσχυση των επενδύσεων και ο περιορισμός της φοροδιαφυγής μέσω της ψηφιοποίησης έχουν δημιουργήσει τον απαραίτητο δημοσιονομικό χώρο.

«Το να μετατρέπεις την πρόοδο της οικονομίας σε καλύτερη ζωή για κάθε πολίτη δεν συνιστά παροχή. Συνιστά υποχρέωση. Συνιστά δικαιοσύνη», με την οικονομική πολιτική να συνδέεται άμεσα με την καθημερινότητα των πολιτών, από το αν «βγαίνει ο μήνας» για μια οικογένεια έως τις προοπτικές που έχει ένας νέος άνθρωπος, υπογράμμισε ο υπουργός.

Η οικονομική πολιτική της κυβέρνησης, σύμφωνα με τον κ. Πιερρακάκη, στηρίζεται σε τρεις βασικούς άξονες:

Μείωση του δημόσιου χρέους, με περιορισμό των τόκων και ενίσχυση της αξιοπιστίας της χώρας, ώστε να μην μεταφέρεται το βάρος στις επόμενες γενιές.

Αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους, μέσω περισσότερων εργαλείων ρύθμισης, ώστε πολίτες και επιχειρήσεις να επιστρέψουν στην οικονομική κανονικότητα.

Στήριξη του εισοδήματος, της οικογένειας, της εργασίας και της παραγωγικής οικονομίας, μέσω των μέτρων που εξειδικεύονται σήμερα.

Οι τρεις άξονες, όπως υπογραμμίστηκε, αποτελούν ενιαία πολιτική: η μείωση του δημόσιου χρέους απελευθερώνει το μέλλον της χώρας, η αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους απελευθερώνει πολίτες και επιχειρήσεις από τα βάρη του παρελθόντος και η ανάπτυξη αξιοποιείται για τη βελτίωση τόσο του παρόντος όσο και των μελλοντικών προοπτικών.

Καταργείται το τεκμαρτό για τους ελεύθερους επαγγελματίες

Η πρώτη σημαντική παρέμβαση αφορά τους ελεύθερους επαγγελματίες. Η χρήση των ψηφιακών δεδομένων από το MyData, τη διασύνδεση POS και ταμειακών μηχανών και τις ηλεκτρονικές συναλλαγές επιτρέπει, σύμφωνα με το οικονομικό επιτελείο, μια πιο ακριβή εικόνα της πραγματικής οικονομικής δραστηριότητας.

Στο πλαίσιο αυτό, καταργείται το τεκμαρτό εισόδημα για τους συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες, με την αλλαγή να αφορά περισσότερους από 9 στους 10.

«Η λέξη “ψηφιακό” είναι το αντίθετο της λέξης “τεκμαρτό”» ανέφερε ο κ. Πιερρακάκης, εξηγώντας ότι το τεκμαρτό αποτελεί υπόθεση εργασίας, ενώ τα ψηφιακά δεδομένα αποτυπώνουν την πραγματική οικονομική δραστηριότητα.

Ενδεικτικό είναι το παράδειγμα ιδιοκτήτη καφέ με 15 χρόνια λειτουργίας και πέντε εργαζομένους, με καθαρό εισόδημα 27.000 ευρώ και ετήσιο κόστος μισθοδοσίας 105.000 ευρώ. Με το νέο καθεστώς θα πληρώνει 2.249 ευρώ φόρο ετησίως, δηλαδή 2.500 ευρώ λιγότερα από σήμερα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, το 63% της εστίασης αποτελείται από ατομικές επιχειρήσεις, ενώ υψηλό είναι το ποσοστό και στο λιανεμπόριο.

Παράλληλα, διορθώνονται στρεβλώσεις που είχαν εντοπιστεί στην εφαρμογή του τεκμαρτού. Μετά τις λαϊκές αγορές, όπου το τεκμήριο προσαρμόστηκε ώστε να λαμβάνεται υπόψη ότι οι πωλητές εργάζονται περίπου 180 έως 200 ημέρες τον χρόνο, αντίστοιχη αλλαγή έρχεται και στα ταξί.

Το τεκμήριο θα ακολουθεί το πραγματικό ποσοστό ιδιοκτησίας, ενώ ανήλικο παιδί που έχει κληρονομήσει άδεια ταξί δεν θα αντιμετωπίζεται φορολογικά ως ενεργός επαγγελματίας.

Μηδενικός φόρος έως 20.000 ευρώ για αγρότες και τρίτεκνους

Επιπλέον, μηδενίζεται ο φόρος έως τις 20.000 ευρώ εισοδήματος για τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες και τους τρίτεκνους.

Για τους αγρότες, το μέτρο αφορά περίπου 47.000 επαγγελματίες, σε σύνολο 245.000. Αγρότης με ετήσιο εισόδημα 20.000 ευρώ θα έχει όφελος 1.540 ευρώ τον χρόνο.

