Με άνοδο έκλεισε σήμερα το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, επωφελούμενο από την πτώση των τιμών του μαύρου χρυσού και τις προοπτικές διπλωματικής προόδου για την επίτευξη εκεχειρίας στη Μέση Ανατολή.

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με κέρδη 305,43 μονάδων (+0,66%) για να διαμορφωθεί στις 46.429,49 μονάδες. Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιριών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με κέρδη 167,93 μονάδων (+0,77%) στις 21.929,83 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με κέρδη 35,53 μονάδων (+0,54%) στις 6.591,90 μονάδες.