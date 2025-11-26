Ρεπορτάζ – Επιμέλεια: Αντώνης Ζήβας

Στο τελικό στάδιο βρίσκεται η συμφωνία για την επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, στην οποία κατέληξαν κυβέρνηση, εργοδοτικοί φορείς και εκπρόσωποι των εργαζομένων, έπειτα από πολύμηνες διαβουλεύσεις.

Δείτε live τις ανακοινώσεις:

Οι επίσημες ανακοινώσεις αναμένεται να γίνουν σήμερα στις 10:30 το πρωί στο υπουργείο Εργασίας, παρουσία της υπουργού Νίκης Κεραμέως, του προέδρου του ΣΕΒ Σπύρου Θεοδωρόπουλου και του προέδρου της ΓΣΕΕ Γιάννη Παναγόπουλου. Η σημερινή κοινή εμφάνιση των τριών πλευρών αποτυπώνει, σύμφωνα με κυβερνητικές και συνδικαλιστικές πηγές, ένα επίπεδο συναίνεσης που δύσκολα συναντάται στα πρόσφατα χρονικά της ελληνικής αγοράς εργασίας.

Όπως προκύπτει από πληροφορίες, οι διαπραγματεύσεις εξελίσσονταν μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας εδώ και αρκετούς μήνες, μέσα από αλλεπάλληλες τεχνικές συναντήσεις και κλειστούς κύκλους επαφών. Στόχος ήταν η διαμόρφωση ενός επικαιροποιημένου πλαισίου εργασιακών σχέσεων, με βασικό ζητούμενο την απλοποίηση των διαδικασιών σύναψης συλλογικών συμβάσεων αλλά και την ταχύτερη επέκτασή τους σε ολόκληρους κλάδους. Παράλληλα, ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στη θωράκιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων, ακόμη και στο διάστημα που μεσολαβεί μετά τη λήξη μιας σύμβασης.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, στον πυρήνα της συμφωνίας περιλαμβάνονται ρυθμίσεις που διευκολύνουν την υπογραφή και την ανανέωση των συλλογικών συμβάσεων, διασφαλίζουν πλήρως τα εργασιακά δικαιώματα στην μεταβατική περίοδο και προβλέπουν άμεση προσφυγή στον Οργανισμό Μεσολάβησης και Διαιτησίας (ΟΜΕΔ) όταν οι διαπραγματεύσεις οδηγούνται σε αδιέξοδο. Το νέο πλαίσιο αποσκοπεί στη μεγαλύτερη σταθερότητα στις εργασιακές σχέσεις, ενισχύοντας τον θεσμικό ρόλο των κοινωνικών εταίρων και περιορίζοντας την αποκλειστική εξάρτηση από νομοθετικές παρεμβάσεις.

Κύκλοι που συμμετείχαν στις συνομιλίες εκτιμούν ότι το υπό διαμόρφωση σύστημα συνιστά ουσιαστική αλλαγή στον τρόπο διεξαγωγής των συλλογικών διαπραγματεύσεων στη χώρα, δημιουργώντας συνθήκες μεγαλύτερης προβλεψιμότητας, θεσμικής ασφάλειας και ισορροπίας μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων. Ιδιαίτερα θετικά αξιολογείται τόσο η εξομάλυνση του μηχανισμού διαμεσολάβησης όσο και η επανενεργοποίηση της επεκτασιμότητας των συμβάσεων, στοιχεία που φέρνουν το ελληνικό πλαίσιο πιο κοντά στις ευρωπαϊκές πρακτικές.

Η ολοκλήρωση της τριμερούς συνεννόησης, όπως σημειώνεται χαρακτηριστικά από όλες τις πλευρές, ανοίγει έναν νέο κύκλο για τα εργασιακά στη χώρα και θέτει τις βάσεις για ένα διαφορετικό μοντέλο ρύθμισης των σχέσεων στην αγορά εργασίας.

Με πληροφορίες από: ΑΠΕ-ΜΠΕ