Για τους τρίτεκνους, η παρέμβαση αφορά σχεδόν 87.000 ανθρώπους. Τρίτεκνος μισθωτός με ετήσιο μεικτό εισόδημα 20.000 ευρώ θα κερδίζει 620 ευρώ τον χρόνο, ενώ με εισόδημα 30.000 ευρώ το όφελος φτάνει τα 1.800 ευρώ ετησίως.

Στα 400 ευρώ η ενίσχυση Νοεμβρίου για τους συνταξιούχους

Για τους συνταξιούχους, η μόνιμη ενίσχυση του Νοεμβρίου αυξάνεται από 300 σε 400 ευρώ, ενώ διευρύνεται και η περίμετρος των δικαιούχων. Σύμφωνα με τον υπουργό, η αλλαγή θα προσθέσει 270.000 επιπλέον δικαιούχους.

Ο κ. Πιερρακάκης σημείωσε ότι η Εθνική Σύνταξη ανέρχεται σήμερα σε 446 ευρώ μεικτά, ενώ το καθαρό ποσό είναι χαμηλότερο. Αντίθετα, η ετήσια ενίσχυση των 400 ευρώ καταβάλλεται καθαρή στη συντριπτική πλειονότητα των δικαιούχων.

Σε όρους καθαρού εισοδήματος, όπως ανέφερε, η ετήσια ενίσχυση ξεπερνά το ποσό μιας επιπλέον μηνιαίας Εθνικής Σύνταξης για την πλειονότητα των δικαιούχων.

Η παρέμβαση έρχεται σε συνδυασμό με τις αυξήσεις των συντάξεων από την 1η Ιανουαρίου 2027, χωρίς πλέον το βάρος της προσωπικής διαφοράς.

Ενίσχυση 500 ευρώ τα Χριστούγεννα για δημοσίους υπαλλήλους

Από το 2027 θεσπίζεται, έπειτα από 15 χρόνια, μόνιμη ενίσχυση 500 ευρώ μεικτά τα Χριστούγεννα για τους δημοσίους υπαλλήλους, μεταξύ άλλων για εκπαιδευτικούς, γιατρούς, νοσηλευτές και πυροσβέστες.

Η ενίσχυση θα υπολογίζεται και στις συντάξιμες αποδοχές.

Ενδεικτικά, δημόσιος υπάλληλος 40 ετών, με δύο παιδιά και καθαρό μισθό 1.450 ευρώ, θα δει αύξηση 562 ευρώ καθαρά το 2027 και επιπλέον 402 ευρώ το 2028, δηλαδή συνολικά 964 ευρώ.

Μείωση ασφαλιστικών εισφορών και προκαταβολής φόρου

Από τον Απρίλιο του 2027 μειώνονται κατά 0,5 ποσοστιαία μονάδα οι ασφαλιστικές εισφορές στον ιδιωτικό τομέα.

Για τους ελεύθερους επαγγελματίες, από το φορολογικό έτος 2027 η προκαταβολή φόρου μειώνεται από 55% σε 50%.

Για τα νομικά πρόσωπα, από το φορολογικό έτος 2028 ξεκινά σταδιακή μείωση της προκαταβολής φόρου κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες κάθε χρόνο, με στόχο να υποχωρήσει από το 80% σήμερα στο 50%.

Σύμφωνα με τον υπουργό, η μείωση της προκαταβολής φόρου κατά 5 μονάδες έχει δημοσιονομικό κόστος 400 εκατ. ευρώ για την πρώτη χρονιά εφαρμογής. Η κυβέρνηση επιλέγει, όπως είπε, να αφήσει περισσότερη ρευστότητα στις επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες, ώστε να επενδύσουν, να αναπτυχθούν και να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας.

Ταχύτερες αποσβέσεις και κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος

Παράλληλα, επιταχύνονται οι αποσβέσεις επενδύσεων σε μηχανολογικό εξοπλισμό, από τα 10 στα 6 χρόνια, ενώ προχωρά η κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος για τα νομικά πρόσωπα. Η κατάργηση ξεκινά από την περιφέρεια και τη Θεσσαλονίκη το 2027. Το 2028 το τέλος θα μειωθεί κατά 50% στην Αττική και το 2029 θα καταργηθεί πλήρως.

Το δημοσιονομικό κόστος του μέτρου ξεκινά από 82 εκατ. ευρώ το 2027 και φτάνει τα 201 εκατ. ευρώ το 2030.

Τέλος, προβλέπεται τιμαριθμοποίηση των αναπηρικών επιδομάτων, ώστε η στήριξη της πολιτείας να μην χάνει την αξία της με την πάροδο του χρόνου.

