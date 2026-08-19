Κουπόνια σίτισης παρέχονται συχνά από επιχειρήσεις προκειμένου να ενισχυθεί το εισόδημά των εργαζομένων και να μπορούν να καλύψουν εύκολα τις καθημερινές τους ανάγκες.

Η φορολογική νομοθεσία προβλέπει τη δυνατότητα, δηλαδή, να προσφέρονται ορισμένες παροχές σε είδος χωρίς φορολογική επιβάρυνση, εφόσον αυτές παραμένουν εντός συγκεκριμένων ορίων.

Τα τελευταία χρόνια, τα κουπόνια σίτισης αποτελούν μια πολύ συνηθισμένη πρακτική των επιχειρήσεων αντί των αυξήσεων του ίδιου του μισθού των εργαζομένων. Οι κοινωνικοί εταίροι φέρνουν εκ νέου το ζήτημα στο επίκεντρο, καθώς ζητούν την αύξηση του ημερήσιου αφορολόγητου ορίου για τις διατακτικές σίτισης.

Το 25% των εργαζομένων στην Ελλάδα λαμβάνει κουπόνια σίτισης

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Ινστιτούτου Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ, το 25% των εργαζόμενων στην Ελλάδα λαμβάνει κουπόνια σίτισης από τους εργοδότες του, είτε σε περιστασιακή, είτε σε σταθερή βάση.

Ειδικότερα, οι κοινωνικοί εταίροι, με επιστολή τους προς το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ζητούν να αυξηθεί το αφορολόγητο όριο των διατακτικών σίτισης από τα έξι ευρώ στα 10 ανά ημέρα.

Σημειώνεται, πως πάνω από το 95% των εργαζομένων που χρησιμοποιούν αυτά τα κουπόνια, τα αξιοποιούν στις αγορές τους σε σούπερ μάρκετ ή για βασικές ανάγκες του νοικοκυριού.

Ταυτόχρονα, το 54,2 % των επιχειρήσεων υποστηρίζει ότι επιλέγει τις παροχές σε είδος λόγω των φορολογικών πλεονεκτημάτων. Το 40% για τη διατήρηση του προσωπικού ενώ το 39,2% για την ενίσχυση της εταιρικής κουλτούρας.

Φορολογούνται τα κουπόνια;

Το αν μια παροχή σε είδος φορολογείται εξαρτάται από το είδος της και το ποσό της και οι διατακτικές σίτισης που παρέχει ο κάθε εργοδότης έχουν ειδική φορολογική μεταχείριση.

Μέχρι το ποσό των 6 ευρώ ανά εργάσιμη ημέρα δεν φορολογούνται, ποσό που αντιστοιχεί σε 1.400 ετησίως. Από τη στιγμή που η αξία τους ξεπεράσει το συγκεκριμένο όριο, το ποσό φορολογείται ως εισόδημα από τη μισθωτή εργασία.

ΦΠΑ: Τι ισχύει

Ο ΦΠΑ στις παροχές αυτές εξαρτάται από το αν πρόκειται για κουπόνια συγκεκριμένου ή πολλαπλού σκοπού. Για τα κουπόνια συγκεκριμένου σκοπού είναι γνωστό από την έκδοσή τους, ο τόπος φορολόγησης και ο συντελεστής ΦΠΑ. Λόγου χάριν, ένα κουπόνι για διαμονή σε συγκεκριμένο κατάστημα ρούχων. Σε αυτή την περίπτωση ο ΦΠΑ αποδίδεται ήδη κατά την έκδοση ή την πώληση του κουπονιού.

Για τα κουπόνια πολλαπλών σκοπών δεν είναι από την αρχή γνωστός ο τόπος φορολόγησης, ούτε το ύψος του ΦΠΑ. Ο φόρος αποδίδεται μόνο όταν το κουπόνι χρησιμοποιηθεί. Λόγου χάριν, ένα κουπόνι που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε διαφορετικά καταστήματα ή σε διαφορετικά προϊόντα με διαφορετικούς συντελεστές ΦΠΑ.

Σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, στην έκδοση και διακίνηση ενός κουπονιού μπορεί να εμπλέκονται ο εκδότης, ο μεταπωλητής, η επιχείρηση που παρέχει το αγαθό ή την υπηρεσία και ο τελικός χρήστης.

Συμπερασματικά, αντιλαμβανόμαστε πως η φορολογική αντιμετώπιση των κουπονιών σχετίζεται με το είδος τους, την αξία και τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούνται.