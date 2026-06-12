Τα αεροδρόμια σε Χανιά και Ζάκυνθο παρουσίασαν τη μεγαλύτερη αύξηση της επιβατικής κίνησης κατά το μήνα Μάιο, με +17,7% και +11,6%, αντίστοιχα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Fraport Greece, στα 14 περιφερειακά αεροδρόμια της χώρας που διαχειρίζεται καταγράφηκε αύξηση της τάξης του 6% κατά τον φετινό Μάιο, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025.

Συνολικά διακινήθηκαν 3,9 εκατομμύρια επιβάτες, δηλαδή περίπου 223.000 περισσότεροι σε ετήσια βάση.

Από αυτούς, 3,2 εκατομμύρια επιβάτες (82% του συνόλου) προήλθαν από το εξωτερικό, σημειώνοντας άνοδο 6,7% (+202.000 επιβάτες).

Σε ότι αφορά την κίνηση εσωτερικού, αυτή διαμορφώθηκε σε 718.000 επιβάτες (18% του συνόλου), παρουσιάζοντας αύξηση 3,1% (+21.000 επιβάτες).

Η ενίσχυση της διεθνούς κίνησης στηρίχθηκε κυρίως στα αεροδρόμια των Χανίων, της Κέρκυρας, της Ζακύνθου, της Ρόδου, της Μυκόνου και της Θεσσαλονίκης.

Ειδικότερα:

-Τα Χανιά κατέγραψαν τη μεγαλύτερη ποσοτική αύξηση με +17,7% (+63.000 επιβάτες).

-Η Ζάκυνθος σημείωσε άνοδο +11,6% (+25.000 επιβάτες).

-Η Κέρκυρα ενισχύθηκε κατά +11,3% (+46.000 επιβάτες).

Σύμφωνα με τη Fraport Greece, η θετική αυτή εικόνα ευνοήθηκε από το… ημερολόγιο, καθώς ο Μάιος του 2026 περιλάμβανε πέντε πλήρη Σαββατοκύριακα και ολοκληρώθηκε με το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, σε αντίθεση με τον Μάιο του 2025 που είχε τεσσεράμισι Σαββατοκύριακα και αργότερα την αντίστοιχη αργία.

Παρατηρήθηκε μια αρχική καθυστέρηση στην έναρξη της θερινής σεζόν, με μειωμένες αναχωρήσεις και αυξημένες αφίξεις τις πρώτες εβδομάδες (λόγω και της εξομάλυνσης μετά το Πάσχα). Ωστόσο, μέχρι τα μέσα του μήνα, η ροή αποκαταστάθηκε στα περσινά επίπεδα.

Ωστόσο, η γεωπολιτική κρίση συνεχίζει να ασκεί πιέσεις, προκαλώντας ακυρώσεις πτήσεων και πτώση των πληροτήτων. Ο μέσος συντελεστής πληρότητας για τις πτήσεις από/προς τη Μέση Ανατολή υποχώρησε στο 63,7% (από 73,2% πέρυσι).

Σε ότι αφορά την αγορά του Ισραήλ, παρά το γεγονός ότι οι πτήσεις επεκτάθηκαν σε 8 αεροδρόμια του δικτύου (κυρίως μέσω ισραηλινών εταιρειών και της Aegean προς το τέλος του μήνα), η συνολική κίνηση από τη συγκεκριμένη χώρα μειώθηκε κατά 20,5% (-13.000 επιβάτες).