Καταργείται ο ΕΝΦΙΑ σε οικισμούς έως 2.000 κατοίκους

Από το 2027 καταργείται ο ΕΝΦΙΑ σε οικισμούς έως 2.000 κατοίκους, από 1.500 κατοίκους που ισχύει σήμερα. Για τη Δυτική Μακεδονία το όριο αυξάνεται στους 2.200 κατοίκους.

1,05 δισ. ευρώ επιπλέον για δημόσιες επενδύσεις

Το 2027 το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ενισχύεται με επιπλέον 1,05 δισ. ευρώ σε σχέση με τον προηγούμενο προγραμματισμό, ενώ από το 2028 προστίθενται 1,45 δισ. ευρώ κάθε χρόνο.

Στόχος είναι να διατηρηθεί η επενδυτική δυναμική της χώρας και μετά την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης, με σημαντικό μέρος των πόρων να κατευθύνεται σε υποδομές και ενέργεια.

Στόχος η μείωση της τιμής του ρεύματος κατά 30%

Στο μέτωπο της ενέργειας, στόχος της κυβέρνησης είναι η μείωση της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος κατά 30% μέσα στην επόμενη τριετία.

Όπως ανέφερε ο κ. Πιερρακάκης, ο στόχος δεν μπορεί να επιτευχθεί μόνο με προσωρινές επιδοτήσεις, αλλά απαιτεί επενδύσεις σε ΑΠΕ, δίκτυα, υποδομές και ηλεκτρικές διασυνδέσεις.

Η εξειδίκευση των μέτρων για την ενέργεια θα γίνει αύριο, Τρίτη, από τον αρμόδιο υπουργό, Σταύρο Παπασταύρου.

Στα 1.000 ευρώ ο κατώτατος μισθός το 2028

Σε ό,τι αφορά τον κατώτατο μισθό, όπως τόνισε ο κ. Πιερρακάκης από 650 ευρώ το 2021, βρίσκεται σήμερα στα 920 ευρώ και τον Ιανουάριο του 2028 θα φτάσει τα 1.000 ευρώ, ενώ για όσους έχουν συμπληρωμένες τριετίες θα διαμορφωθεί στα 1.300 ευρώ.

Η αύξηση του κατώτατου μισθού αντιστοιχεί σε 54% μέσα σε επτά χρόνια και, σε συνδυασμό με τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, μεταφράζεται σε περισσότερα καθαρά χρήματα για τους εργαζόμενους, υπογράμμισε ο ΥΠΕΘΟ.

Νέα μέτρα για την αντιμετώπιση του στεγαστικού

Σε ό,τι αφορά το ζήτημα της στέγασης, το οικονομικό επιτελείο επισημαίνει ότι δεν υπάρχει μία ενιαία και άμεση λύση, καθώς το πρόβλημα οφείλεται σε πολλούς παράγοντες και έχει λάβει ευρωπαϊκές διαστάσεις.

Με στόχο την ενίσχυση της προσφοράς κατοικιών, η κυβέρνηση προωθεί την αξιοποίηση ανεκμετάλλευτων και κενών ακινήτων, παρατείνει τα φορολογικά κίνητρα για ανακαινίσεις και την κατασκευή νέων κατοικιών, διατηρεί τους περιορισμούς στις νέες βραχυχρόνιες μισθώσεις και προχωρά στην υλοποίηση του προγράμματος «Σπίτι μου 3», συνολικού ύψους 2 δισ. ευρώ.

Παράλληλα, προβλέπεται σημαντική αύξηση του φόρου μεταβίβασης κατοικιών για πολίτες τρίτων χωρών, από 3% σε 15%. Η νέα ρύθμιση θα τεθεί σε εφαρμογή από την 1η Ιουλίου 2027 και θα αφορά φυσικά πρόσωπα και όχι νομικές οντότητες.

Αύξηση της φορολογίας στις υψηλές αμοιβές από συμμετοχή στα κέρδη

Αλλαγές προβλέπονται και στη φορολογική αντιμετώπιση των υψηλών αμοιβών που λαμβάνουν μέλη διοικητικών συμβουλίων και ανώτατα στελέχη μέσω συμμετοχής στα κέρδη.

Ειδικότερα, από την 1η Ιανουαρίου 2027, το μέρος των συγκεκριμένων αμοιβών που ξεπερνά τις 60.000 ευρώ θα φορολογείται με συντελεστή 15%, έναντι 5% που ισχύει σήμερα.

Σύμφωνα με τον κ. Πιερρακάκη, η αλλαγή αποσκοπεί στην αντιμετώπιση της φορολογικής διαφοροποίησης που υπάρχει σε σχέση με τα stock options, τα οποία ήδη φορολογούνται με 15%.

Αντίθετα, ο φορολογικός συντελεστής για τα μερίσματα παραμένει αμετάβλητος στο 5%.

Στα 3,6 δισ. ευρώ το δημοσιονομικό κόστος έως το 2030

Το συνολικό δημοσιονομικό αποτύπωμα των μέτρων υπολογίζεται σε 2,2 δισ. ευρώ για το 2027, ενώ το κόστος των παρεμβάσεων που θα εφαρμοστούν ήδη από το 2026 ανέρχεται σε 605 εκατ. ευρώ.

Το δημοσιονομικό κόστος αναμένεται να αυξηθεί σταδιακά τα επόμενα χρόνια, φτάνοντας συνολικά τα 3,6 δισ. ευρώ έως το 2030.

Ο υπουργός υπογράμμισε ότι όλες οι εξαγγελίες έχουν υπολογιστεί δημοσιονομικά και ότι για κάθε μέτρο έχει προβλεφθεί η αντίστοιχη χρηματοδότηση.

Ειδικός λογαριασμός για κάθε παιδί με κρατική ενίσχυση στις καταθέσεις

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε επίσης στις πολιτικές για την οικογένεια και τη νέα γενιά, με βασική πρόταση τη δημιουργία ενός ειδικού επενδυτικού λογαριασμού για κάθε παιδί.

Οι γονείς θα έχουν τη δυνατότητα να ανοίγουν τον λογαριασμό μέσα στα δύο πρώτα χρόνια μετά τη γέννηση. Για κάθε ευρώ που θα καταθέτουν, μέχρι το ποσό των 1.200 ευρώ ετησίως, το κράτος θα προσθέτει ακόμη ένα ευρώ.

Η δυνατότητα συμμετοχής δεν θα περιορίζεται στους γονείς. Παππούδες, γιαγιάδες, νονοί, συγγενείς αλλά και φίλοι της οικογένειας θα μπορούν να ενισχύουν τον λογαριασμό, ακόμη και με μικρές καταβολές, όπως 20 ή 30 ευρώ σε γενέθλια και γιορτές. Για κάθε ποσό που θα κατατίθεται, εντός των προβλεπόμενων ορίων, θα υπάρχει αντίστοιχη κρατική συνεισφορά.

Όπως ανέφερε ο κ. Πιερρακάκης, βασικός στόχος της πρωτοβουλίας είναι κάθε παιδί να αποκτά ένα αρχικό οικονομικό κεφάλαιο και να μην ξεκινά τη ζωή του από μηδενική βάση.

Εφόσον πραγματοποιούνται οι μέγιστες επιτρεπόμενες καταβολές για διάστημα 18 ετών, το συνολικό ποσό που θα έχει συγκεντρωθεί εκτιμάται σε 49.304 ευρώ, με περίπου το 50% να προέρχεται από το κράτος.

Με ετήσια απόδοση 3%, το κεφάλαιο θα μπορούσε να ανέλθει περίπου στις 64.000 ευρώ, ενώ σε περίπτωση απόδοσης 5% ή 7% θα μπορούσε να διαμορφωθεί σε ακόμη υψηλότερα επίπεδα.

Για την εφαρμογή του μέτρου βρίσκεται σε εξέλιξη συνεργασία με τις τράπεζες, προκειμένου οι γονείς να μπορούν να επιλέγουν επενδυτική στρατηγική ανάλογα με τον βαθμό κινδύνου που είναι διατεθειμένοι να αναλάβουν.

Με τη συμπλήρωση των 18 ετών, το παιδί θα διαθέτει έτσι ένα αρχικό οικονομικό κεφάλαιο, το οποίο θα μπορεί να αξιοποιήσει για τις σπουδές του, την αγορά της πρώτης κατοικίας του ή ακόμη και για τη χρηματοδότηση μιας επιχειρηματικής ή άλλης προσωπικής ιδέας.

Πρόκειται, σύμφωνα με τον κ. Πιερρακάκη, για ένα «πρώτο κεφάλαιο ελευθερίας» που θα μπορεί να δώσει περισσότερες επιλογές στους νέους.

Ολοκληρώνοντας την παρουσίασή του, ο υπουργός συνέδεσε την πρωτοβουλία με τη γενικότερη οικονομική πολιτική της κυβέρνησης. Όπως υποστήριξε, για πολλές δεκαετίες η Ελλάδα μετέφερε σημαντικά βάρη στις επόμενες γενιές, ενώ σήμερα επιχειρείται η αντιστροφή αυτής της πορείας, μέσω της μείωσης του χρέους που κληροδοτείται στους νεότερους και της ενίσχυσης των ευκαιριών που έχουν στη διάθεσή τους.

Στο πλαίσιο αυτό, τόνισε ότι η κυβέρνηση επιδιώκει να αφήσει πίσω της τις οικονομικές εκκρεμότητες του παρελθόντος, ενισχύοντας τις δυνατότητες του παρόντος και δημιουργώντας περισσότερες προοπτικές για το μέλλον.