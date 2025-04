Η Κίνα ανακοίνωσε την αντεπίθεσή της στους δασμούς 104% που επέβαλε ο Ντόναλντ Τραμπ καθώς απαντά με δασμούς 84% σε όλα τα εισαγόμενα προϊόντα από τις ΗΠΑ.

Το υπουργείο αναφέρει ότι οι νέες αυτές επιβαρύνσεις θα τεθούν σε ισχύ από τις 10 Απριλίου.

«Η Κίνα δεν θέλει εμπορικό πόλεμο με τις ΗΠΑ, αλλά θα αναγκαστεί να δώσει τη μάχη με την πρώτη οικονομία του κόσμου, αν ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ συνεχίσει να αυξάνει τις εμπορικές εντάσεις», δήλωσε νωρίτερα την Τετάρτη το υπουργείο Εμπορίου της.

«Δεν υπάρχουν νικητές σε έναν εμπορικό πόλεμο», ανέφερε το υπουργείο σε ανακοίνωσή του. «Η Κίνα δεν τον θέλει, αλλά η κυβέρνηση δεν θα επιτρέψει ποτέ να πληγούν ή να αφαιρεθούν τα νόμιμα δικαιώματα και συμφέροντα του κινεζικού λαού».

«Η Κίνα θα πολεμήσει μέχρι τέλους εάν οι ΗΠΑ επιμένουν να συνεχίσουν την κλιμάκωσή (τους) των περιοριστικών οικονομικών και εμπορικών μέτρων», δήλωσε το υπουργείο σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της Κίνας.

