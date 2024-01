Με μεγάλη επιτυχία και την συμμετοχή διακεκριμένων προσωπικοτήτων και εκπροσώπων διεθνών οργανισμών, όπως του Πρίγκιπα Αλβέρτου Β’ του Μονακό, του Ειδικού Απεσταλμένου του Προέδρου των ΗΠΑ για το Κλίμα, John Kerry (Special Presidential Envoy for Climate) και του Ειδικού Απεσταλμένου του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για τους Ωκεανούς (United Nations Secretary–General‘s Special Envoy for the Ocean), Peter Thomson, διοργανώθηκε, στο Νταβός της Ελβετίας, συζήτηση στρογγυλής τραπέζης για την προστασία των ωκεανών με θέμα «Ocean Race High Level – Ocean Round table».

Την πρωτοβουλία της διοργάνωσης της στρογγυλής τραπέζης, που φιλοξενήθηκε από το Greek House Davos στο περιθώριο του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ (WEF), είχε η Δρ. Διονυσία-Θεοδώρα Αυγερινοπούλου, Ειδική Απεσταλμένη του Πρωθυπουργού για τους Ωκεανούς (Special Envoy for the Ocean) και Συντονίστρια της παγκόσμιας Διάσκεψης «Our Ocean Conference 2024», σε συνεργασία με τους Ocean Race και τους Friends of Ocean Action του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ.

Η εκδήλωση στρογγυλής τραπέζης στην Ελβετία αποτέλεσε την ευκαιρία να συζητηθούν τα προσδοκώμενα αποτελέσματα από δύο κύρια παγκόσμια συνέδρια με αντικείμενο τους ωκεανούς, που θα πραγματοποιηθούν στην Ευρώπη, ήτοι τη Διάσκεψη για τους Ωκεανούς στην Αθήνα τον Απρίλιο 2024 και τη Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για τους Ωκεανούς στη Νίκαια, τον Ιούνιο 2025.

Όλοι οι συμμετέχοντες, μεταξύ των οποίων και οι Richard Brisius, Επικεφαλής του Ocean Race, Jim Rowan, Διευθύνων Σύμβουλος της Volvo Cars, Paul Simpson, Διευθύνων Σύμβουλος και ιδρυτής της Cornerstone United Holdings Jamaica, Alfredo Giron, Επικεφαλής των OceanActionAgenda και Friends of Ocean Action του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ και Johan Strid, Διευθυντής του The Ocean Race Summits, εξέφρασαν τον ενθουσιασμό τους για την διοργάνωση του πάνελ, στο πλαίσιο της προετοιμασίας του 9ου Our Ocean Conference που θα διεξαχθεί στην Ελλάδα 15-17 Απριλίου.

Παράλληλα, στην διάρκεια της συζήτησης, τονίστηκε η ανάγκη για μια νέα σχέση μεταξύ της ανθρωπότητας και της προστασίας της θάλασσας, με στόχο την αντιμετώπιση της αξίας της βιοποικιλότητας των ωκεανών και των θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών, την εύρεση μέτρων για τη μείωση της θαλάσσιας ρύπανσης.

Στην παρέμβασή της, η Δρ. Αυγερινοπούλου ευχαρίστησε θερμά τον Ειδικό Απεσταλμένο του Προέδρου των ΗΠΑ για το Κλίμα, JohnKerry και το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ που ίδρυσαν αυτό το σημαντικό συνέδριο και το εμπιστεύτηκαν στην Ελλάδα για το 2024. «Θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να εξυπηρετήσουμε τους σκοπούς του. Το Συνέδριο OurOcean θα ασχοληθεί με τα θέματα της σχέσης με τους ωκεανούς και το κλίμα, τις Θαλάσσιες Προστατευόμενες Περιοχές (MPAs), τη γαλάζια οικονομία, τη βιώσιμη αλιεία, την ασφάλεια στη θάλασσα και τη θαλάσσια ρύπανση. Φέτος, σκοπεύουμε επίσης να επικεντρωθούμε στην πράσινη ναυτιλία, τον αειφόρο τουρισμό, την πλαστική ρύπανση και την περιοχή της Μεσογείου», τόνισε ενώ υπογράμμισε την επείγουσα ανάγκη για συλλογική δράση για την αντιμετώπιση των απειλών που αντιμετωπίζουν η θαλάσσια βιοποικιλότητα, το κλίμα, η διατροφική ασφάλεια και η γαλάζια οικονομία, τη γαλάζια οικονομία, τη βιώσιμη αλιεία, τη ναυτική ασφάλεια και τη θαλάσσια ρύπανση.

Αναβάθμιση των διεθνών δράσεων της Ελλάδας για την προστασία των θαλασσών

Η απόφαση του Πρωθυπουργού για τον ορισμό Ειδικού Απεσταλμένου για τους Ωκεανούς (Special Envoy for the Ocean), στο πλαίσιο της διεθνούς πρακτικής των Κρατών για ενίσχυση των εξωτερικών τους δράσεων σε μια σειρά σημαντικών θεμάτων που αναλαμβάνουν οι Special Envoys, όπως ο Ειδικός Απεσταλμένος του Προέδρου των ΗΠΑ για το Κλίμα, John Kerryκαι ο Ειδικός Απεσταλμένος του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για τους Ωκεανούς, Peter Thomson,αναβαθμίζει την εκπροσώπηση της Ελλάδας σε διεθνές επίπεδο. Η επιλογή Ειδικών Απεσταλμένων για να χειρισθούν οι κυβερνήσεις σημαντικά θέματα, αξιοποιώντας τη γνώση και την εμπειρία τους, αποτελεί μία εξαιρετική απόφαση βαρύνουσας σημασίας.

Παράλληλα, αποδεικνύει την πολιτική βούληση της Ελληνικής Πολιτείας και του Πρωθυπουργού για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στο θαλάσσιο περιβάλλον, την προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος, την υπεύθυνη διαχείριση των θαλάσσιων πόρων, καθώς και την προώθηση της βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης.

Η Δρ. Διονυσία-Θεοδώρα Αυγερινοπούλου, Ειδική Απεσταλμένη του Πρωθυπουργού για τους Ωκεανούς (Special Envoy for the Ocean), Πρόεδρος της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Προστασίας Περιβάλλοντος και της Υποεπιτροπής Υδατικών Πόρων της Βουλής έχει εξειδίκευση σε θέματα προστασίας θαλάσσιων περιοχών, ασφάλειας, αλλά και σύνδεσης της διαφύλαξης των οικοσυστημάτων με την βιώσιμη οικονομική δραστηριότητα, την γαλάζια οικονομία και την προστασία της θαλάσσιας βιοποικιλότητας. Στο πλαίσιο των νέων της αρμοδιοτήτων, έχει αναλάβει και τον συντονισμό της 9ης παγκόσμιας Διάσκεψης «Our Ocean Conference 2024», η οποία θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα στις 15 – 17 Απριλίου 2024.