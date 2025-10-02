Σύνταξη – επιμέλεια: Στέλιος Βασιλούδης

Η Airbus, η Siemens, η Novo Nordisk και άλλες εταιρείες βαρέων βαρών της βιομηχανίας ετοιμάζουν μια υπόσχεση για επενδύσεις δισεκατομμυρίων ευρώ στην Ευρώπη, εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση ακολουθήσει τα σχέδια για μείωση της γραφειοκρατίας και χαλάρωση των βιομηχανικών εμποδίων.

Μια δήλωση του κλάδου, της οποίας το POLITICO απέκτησε προσχέδιο, έδειξε ότι περισσότερες από δύο δωδεκάδες από τις μεγαλύτερες εταιρείες του μπλοκ σχεδιάζουν να υποσχεθούν επενδύσεις μεγάλης κλίμακας και να συμβάλλουν στη κάλυψη του επενδυτικού χάσματος των 800 δισεκατομμυρίων ευρώ που χωρίζει την Ευρώπη από άλλες περιοχές του κόσμου – ένα χάσμα που ήταν κεντρικό σημείο στην ανάλυση του Mario Draghi το 2024 για την υστέρηση της Ευρώπης στον παγκόσμιο ανταγωνισμό.

Όμως πρώτα, τα θεσμικά όργανα της ΕΕ θα πρέπει να πραγματοποιήσουν «φιλόδοξες μεταρρυθμίσεις που προωθούν την καινοτομία, τις επενδύσεις, την τεχνολογική υποδομή, μια καθαρή και δίκαιη μετάβαση και την ασφάλεια», λένε οι εταιρείες. «Αυτή η αύξηση των επενδύσεων θα πραγματοποιηθεί πλήρως μόνο εάν η ΕΕ εφαρμόσει αλλαγές πολιτικής που παρουσιάζονται σε αυτή τη δήλωση», αναφέρεται στο προσχέδιο της δήλωσης. Η δήλωση θα παρουσιάστηκε στους Ευρωπαίους ηγέτες στην σύνοδο κορυφής της Κοπεγχάγης την Τετάρτη.

Οι υπογράφοντες αναμένεται να είναι οι Airbus, Siemens, ASML, Novo Nordisk, thyssenkrupp, SAP, Equinor, Schneider Electric, Thales, Vodafone και περισσότερες από δώδεκα άλλες μεγάλες βιομηχανικές εταιρείες.

Σε πόσες ακριβώς επενδύσεις δεσμεύονται να προβούν οι εταιρείες εξακολουθεί να αναφέρεται ως «[xx]» στο προσχέδιο της δήλωσης. «Εάν όλες οι μεγάλες ευρωπαϊκές εταιρείες ανταποκριθούν σε ένα τέτοιο επίπεδο αύξησης των επενδύσεων, η Ευρώπη θα είναι σε καλό δρόμο για να κλείσει το μεγαλύτερο μέρος του ετήσιου επενδυτικού κενού ύψους ~ 800 δισεκατομμυρίων ευρώ που περιγράφει ο Draghi», ανέφερε το κείμενο.

Η λίστα με τα «ξεκλειδώματα πολιτικής» που απαιτούν οι εταιρείες κυμαίνεται από τη μείωση της γραφειοκρατίας και την προσφορά περισσότερων κινήτρων για ιδιωτικές επενδύσεις έως την επιτάχυνση της μετάβασης στην καθαρή ενέργεια, την ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανικής βάσης της Ευρώπης και τη μείωση της εξάρτησης από την ξένη τεχνολογία.

Η δήλωση συζητήθηκε στη σύνοδο κορυφής για την ανταγωνιστικότητα στην Κοπεγχάγη και φιλοξενήθηκε από την εμπορική ένωση Danish Industry. Παρευρέθηκαν η πρόεδρος της Κομισιόν Ursula von der Leyen, ο Γάλλος πρόεδρος Emmanuel Macron, η πρωθυπουργός της Δανίας Mette Frederiksen και ο πρωθυπουργός της Πολωνίας Donald Tusk.

Πηγή: POLITICO