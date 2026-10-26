Σημαντική οικονομική ανακούφιση σε χιλιάδες νοικοκυριά ενόψει των εορτών αναμένεται να προσφέρει το Market Pass 2026. Το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας προχωρά στον σχεδιασμό του μέτρου, στοχεύοντας στην ενίσχυση της αγοραστικής δύναμης των ευάλωτων πολιτών σε μια κρίσιμη περίοδο για το λιανεμπόριο και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Τα ποσά και το χρονοδιάγραμμα των πληρωμών

Το μηνιαίο ποσό στήριξης υπολογίζεται στα 60 ευρώ, ενώ η πρώτη πληρωμή θα περιλαμβάνει αναδρομικά ποσά που μπορούν να φτάσουν έως και τα 1.000 ευρώ. Βασικός στόχος του υπουργείου είναι τα χρήματα να πιστωθούν στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων πριν από τα Χριστούγεννα, όπως έχει επισημάνει η αρμόδια υπουργός, Δόμνα Μιχαηλίδου.

Η διαδικασία χορήγησης των vouchers

Η ενίσχυση θα παρασχεθεί μέσω vouchers που θα σταλούν στους δικαιούχους σε ηλεκτρονική μορφή. Για τη διευκόλυνση όλων των καταναλωτών, θα υπάρχει επίσης η δυνατότητα εκτύπωσης του κουπονιού, ώστε να μπορεί να επιδεικνύεται απευθείας στο ταμείο κατά την πληρωμή.

Πού μπορούν να εξαργυρωθούν τα κουπόνια

Τα κουπόνια αφορούν αποκλειστικά την προμήθεια τροφίμων και άλλων βασικών ειδών πρώτης ανάγκης και γίνονται δεκτά στα εξής σημεία: