Ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε ότι η οικονομία θα «ανακάμψει» και τήρησε απολογητικό τόνο για τις υψηλές τιμές ενέργειας , μιλώντας στο Γουέστ Παλμ Μπιτς.

«Κατά την πρώτη κυβέρνηση, νομίζω ότι είχαμε την καλύτερη οικονομία στην ιστορία και στη δεύτερη, νομίζω ότι τα καταφέρνουμε», είπε ο Τραμπ. «Αλλά έπρεπε να κάνουμε μια παράκαμψη. Λυπάμαι. Έπρεπε να κάνουμε μια παράκαμψη προς το Ιράν. Όλα θα επανέλθουν στην αρχική τους κατάσταση».

Στην εκδήλωση ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι ο δομικός πληθωρισμός «έχει μειωθεί σε χαμηλό πενταετίας», με εξαίρεση τις τιμές του πετρελαίου, προσθέτοντας: «Μόλις τελειώσει, οι τιμές θα πέσουν σαν πέτρα».

Οι τιμές του φυσικού αερίου και του πετρελαίου έφτασαν σε υψηλό τετραετίας καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι σχεδιάζει να διατηρήσει τον αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια, που εφαρμόζεται από τις 13 Απριλίου.

Πηγή: NBC